Президент Чехии Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке
Петр Фиала официально назначен новым премьер-министром Чехии. Церемонию назначения провел, как и положено по конституции страны, президент. Милош Земан болен ковидом, находится на самоизоляции и поэтому во время церемонии, прошедшей в его резиденции, сидел в клетке из плексигласа (органического стекла).
По введенным в Чехии правилам, зараженный коронавирусом должен две недели находиться в самоизоляции.
Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид после того, как побывал в реанимации и провел длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.
77-летний президент в прошлом - заядлый курильщик, злоупотреблявший алкоголем и больной диабетом.
По чешской конституции, президент - фигура в основном церемониальная. но именно он формально назначает новый кабинет министров.
Прошедшие в октябре выборы принесли неожиданную победу оппозиции.
Общаясь с присутствовавшими на церемонии из-за стекла по аудиосвязи, Земан сообщил, что в следующие две недели он проведет беседы с кандидатами на министерские посты, хотя выбирает этих кандидатов назначенный премьер-министр, а не президент.
Этот процесс продлится до 13 декабря, после чего должно быть официально сформировано и назначено новое правительство.
Назначение лидера оппозиционной коалиции "Вместе" Фиалы состоялось после нескольких недель спекуляций о том, что Земан был якобы намерен поручить формирование нового правительства своему стороннику Андрею Бабишу, бывшему премьером до Фиалы.