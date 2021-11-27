Криминальные войны за решеткой: эквадорская тюрьма, в которой банды сводят счеты друг с другом

Матиас Зибелл

BBC Mundo

47 минут назад

Автор фото, Andrés Loor Подпись к фото, Ванеса Авила показывает фото своего мужа Хорхе, погибшего в ходе тюремных беспорядков

В местах лишения свободы Эквадора процветает вооруженное насилие, и тюремная администрация ничего не может с этим поделать. С начала нынешнего года в криминальных "разборках" погибли несколько сотен заключенных. Самой дурной славой пользуется тюрьма Литораль на берегу океана в крупнейшем городе и порте страны Гуаякиле.

Как только Ванеса Авила услыхала, что в тюрьме началось очередное побоище, она устремилась к серому тюремному забору. Из-за него раздавались звуки выстрелов и взрывов гранат. Внутри был ее муж Хорхе.

Рядом со стеной собрались десятки родственников заключенных: они изнывали от неведения и были не в силах что-либо сделать.

"Стоя снаружи, мы вслушивались в свист пуль. Мы понимали лишь то, что заключенные убивают друг друга, умоляли полицейских вмешаться и ждали хоть какой-то информации, - рассказывает Ванеса. - Я отправляла мужу SMS-сообщения, но он не отвечал".

Хорхе получил восемь месяцев за хранение наркотиков, еще в июне должен был выйти на волю, но из-за административных проволочек все еще оставался в тюрьме.

Он был одним из первых в очереди на освобождение. Ванеса изо всех сил старалась ускорить ход его дела. В то утро муж написал ей, спрашивая, как идут дела.

"Я ответила, чтобы он не волновался, что я отправила письмо судье, и что с божьей помощью он выйдет на этой неделе", - рассказывает женщина.

Она отправилась на работу и там услышала от коллеги, что в тюрьме начались беспорядки.

Тюрьма Литораль - самая большая в Эквадоре. На ее обширной территории в 12 корпусах содержатся свыше восьми тысяч человек. Хорхе сидел в корпусе №5, где, как выяснилось впоследствии, и развернулось основное сражение.

Ванеса безрезультатно прождала до четырех утра, а затем двоюродный брат мужа позвонил ей из морга и сказал, что обнаружил его среди погибших.

Автор фото, Andres Loor Подпись к фото, Алекс Бурбано говорит, что его брат умер от кровоизлияния в мозг

"Я благодарна господу хотя бы за то, что на его теле не было следов побоев и пыток. Ему просто прострелили голову", - говорит Ванеса, глотая слезы.

Ей предстояло еще одно испытание: рассказать обо всем 11-летнему сыну.

У другого заключенного из пятого корпуса, Джонатана Бурбано, по словам его брата Алекса, "обуглилось все тело", руки и лицо были покрыты сильными ожогами.

"Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. У брата не было огнестрельных ран. Предположительно, он умер от разрыва гранаты", - говорит Алекс.

К концу второго дня власти подсчитали, что жертвами одного из крупнейших тюремных бунтов в истории Латинской Америки стали 118 человек.

Большинство из них погибли в пятом корпусе - в основном от пуль и взрывов, но пятерым отрубили головы.

Тюремная система в кризисе

Бойня 28-29 сентября хоть и выделяется своим масштабом, но она далеко не единственная. Всего месяцем ранее 20 человек были убиты в массовой драке в корпусе № 2, в феврале погибли еще 20 заключенных тюрьмы Литораль.

Тюремная система Эквадора много лет страдает от нехватки кадров и плохого управления.

"Сколько сотрудников, по-вашему, охраняет и контролирует восемь тысяч заключенных? Порядка 80 человек!" - говорит губернатор провинции Гуаяс Пабло Аросемена.

По закону персонал не вооружен и бессилен против бандитов, наладивших доставку в тюрьму оружия.

Криминальные кланы "Чонерос", "Лобос" и "Тигронес" контролируют каждый свою часть из 12 корпусов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сотрудники тюрьмы часто не в силах оказать сопротивление заключенным

Их главный бизнес - наркоторговля. Они борются за международный и внутренний рынок кокаина с мексиканскими группировками "Синалоа" и "Халиско", но прежде всего друг с другом, и продолжают междоусобицы за решеткой.

"Тюрьмы фактически управляются заключенными и превратились в место сведения счетов между картелями", - объясняет бывший полицейский, а ныне оппозиционный политик и эксперт по проблемам тюремной системы Абрахам Корреа, отмечая, что в основе всего лежит коррупция.

