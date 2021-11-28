Умер основатель легендарной команды "Формулы-1" Фрэнк Уильямс

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фрэнк Уильямс с дочерью Клэр, участвовавшей в руководстве командой

Умер Фрэнк Уильямс - основатель легендарной команды "Уильямс Рэйсинг", одной из самых успешных в "Формуле-1" в 1980-е и 90-е годы.

Британский бизнесмен и в прошлом автогонщик скончался в возрасте 79 лет в окружении семьи, сообщили представители команды.

Под руководством Уильямса названная его именем команда стала семикратным чемпионом мира среди пилотов и девятикратным чемпионом мира среди конструкторов.

Последние 35 лет жизни бизнесмен был прикован к инвалидной коляске. В 1986 году он попал в автокатастрофу, и в результате перелома шеи получил паралич всех четырех конечностей.

Несмотря на серьезные травмы, Уильямс смог вернуться к работе после месяцев лечения и реабилитации и впоследствии достиг самых крупных успехов за всю свою карьеру.

В 1986 году Уильямс получил звание Командора Ордена Британской империи (CBE), а в 1999 году королева произвела его в рыцари.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В возрасте 43 лет Фрэнк Уильямс остался парализован в результате автокатастрофы

Двадцать лет прорывов

Первая гоночная команда, которую Уильямс основал в 1969 году, не добилась больших успехов.

В 1977 году он попытался пробиться на высший уровень в гоночном спорте еще раз, с новой командой под названием "Уильямс Гран-при Инжиниринг", известной сейчас как "Уильямс Ф1".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гонщик Клей Регаццони на FW07 команды "Уильямс", ставшем одним из ключевых автомобилей в истории гоночного спорта. 1979 год

Благодаря сотрудничеству с инженером Патриком Хэдом и инвесторам с Ближнего Востока, команда Уильямса совершила прорыв, создав болид FW07, который выиграл британский Гран-при в 1979 году. После этого команду "Уильямс" ждали более двух десятилетий побед.

Однако 2000-е стали неудачным периодом для команды. Последние годы "Уильямс" регулярно оказывалась на последних строках зачетной таблицы "Формулы-1".