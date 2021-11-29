Дайджест: борьбу с "Омикроном" обсудят на встрече "Большой семерки"; от переговоров о ядерном будущем Ирана многого не ждут

40 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Маски обязательны" - сразу несколько стран вновь объявили ношение масок в общественных местах обязательным

В понедельник ситуацию с выявленным несколько дней назад новым вариантом коронавируса "Омикрон" обсудят главы министерств здравоохранения стран-членов "Большой семерки" на срочно созванной виртуальной встрече.

Ученым нужно как минимум две недели, чтобы понять насколько опасен новый штамм коронавируса "Омикрон" и способен ли он обходить существующие вакцины.

Новый вариант "Омикрон" имеет гораздо больше мутаций, чем вариант "Дельта". Это не означает автоматически, что эти вариации более опасны, просто вирус адаптировался к человеку и создал еще один вариант. Специалистам нужно время, чтобы понять, является ли эта адаптация нейтральной, менее или более опасной.

Пока одни ученые занимаются этим, другие призывают уменьшить промежуток времени между полной вакцинацией и бустерной дозой. Как правило, между уколами сейчас должно пройти не меньше полугода.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи при этом уже заявил президенту США Джо Байдену, что продолжает верить в то, что действующие вакцины сработают и против "Омикрона", защитив людей от наиболее тяжелого течения болезни.

При этом врач Анжелика Кутзи из ЮАР, где выявили новый штамм, сообщила, что у наблюдаемых ей пациентов симптомы легче, чем у тех, кто заразился "Дельта"-штаммом. В основном люди жалуются на сильную усталость и температуру, а заболевшие - в основном мужчины от 20 до 30 лет.

Обнаружение нового штамма вызвало панику среди правительств. Ряд стран, например Израиль, вновь закрыли границы, другие, например Великобритания, и США, ввели запреты на полеты из стран на юге Африки.

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Президент ЮАР Сирил Рамафоса раскритиковал эти решения, назвав их несправедливыми, дискриминационными и не имеющими научного обоснования. Он сказал, что необходимо больше внимания уделять справедливому распределению вакцин по всему миру, а не стараться богатым странам отгородиться от стран с новыми мутациями.

Президент Рамафоса предупредил, что запреты на поездки в Южную Африку и некоторые из ее соседей не остановят глобальное распространение нового штамма, но нанесут дополнительный ущерб усилиям по восстановлению экономики африканского континента и поставят под угрозу жизни людей.

Всемирная организация здравоохранения, хотя и классифицировала новый штамм как "повод для озабоченности", но все же поддержала Рамафосу, осудив страны, решившие поспешно ввести новые ограничения на границах.

Новая мутация действительно уже выбралась за пределы ЮАР. Людей, которые заражены "Омикроном", обнаружили в разных странах, выключая Нидерланды, Великобританию и Канаду.

Сотни задержанных после матча ЦСКА-"Зенит"

Автор фото, Фадеичев Сергей/TASS Подпись к фото, Фанаты ЦСКА после окончания матча с "Зенитом" использовали пиротехнику

Воскресный матч ЦСКА-"Зенит" в Москве закончился массовым задержанием фанатов ЦСКА из-за файер-шоу. Болельщиков с фанатской трибуны ЦСКА сначала долго не выпускали, после чего стали выводить частями, обыскивать и помещать в автозаки. Часть болельщиков не могла покинуть трибуны более трех часов.

Всего, по информации СМИ, задержаны были 408 человек. Матч завершился победой "Зенита" со счетом 2:0, он проходил на "ВЭБ Арене".

ЦСКА и Российская премьер-лига пообещали разобраться в ситуации.

"Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорится в заявлении ЦСКА.

"Понимаем, что присутствие правоохранительных органов на стадионах по умолчанию направлено на обеспечение безопасности и пресечение противоправных действий, в том числе использования пиротехники. Однако вместе с тем считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ-Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и на имидж всего российского футбола в целом", - сказано в заявлении РПЛ.

Синтез русского фольклора и рок-музыки

Автор фото, Anatoly Morkovkin/TASS Подпись к фото, Александр Градский в 1988 году

В возрасте 72 лет умер российский певец и композитор, один из основоположников русского рока Александр Градский.

"Градский занимает особое место в истории русско-советской популярной музыки, русского рока. Его альбом "Русские песни" задолго до появления world music осуществил органичный синтез русского фольклора и рок-музыки", - пишет наш обозреватель Александр Кан. Подробнее тут - Скончался один из пионеров русского рока Александр Градский

Умер основатель бренда Off-White

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В возрасте 41 года умер американский модельер Вирджил Абло, основатель бренда Off-White и креативный директор мужской линейки одежды бренда Louis Vuitton.

Причиной смерти стал рак. Сам Абло не афишировал свою болезнь.

"Его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм не поколебались, несмотря на болезнь", - говорится в заявлении французского производителя предметов роскоши LVMH, куда входит модный дом Louis Vuitton. Абло - первый афроамериканец, создавший коллекцию для французского люксового бренда.

