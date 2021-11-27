Альбом Адель "30" показал лучший в этом году старт продаж в Британии и США

55 минут назад

Автор фото, Simon Emmett/Columbia Records

Альбом певицы Адель "30" за первую неделю продаж в Британии показал самый успешный результат за четыре года, обогнав новую пластинку легендарной группы Abba.

По итогам первой недели была продана 261 тысяча экземпляром альбома "30", в то время как за аналогичный период долгожданная пластинка шведского квартета - Voyage - разошлась в количестве 204 тысячи экземпляров.

В США пластинка Адель также вышла на первое место по продажам: за первые три дня после ее выхода там разошлось более 575 тысяч копий.

При этом первые результаты "30" все же сильно уступают предыдущему альбому певицы - "25", вышедшему в 2015 году. За первую неделю альбом "25" набрал 800 тысяч продаж.

Падение продаж альбома Адель отчасти можно объяснить тем, что потребительские привычки меломанов серьезно изменились за последние шесть лет - теперь для прослушивания альбомов все больше людей используют стриминговые сервисы.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Альбом Адель опередил по продажам новую пластинку легендарной Abba

Между тем, в Британии пластинка Адель не только заняла 67% всех аудиопродаж на физических носителях, но и стала самым популярным альбомом недели в онлайн-сервисах - она набрала 55,7 млн прослушиваний.

Все это означает, что "30" стал самым успешным альбомом за первую неделю продаж в Британии со времен альбома Эда Ширана ÷ ("divide") , выпущенного в 2017 году.

Альбом Адель также показал лучшие результаты для первой недели продаж среди женских сольных альбомов (прошлый рекорд также принадлежал Адель с ее пластинкой "25").

Альбом "30" вышел 19 ноября. В заглавной композиции пластинки - Easy On Me - Адель обращается к своему бывшему супругу и к девятилетнему сыну, объясняя, почему решилась на развод.

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"Я хотела объяснить все ему (сыну) в этой записи: чтобы когда ему будет 20 или 30 лет, он понял, кто я такая и почему я добровольно решила разрушить всю его жизнь в погоне за собственным счастьем. Иногда это делает его несчастным, и это рана для меня, которую, возможно, мне не удастся залечить", - рассказывала певица в интервью журналу Vogue.

В апреле 2019 года Адель объявила о расставании с бизнесменом Саймоном Конецки, с которым они прожили 8 лет. У пары есть сын Анджело Джеймс Конецки 2012 года рождения.

Предыдущий альбом Адель - "25" - вышел в 2015 году и был удостоен "Грэмми" в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший вокальный поп-альбом". "30" стал четвертой студийной работой певицы с начала карьеры.