"Члены банд, входящих в международные наркокартели, вооружены лучше, чем полиция", - говорит он.

По данным эквадорских СМИ, все началось с того, что во время вечеринки в честь дня рождения одного из лидеров самой большой и старой группировки страны "Чонерос" в ночь на 24 сентября ее участники во всеуслышание заявили, что они круче всех, чем сильно обидели представителей кланов "Лобос" и "Тигронес".

Когда около 09:30 утра 28 сентября в тюрьме раздались первые взрывы, безоружные сотрудники были эвакуированы, и восстановить порядок удалось только на следующий день.

Нация на коленях

Эквадор является одним из основных центров производства и поставок кокаина, но за стенами тюрем ему до поры до времени удавалось избежать такого разгула насилия, как, например, в соседней Колумбии.

Однако ситуация быстро ухудшается. За девять месяцев текущего года в стране произошло около 1900 убийств против 1400 за весь 2020 год.

Автор фото, Andrés Loor Подпись к фото, Родственники заключенных ждут новостей у стен тюрьмы Литораль

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Недавнее убийство 11-летнего мальчика, снятое камерами видеонаблюдения, заставило народ встрепенуться.

Томас Обандо с женой, дочерью и 11-летним Себастьяном зашли в популярное кафе-мороженое в Гуаякиле. Мужчина и дети направились к прилавку, и в этот момент в заведение ворвался грабитель.

"Обычно они действуют нахрапом, держа в одной руке пистолет, опущенный стволом вниз, а другой хватая все ценное, и никто не смеет сопротивляться, - рассказал Томас Обандо. - Но в кафе оказался полицейский. Когда преступник крикнул: "Это ограбление!", тот ответил: "Стой, полиция!".

Бандит вскинул оружие. На видео видно, что Томас стоит лицом к нему с поднятыми руками, заслонив собой детей. Когда началась стрельба, он успел толкнуть сына на пол, но через несколько секунд тот лежал в луже крови.

"Когда мы привезли Себастьяна в больницу, он уже не подавал признаков жизни, - говорит отец. - Я видел его обнаженное до пояса тело на носилках. На нем были четыре раны, в том числе в сердце и в печень. Я так и не знаю, кто выпустил поразившие его пули".

"Полицейский должен был дать грабителю сделать свое дело и попытаться задержать его на улице, а он открыл огонь в маленьком помещении, полном людей!" - возмущается Томас Обандо.

Чрезвычайные меры

Кадры, показанные по телевидению, вызвали всеобщее возмущение. На следующий день президент Эквадора Гильермо Лассо ввел в стране чрезвычайное положение, позволяющее полиции ограничивать свободу собраний и перемещения и привлекать в помощь армию.

Мы видели, как в Гуаякиле военные проверяют машины в поисках оружия и взрывчатки.

Критики находят принятые меры недостаточными и запоздалыми. Спустя всего несколько дней олимпийский чемпион по спринтерскому бегу Алекс Киньонес был убит на улице в Гуаякиле при попытке ограбления.

Автор фото, Andrés Loor Подпись к фото, Соня Киньонес живет и работает в одном из беднейших районов Гуаякиля

Дискуссия в обществе

Правозащитники утверждают, что репрессии - не решение проблемы.

"Побеседуйте с людьми в нашем квартале, - говорит Соня Киньонес, предпринимательница и местная гражданская активистка из района Баррио Нигериа в Гуаякиле с преимущественно чернокожим населением. - 95% из них едва сводят концы с концами. Нужны не полиция и армия на улицах, а рабочие места".

По словам Киньонес, торговля наркотиками и их потребление за последние годы резко выросли.

"Многие выживают, ежедневно продавая наркотики мелкими порциями. Это глубоко ненормально, но сделалось нормой, потому что ничего другого людям не остается", - говорит она.

Уличный торговец едой неподалеку от тюрьмы Литораль рассказал нам, что немало людей, так же как Хорхе, пересиживают назначенные им сроки.

"Там внутри немало либо вообще невиновных, либо тех, чьи сроки истекли 8-10 месяцев назад, - заявил он. - Но когда поднимается стрельба, пулям на это наплевать".

Горе Ванесы Авилы усугубляется тем, что ее муж к моменту гибели должен был быть на свободе.

Автор фото, Andrés Loor Подпись к фото, У ворот тюрьмы выстраивается очередь из желающих передать письма и посылки заключенным

"Мы хотим справедливости, - говорит она. - Никому до нас не было дела, а судья нас же и обвинил в том, что мы вовремя не сообщили, что срок Хорхе истек".