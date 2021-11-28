Президент Чехии Земан назначил нового премьера, сидя в стеклянной клетке

33 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Больной ковидом президент Земан вел церемонию, находясь в стеклянной клетке

Петр Фиала официально назначен новым премьер-министром Чехии. Церемонию назначения провел, как и положено по конституции страны, президент. Милош Земан болен ковидом, находится на самоизоляции и поэтому во время церемонии, прошедшей в его резиденции, сидел в клетке из плексигласа (органического стекла).

По введенным в Чехии правилам, зараженный коронавирусом должен две недели находиться в самоизоляции.

Земана привезли в зал для официальных церемоний в инвалидном кресле. Он подхватил ковид после того, как побывал в реанимации и провел длительное время в больнице по не связанным с коронавирусом причинам.

77-летний президент в прошлом - заядлый курильщик, злоупотреблявший алкоголем и больной диабетом.

По чешской конституции, президент - фигура в основном церемониальная. но именно он формально назначает новый кабинет министров.

Прошедшие в октябре выборы принесли неожиданную победу оппозиции.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Петр Фиала одержал неожиданную победу на выборах в октябре

Общаясь с присутствовавшими на церемонии из-за стекла по аудиосвязи, Земан сообщил, что в следующие две недели он проведет беседы с кандидатами на министерские посты, хотя выбирает этих кандидатов назначенный премьер-министр, а не президент.

Этот процесс продлится до 13 декабря, после чего должно быть официально сформировано и назначено новое правительство.