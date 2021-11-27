Авария на шахте "Листвяжная": арестованы директор шахты и госинспекторы Ростехнадзора

час назад

Автор фото, Maksim Kiselev/TASS Подпись к фото, Директор шахты Сергей Махраков не признал вину

В субботу в Кемерово начались суды по избранию меры пресечения задержанным по делу об аварии на шахте "Листвяжная", жертвами которой стал 51 человек. Под арест на два месяца отправлены задержанные ранее директор шахты Сергей Махраков и госинспекторы Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.

Махраков во время заседания суда не признал вину, сообщает агентство РИА Новости.

Согласно предварительной версии, 25 ноября в шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси, вызвавший задымление. На момент происшествия в шахте находились 285 горнорабочих, 239 из них были подняты на поверхность. В ходе операции погибли также пять горноспасателей. Погибшие, как сообщается, отравились продуктами горения.

Аресты и увольнение

В общей сложности по делу об аварии на "Листвяжной" были задержаны пять человек. Директора шахты, его первого заместителя и начальника участка обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности на опасном производстве. Двум инспекторам Ростехнадзора, проводившим проверку на шахте неделю назад, предъявили обвинения в халатности.

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Начальник участка шахты "Листвяжная" Сергей Герасименок перед заседанием заявил журналистам, что не получал жалоб от работников на условия труда и нарушения. "Шахтеры не жаловались. Мелкие нарушения всегда есть, предписания выписываются", - цитирует его Интерфакс.

В пятницу вечером губернатор Кемеровской области объявил, что отправил в отставку главу города Прокопьевск Вячеслава Старченко, так как тот, по его словам, устроил банкет, несмотря на объявленный в регионе траур. Видеозаписи с празднованиями начали распространяться в социальных сетях.

"В Прокопьевске сотрудники администрации решили отметить назначение на должность нового главы Вячеслава Старченко. В то время, как весь Кузбасс и вся страна с болью в сердце следили за новостями с "Листвяжной", в то время, когда каждый житель региона переживал за шахтеров и спасателей", - написал Цивилев в своем канале в Telegram.

В то же время, Старченко заявил, что никакого праздника не было. "Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!", - цитирует отправленного в отставку чиновника Рен-ТВ.

Новые пострадавшие

В субботу утром стало известно, что число пострадавших горноспасателей выросло до 15. Они госпитализированы из-за отравления окисью углерода, сообщил начальник Новокузнецкого военизированного горноспасательного отряда МЧС Александр Апальков.

Автор фото, Veronika Kuzminova/TASS

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Спасенного днем ранее горноспасателя Александра Заковряшина перевели в Кемерово из-за развивающейся почечной недостаточности. "Мы пока только знаем, что он получил общее переохлаждение, также воздействие угарного газа, и развивающаяся почечная недостаточность заставила перевести его к нам", - сказал журналистам главный врач Областной клинической больницы скорой помощи Игорь Пачгин.

В то же время врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщил, что жизни спасателя ничего не угрожает.

Заковряшин входил в одну из групп спасателей, направившихся на поиски горняков. Все шесть человек перестали выходить на связь, и их объявили погибшими.

Но утром в пятницу стало известно, что в "Листвяжной" найден выживший и им оказался Александр Заковряшин. "Они [спасатели] наткнулись на него, он был в сознании, перемещался сам по шахте. Помогли ему выйти на поверхность. Это, действительно, удивительное событие", - говорит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Поиски возобновились

Утром в субботу врио главы МЧС Александр Чуприян объявил об возобновлении поисковых работ на шахте. До этого их прерывали из-за сильной загазованности. "Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску", - цитирует Чуприяна ТАСС.

Чуприян добавил, что спасатели не отказались от идеи пробурить отверстие к месту взрыва для охлаждения шахты. Это, по его мнению, позволит как можно быстрее найти горняков.

Вечером в пятницу Цивилев заявил, что на поиски тел погибших может потребоваться месяц. "Я просто хочу сказать, чтобы никто не рассчитывал, что это будет один день, или два дня, или три дня. Это будет и не неделю. Это может быть и месяц", - сказал он.