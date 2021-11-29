Последний день монархии: Елизавета II больше не будет главой Барбадоса

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В полночь с понедельника на вторник островное карибское государство Барбадос, главой которого официально до сих пор была королева Великобритании Елизавета II, станет республикой. Речь, разумеется, не идет о свержении монархии: все происходит в рамках конституции, допускающей такой поворот событий, и Букингемский дворец уже заявил, что уважает решение Барбадоса.

Барбадос - одна из 16 стран, где Елизавета II по-прежнему остается главой государства. Роль эта по большей части символическая, даже в самой Великобритании, но символы порой значат многое. В случае с Барбадосом это королевские портреты во всех государственных учреждениях, знаки отличия и форменные нашивки с королевскими символами у армии, полиции и даже почтовых работников, а также многочисленные упоминания имени монарха в названиях учреждений, таких как Больница королевы Елизаветы.

Такой порядок вещей существовал на Барбадосе более 400 лет, с тех пор, как там бросил якорь первый английский корабль, застолбивший эту территорию за королем Яковом I, но теперь многому суждено измениться.

Пришла пора расстаться

Автор фото, Ian Vogler - Pool/Getty Images Подпись к фото, В аэропорту принца Чарльза встречал почетный караул

Поздно вечером в воскресенье на Барбадос прилетел принц Чарльз, официальный представитель королевы, а также ее преемник в роли главы Содружества, добровольного объединения суверенных государств, в которое входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты (Барбадос останется в составе этого Содружества).

Принц примет участие в торжественной церемонии перехода полномочий главы государства от королевы к генерал-губернатору Сандре Мэйсон, которая станет президентом страны. После прощального салюта штандарт королевы будет спущен с флагштока, и Барбадос станет республикой.

Присутствие принца Чарлза на этой церемонии было необязательным, тем не менее он решил нанести этот визит, чтобы продемонстрировать, что тесные узы, связывающие две страны, не ослабевают. Он также присутствовал на церемонии возвращения Гонконга Китаю в 1997 году и представлял королеву в Зимбабве во время обретения страной независимости в 1980 году.

Ожидается, что во время своего выступления на Площади национальных героев, где будет проходить торжественная церемония, принц Чарльз скажет, что, несмотря на изменившийся статус Брабадоса, такие вещи, как общие цели и ценности, а также партнерство и дружба, останутся неизменными.

Чарльз также получит Орден Свободы Барбадоса, вторую по значимости награду, вручаемую за выдающиеся заслуги в служении стране, барбадосской диаспоре и человечеству в целом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, На следующий день после принятия решения о переходе к республиканскому правлению статуя адмирала Нельсона "украсилась" граффити

Немного омрачить картину могут ожидаемые демонстрации протеста барбадосцев, с требованиями извинений и репараций за колониальные времена и практику рабовладения.

Кроме того, спорным, с точки зрения некоторых жителей, остается и само решение о переходе к республике без предварительного референдума. Однако по конституции страны политические лидеры имеют право добиваться независимости и без голосования.

Долгая дорога к республике

Подпись к фото, Море, солнце, песок... но жителям (или политикам) Барбадоса не хватало свободы

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Барбадос обрел независимость в 1966 году, однако, как в случае со многими другими бывшими колониями Великобритании, королева осталась официальным главой государства.

Тем не менее, на острове никогда не прекращались дискуссии о возможности стать республикой, тем более что примеров тому предостаточно. Взять хотя бы Кооперативную Республику Гайана, которая избавилась от монарха в 1970 году, или другое островное государство, Тринидад и Тобаго, сделавшее это в 1976-м, а двумя годами позже их примеру последовала Доминиканская Республика.

В последнее время и Ямайка подумывает о том, чтобы самостоятельно избирать главу государства, по крайней мере именно в этом видит приоритетную задачу своего правительства премьер-министр Эндрю Холнесс.

Для оценки возможности перехода к республиканской форме правления на Барбадосе в 1979 году был учреждена так называемая Комиссия Кокса, но тогда она пришла к выводу, что народ не желает расставаться с монархией.

Однако уже в 1998 году Комиссия по пересмотру конституции Барбадоса рекомендовала острову статус республики, а тогдашний премьер страны Фрейндель Стюарт открыто заявил, что в ближайшее время пора осуществить переход от монархии к республике.

Автор фото, Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Подпись к фото, Сандра Мэйсон на аудиенции с королевой в 2018 году

И, наконец, в прошлом году официальный представитель королевы, генерал-губернатор Сандра Мэйсон объявила о плане по переходу к республиканской форме правления в своей "тронной речи", по традиции открывающей работу парламента Барбадоса и определяющей задачи правительства.

Автором этой тронной речи была премьер-министр Барбадоса Миа Моттли, по словам которой, "настало время окончательно оставить позади колониальное прошлое".

Автор фото, Reuters