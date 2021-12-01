Человек, который пытался сблизить армян и азербайджанцев. Памяти Аваза Гасанова

Дженни Нортон

Главный редактор Русской службы BBC News

час назад

Автор фото, Avaz Hasanov/Facebook

В Азербайджане в результате инфаркта умер Аваз Гасанов, один из самых уважаемых правозащитников и борцов за мир в регионе. Ему было 50 лет.

На раздираемом межнациональными конфликтами и политическими разногласиями Южном Кавказе мало найдется людей, способных реально сближать между собой противостоящие стороны. Аваз был одним из таких людей.

Он ушел из жизни далеко не старым - в марте ему исполнилось 50 лет - но его кончина вызвала волну скорби не только по обе стороны долгого, кровавого конфликта Армении и Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха, но и среди людей по всему миру.

Такое количество воспоминаний и скорбных постов в соцсетях - отражение его человеческих качеств: скромности, доброты, способности говорить с людьми, разделенными конфликтом, возрастом, людьми разных социальных слоев, стран, культур.

Судьба беженца

Самого Аваза жизнь совсем не готовила к карьере миротворца и активиста гражданского общества, вспоминает его друг и коллега, глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов:

"Авазу пришлось труднее всех. Он был беженцем из Кельбаджара [регион Азербайджана рядом с Карабахом, оказавшийся под контролем армянских сил с 1993 по 2020 годы - авт.], ушел оттуда налегке. Он приехал в Баку, без жилья, без денег, с семьей, жил у друзей, в том числе у меня. От человека, который стал беженцем, можно было ожидать, что он скорее станет шовинистом, а он стал миротворцем".

Несмотря на личные трудности, Аваз стал искать людей, чьи жизни, как и его собственная жизнь, были сломаны войной в Карабахе.

"У него была огромная сеть друзей и знакомых, среди семей тех, кто пропал без вести, кто был насильно изгнан [из родных мест в Карабахе и вокруг него - ред], среди тех, кто жил у линии фронта, - вспоминает Лоренс Броерс, директор программы Кавказа в неправительственной организации "Ресурсы примирения", которая занимается миротворческими инициативами. - Он был одним из первых, кто начал прислушиваться к этим голосам и рассказывать другим о пережитом этими людьми".

В 2000 году Аваза пригласили поработать с Международной рабочей группой по пропавшим без вести, чтобы попытаться помочь сотням армянских и азербайджанских семей выяснить судьбу близких, ставших заложниками или пропавших во время войны 1992-1994 годов.

В качестве члена этой группы ему приходилось ездить в Нагорный Карабах, в то время, когда поездка азербайджанца в Карабах была абсолютно немыслима, вести переговоры с чиновниками с обеих сторон, чтобы получить доступ к тюрьмам, а также встречаться с семьями по обе стороны конфликта, для которых рабочая группа стала последней и единственной надеждой.

Автор фото, Avaz Hasanov/Facebook Подпись к фото, Работа по поиску пропавших без вести заставила Аваза, задуматься о том, что можно сделать для мира между армянами и азербайджанцами

"С первых дней в глаза бросилась его чистота и порядочность", - вспоминает Альберт Восканян, карабахский армянин, работавший в той же группе.

"Для него не было чужой боли. Были у нас запросы от госкомиссий Азербайджана, Армении, Карабаха, и я видел, как он, засучив рукава, от души делал все, что он мог сделать", - говорит Альберт.

"Аваз обладал редким качеством - он не делил людей по категориям и всегда видел в человеке человека", - говорит Паата Закарейшвили, грузинский правозащитник, впоследствии ставший министром, который в те годы был одним из международных координаторов рабочей группы.

"Я видел, с каким пониманием он относился к людям, которые ждали его и надеялись на него. С его помощью нам удавалось посещать армянских заключенных, находившихся на территории Азербайджана", - вспоминает он.

"Выдающийся человек и друг"

Именно работа по поиску пропавших без вести заставила Аваза, задуматься о том, что можно сделать для мира между армянами и азербайджанцами, рассказывал он позже в документальном фильме, снятом в 2009 году молодыми кинематографистами из Азербайджана и Армении о его совместной с Восканяном работе.

"Я смог побывать в деревнях Нагорного Карабаха, где после окончания войны, не было азербайджанцев, - рассказывал он. - Появление азербайджанца было замечено всеми. И это тоже было достижение. Если мы хотим, чтобы наша работа по строительству мира была видна, мы должны больше встречаться с местными жителями и местными организациями".

Laurence Broers/Facebook Аваз был мостом: между войной и миром, своими и чужими, обществом и властью, частями фильма, между собственным прошлым и настоящим Нуне Саркисян

директор Центра медиа-инициатив, Ереван

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В последующие годы Аваз неустанно работал над тем, чтобы наладить связи между людьми, пострадавшими от карабахской войны, и способствовать взаимопониманию между армянами и азербайджанцами.

