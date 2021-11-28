Для невиновного американца, отсидевшего в тюрьме 42 года, собрали в интернете 1,5 млн долларов

24 минуты назад

Автор фото, Midwest Innocence Project Подпись к фото, Стрикленда приговорили к пожизненному заключению в июне 1979 года

Американцу, отсидевшему в тюрьме 42 года за тройное убийство, которое он не совершал, собрали 1,5 млн долларов через интернет.

62-летний Кевин Стрикленд вышел из тюрьмы штата Миссури во вторник, после того как судья признала доказательства в его деле ошибочными.

Стрикленда приговорили к пожизненному заключению в 1979 году, когда ему было всего 18 лет.

В июне 2021 года прокурор округа Джексон Джин Питерс Бэйкер, призвала суд пересмотреть его дело из-за несостоятельности доказательств.

Стрикленд провел в тюрьме самый длительный срок по несправедливому обвинению за всю историю штата.

Но, по местным законам, компенсация бывшим заключенным положена только в том случае, если их оправдали с помощью анализа ДНК, а не показаний свидетелей, как в случае Стрикленда.

Адвокат Стрикленда решила открыть на одном из фандрейзинговых сайтов сбор пожертвований, чтобы помочь ему с бытовыми расходами после выхода из тюрьмы. На призыв откликнулись более 27 тысяч человек.

"До тех пор, пока система не изменится там, где она не работает, пробел восполняют люди", - сказала юрист Трисия Рохо Бушнелл из некоммерческой организации Midwest Innocence Project, помогающей несправедливо осужденным.

Показания под давлением

Во вторник судья постановила немедленно освободить Стрикленда, который на тот момент провел за решеткой 15 487 дней.

В 1979 году его приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения в течение 50 лет по обвинению в жестоком нападении в городе Канзас-сити.

Автор фото, Midwest Innocence Project Подпись к фото, Кевин Стрикленд в подростковом возрасте со своим отцом

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25 апреля 1978 года четверо злоумышленников ворвались в жилой дом и застрелили в нем троих молодых людей - 22-летнюю Шерри Блэк, 22-летнего Ларри Ингрэма и 20-летнего Джона Уолкера.

Четвертая жертва нападения - 20-летняя Синтия Дуглас - избежала смерти, притворившись убитой.

Стрикленд оказался в поле зрения полиции после того, как на его возможную причастность следователям указал бойфренд сестры Синтии Дуглас. Сама Дуглас затем выбрала Стрикленда из нескольких подозреваемых, показанных ей полицией.

Она подтвердила свои показания во время двух слушаний по делу Стрикленда.

Но, как впоследствии подчеркивала сама Синтия Дуглас, в полиции на нее оказали давление. Дуглас знала двоих из трех нападавших - 21-летнего Винсента Белла и 19-летнего Килма Адкинса, - но кем были другие два злоумышленника, она уверена не была.

Сам Стрикленд сообщил полицейским, что во время нападения был дома и смотрел телевизор. Никаких физических доказательств, связывавших его с местом преступления, найдено не было.

Во время первого слушания по его делу жюри присяжных не смогли принять требуемое единодушное решение. Одна из 12 членов жюри, чернокожая женщина, проголосовала за его оправдание.

Во время второго слушания, с жюри, полностью состоявшем из белых представителей местного сообщества, Стрикленда признали виновным в одном убийстве при отягчающих обстоятельствах и двух убийствах второй степени.

Через несколько лет Синтия Дуглас обратилась в организацию Midwest Innocence Project с просьбой помочь изменить свои показания. "Тогда все было не очень понятно, но теперь я знаю больше и хочу помочь этому человеку, если это возможно", - написала она.

Дуглас скончалась в 2015 году - до того, как смогла формально отозвать свои показания. Но ее мать, сестра и дочь, а также друзья и коллеги рассказали в суде о том, как Дуглас настаивала, что выбрала "не того человека".