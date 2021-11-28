Скончался один из пионеров русского рока Александр Градский

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Автор фото, Sergey Bobylev/Tass

Российский певец и композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский скончался в возрасте 72 лет.

Накануне СМИ сообщали, что Градский попал в больницу в Москве с подозрением на инсульт и находился в реанимации. Также сообщалось, что его здоровье резко ухудшилось после того, как он переболел коронавирусом в сентябре.

Градский родился 3 ноября 1949 года в Копейске Челябинской области. Заниматься рок-музыкой он начал еще в школьные годы - в 1960-х годах основал самодеятельные рок-группы "Славяне" и "Скоморохи".

Широкое признание пришло к нему в 1974 году, когда на экраны вышел фильм Андрея Кончаловского "Романс о влюбленных", музыку к которому написал Градский.

В 1976 году Градский впервые исполнил песню "Как молоды мы были", написанную композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Композиция в его исполнении получила приз фестиваля "Песня-77" и стала одной из самых популярный песен в его исполнении.

Автор фото, Nikolay Malyshev/Tass Подпись к фото, Дискография Александра Градского насчитывает более 40 альбомов

В 1985 году вышла рок-опера Александра Градского "Стадион" на либретто Маргариты Пушкиной. Спектакль, над созданием которого композитор работал около 10 лет, был основан на событиях военного переворота в Чили в 1973 году.

Градский также известен как организатор первых советских рок-фестивалей. В частности, он занимался отбором артистов для Московского фестиваля популярной музыки "Рок-панорама-86".

С 2012 по 2015 год Градский был членом жюри телевизионного проекта "Голос", в первых трех сезонах которого побеждали участники его команды.

Александр Градский владел собственным музыкальным театром "Градский Холл", который работает в Москве с 2014 года.