Корреспондент Би-би-си Фамиль Исмайлов ездил с ним в Нагорный Карабах в 2006 году в составе делегации британской миротворческой организации.

"Аваз и я - единственные двое этнических азербайджанцев - были в центре внимания армян-жителей Карабаха, - вспоминает он. - Ради безопасности (правда, не то, чтобы нам открыто кто-то пытался угрожать) нас поселили в одной комнате, и мы провели много вечерних часов в разговорах о настоящем и будущем. Он мог объяснить суть происходящего спокойно, без эмоций, без предвзятости, с глубоким пониманием тех страданий, которые конфликт принес как азербайджанцам, так и армянам".

Аваз одинаково легко работал с людьми из разных социальных слоев: от жителей деревень в удаленных районах Азербайджана до правительственных чиновников и иностранных дипломатов. Он с каждым мог найти общий язык, не жалея времени и щедро делясь знанием.

"С профессиональной точки зрения, Аваз был для меня одним из главных собеседников во время моей работы в Баку", - сказала мне Джоанна Кетола, с 2016 по 2019 год занимавшая пост политического советника спецпредставителя Евросоюза на Южном Кавказе. Она с благодарностью вспоминает, как они проводили многие часы в бакинских кафе, обсуждая карабахский конфликт.

"Он был мне учителем, коллегой и вообще - выдающимся человеком и другом", - вспоминает Джоанна.

Автор фото, Avaz Hasanov/Facebook Подпись к фото, Аваз верил в силу документального кино как средства для налаживания диалога между конфликтующими народами

От гражданского общества до коридоров власти

Конечно, многие годы работы по созданию мира между армянами и азербайджанцами, по продвижению прав человека и демократии в Азербайджане были не без трудностей.

По мере усиления контроля азербайджанского правительства над дискуссиями по Карабаху, жизнь и работа многих неправительственных организаций сильно осложнилась. Аваз был одним из немногих, кому удалось не только работать, преодолевая разногласия в обществе, но и сохранить диалог с азербайджанскими властями.

"Его доброта, мудрость и дипломатичность сделали его другом для всех групп гражданского общества", - говорит Лоренс Броерс.

"В то же время он находил общий язык и с властями в Баку, хорошо ориентировался в правительственных коридорах, что само по себе было нелегкой задачей", - добавляет Паата Закарейшвили.

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Поколение Аваза

Отец троих детей, он всегда помнил о последующих поколениях и старался помочь молодым людям узнать больше о своей стране и о мире в целом.

Бахтияр Асланов в 2008 году был интерном в команде Аваза. Команда ютилась в тесном кабинете в Баку, который всегда был заполнен молодыми волонтерами и участниками многочисленных тренингов.

"Как и для многих, Аваз Гасанов много сделал для моего личного и профессионального развития", - рассказывает Асланов, который сейчас возглавляет азербайджанское отделение Berghof Foundation, немецкой неправительственной организации, занимающейся помощью людям, живущим в регионах конфликтов.

"Тем из нас, кому довелось провести с ним время, сильно повезло. Он очень позитивно влиял на жизнь людей, с которыми встречался, и, я уверен, его идеи продолжат влиять на следующее поколение".

Мир языком документального кино

Аваз был также и творческим человеком. "Когда я сказала ему, что я изучала кинопроизводство, его глаза просто загорелись, - вспоминает Джоанна Кетола. - Мы принадлежим к одной категории людей, кто верит в силу документального кино".

Аваз сам выступил продюсером нескольких документальных лент и работал с коллегами из Армении и Нагорного Карабаха над серией совместных документальных проектов о первой карабахской войне.

Он регулярно ездил по стране, организовывая показ фильмов о Карабахском конфликте, где люди могли высказаться о пережитом и понять больше о страданиях другой стороны.

Незадолго до смерти Аваз строил новые планы: со своим старым другом, журналистом Шахином Рзаевым они собирались снять документальный фильм, посвященный второй карабахской войне 2020 года.

"Я не могу представить себе, как нам теперь работать над проектом без Аваза", - сказал Рзаев Русской службе Би-би-си.

Вторая война радикально изменила ситуацию в регионе конфликта для Азербайджана, который вернул себе утраченные земли, в том числе родину Аваза - Кельбаджарский район. Однако, увы, две страны не стали ближе к долгосрочному миру.

Для многих вдвойне печален тот факт, что Аваз ушел из жизни в момент, когда вражда между армянами и азербайджанцами обострилась до предела и его оптимизм, неувядающая надежда и энтузиазм миротворца нужны как никогда.