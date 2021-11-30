Бывшему бойцу ИГ дали пожизненное за убийство девочки-езидки. Это первый подобный приговор

30 ноября 2021, 16:08 GMT Обновлено час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время всего процесса в суде Франкфурта аль-Джумаили тщательно прятал лицо от журналистов

Суд Германии приговорил к пожизненному заключению бышего бойца группировки "Исламское государство" (признана террористической организацией и запрещена в России и большинстве стран мира), иракца Таху аль-Джумаили по обвинению в геноциде езидов - этнического меньшинства, населяющего север Ирака.

Судебный процесс во Франкфурте стал первым такого рода, а аль-Джумаили - первый член ИГ, осужденный за преступления против езидов.

Он признан виновным в убийстве пятилетней девочки-езидки, которую он купил и обратил в рабство в 2015 году, некоторое время держал на цепи, а затем оставил умирать от жажды.

Среди других овбинений - военные преступления, преступления против человечности, геноцид и торговля людьми.

При объявлении приговора подсудимый упал в обморок.

Карьера в ИГ и жена-немка

Аль-Джумаили 29 лет. Из материалов суда следует, что он вступил в ряды ИГ в 2013 году и исполнял в организации целый комплекс обязанностей, меняя дислокацию между Раккой в Сирии и разными регионами Ирака.

В 2015 году он находился в составе отрядов, захвативших северные территории Ирака, где исторически проживало энтическое езидское меньшинство. Тысячи мужчин-езидов были убиты, многие казни совершались на камеру. Женщины и дети попали в плен и систематически подвергались сексуальному насилию и рабскому труду.

В 2019 году Таха аль-Джумаили был арестован в Греции и экстрадирован в Германию, где попал под уголовное преследование на основании международно-правового принципа универсальной юрисдикции. Это принцип подразумевает, что за некоторые преступления человек может быть осужден любым национальным судом вне зависимости от того, где эти преступления были совершены.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во время оглашения приговора подсудимый упал в обморок

Его жена-немка Дженифер Вениш, находившаяся в Ираке вместе с мужем, в октябре была приговорена к 10 годам тюрьмы за преступления против человечности. В частности, в приговоре говорится, что она не предприняла ничего для спасения пятилетней девочки-езидки, сожержавшейся в их доме в качестве рабыни.

По законам Германии, под определение геноцида попадает убийство, причинение серьезных телесных повреждений или/и умственных расстройств даже одному одному человеку на основании его принадлежности к другой энтической, расовой, религиозной или национальной группе. Также геноцидом считается насильственное удержание ребенка, принадлежащего к любой из этих групп.

Как умерла девочка

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

По версии обвинения, девочка и ее мать Нора были куплены обвиняемыми на своеобразном рынке рабов в мае-июне 2015 года, привезены в иракский город Фаллуджа и там подвергались бесчеловечному отношению вплоть до сентября 2015 года.

Таха аль-Джумаили наказывал обеих каждый раз, когда девочка непроизвольно мочилась на матрас, на котором спала вместе с матерью.

Одно из наказаний для Норы подразумевало длительное пребывание на солнце в 50-градусную жару, в результате чего женщина страдала от обширных ожогов тела.

Ее дочь умерла от теплового удара и жажды после того, как длительное время была прикована к открытому окну.

В команду адвокатов, представлявших на суде мать девочки, вошла Амаль Клуни - известный борец за права человека на юридическом поприще и супруга актера Джорджа Клуни.

После вынесения приговора жене аль-Джумаили Амаль выразила надежду, что пример Германии заставит другие страны приложить еще больше усилий для того, чтобы члены ИГ и разделявшие их преступления родственники предстали перед правосудием.

Германия - одна из очень немногих стран, преследующих за преступления конкретно против этнической группы езидов.

За что убивали езидов

Езиды - национальное меньшинство, этнически родственное курдам, но сохраняющее древнюю доисламскую религию.

Наступление ИГ на север Ирака в 2014 году закончилось массовыми убийствами представителей этого народа.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Десятки тысяч езидов бежали от наступления ИГ, бросая дома и скот

Религия езидов совмещает элементы древнеиранских верований и аспекты иудаизма, христианства, ислама и зороастризма.

В глазах боевиков ИГ, исповедующих радикальную версию суннитского ислама, они - язычники.

Из 550 тыс. езидов, проживавших в Ираке до 2014 года, около 360 тыс. покинули страну и стали беженцами.