"Вирджил был гениальным дизайнером, он был визионером. А кроме того, человеком с большой душой и мудростью", - сказал глава LVMH Бернар Арно.

Переговоры об иранской ядерной сделке - пессимизм и мало надежд

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В Вене возобновляются переговоры о ядерной программе Ирана с участием представителей Ирана, Франции, Германии, России, Британии и Китая. США не принимают участие в самом заседании, но спецпосланник США по Ирану будет проводить отдельные консультации с участниками переговоров.

Так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в 2015 году подписали шесть стран (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) с целью ограничить иранскую ядерную программу. В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения и восстановлении санкций против Ирана. После этого Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по СВПД.

Рейтер: требования Тегерана нереалистичны

От переговоров о ядерной сделке в том числе зависит и то, получит ли Иран возможность выйти из тяжелейшего экономического кризиса, который только обострился после введения американских санкций. Новый раунд начинается после перерыва, вызванного избранием нового президента Ирана ультраконсерватора Эбрахима Раиси.

Новая переговорная группа Тегерана выдвинула требования, которые американские и европейские дипломаты считают нереалистичными. Они настаивают на отмене всех санкций США и ЕС, введенных с 2017 года, в том числе не связанных с его ядерной программой.

Параллельно разгорается конфликт Тегерана с наблюдением за ядерной программой ООН.

Иран продвигает свою программу обогащения, и МАГАТЭ заявляет, что его инспекторам было отказано в доступе для переустановки камер наблюдения на месте, а это является одним из условий для успешных переговоров по сделке с мировыми державами.

Источники агентства считают, что Иран сейчас просто тянет время, чтобы посмотреть как будут развиваться события.

По одному из сценариев, который описывает Рейтер, Вашингтон может предложить заключить бессрочное временное соглашение с Тегераном до тех пор, пока не будут достигнуты постоянные договоренности.

The Wall Street Journal: Иран отказывается идти на уступки, у США заканчивается терпение

В течение нескольких месяцев США почти умоляли Иран вернуться за стол переговоров, хотя представители США даже не будут присутствовать за столом переговоров в Вене.

Иран отказывается разговаривать с США напрямую, поэтому американские переговорщики должны работать через европейских посредников.

И хотя США, похоже, не волнует это намеренное игнорирование, власти страны все-таки намекают, что их терпения надолго не хватит. При этом, пишет The Wall Street Journal, не стоит недооценивать стремление администрации Байдена заключить сделку, причем любую сделку.

США и Европа рассчитывают, что переговоры приведут к уступкам со стороны Тегерана и к дальнейшему ослаблению санкций США.

Иранские дипломаты в ответ говорят, что их устроит лишь возврат к сделке 2015 года, заключенной тогдашним президентом США Бараком Обамой.

Та сделка дала Ирану достаточную свободу действий, прежде чем из нее вышел Дональд Трамп в 2018 году.

Иран также требует, чтобы любая заключенная сделка оставалась в силе и после окончания президентства Джо Байдена.

The Financial Times: главный переговорщик Ирана по ядерной программе считает, что переговоры должны касаться отмены санкций

Издание публикует статью, написанную Али Багери Кани, главой переговорной группы и заместителем министра иностранных дел Ирана.

"С точки зрения Ирана переговоры должны преследовать реальные цели, которые соблюдаются всеми сторонами. В этом ключе у нас две цели: первая - достижения полного и гарантированного снятия санкций, наложенных на иранский народ. Без этого переговорный процесс будет продолжаться бесконечно.

Во-вторых, соблюдение законных прав иранской нации на получение выгод от мирных ядерных процессов, особенно от использования технологии обогащения для промышленных целей, в соответствии с условиями международного Договора о нераспространении ядерного оружия", - говорит иранский дипломат.

Он также называет решение Трампа в одностороннем порядке отказаться от этой сделки "ужасным предательством Ирана и иранцев" и в целом обвиняет США в том, что страна постоянно пытается лишить Иран каких-либо экономических выгод от сокращения его ядерной деятельности.

"Действия теперь имеют большее значение, чем просто слова. Нам должен быть предложен четкий и прозрачный механизм снятия санкций. Иран не уступил ни военным угрозам, ни экономическому давлению при Трампе, и он не сделает этого при Байдене", - заключает Али Багери Кани накануне очередного раунда переговоров.

Что происходит в Кузбассе

Автор фото, Russian Investigative Committee handout

В городе Белово в Кемеровской области, где находится шахта "Листвяжная", практически все связаны с угольной промышленностью. Все знают и о повсеместных нарушениях техники безопасности, но знают и о том, что другой работы в городе нет.

Несколько дней назад на шахте произошел взрыв, в результате которого погиб 51 человек. Наш корреспондент Петр Козлов сейчас в Белово. Что сейчас происходит в городе после трагедии, почитайте в его статье Заснеженные машины и страх остаться без работы: что происходит у шахты "Листвяжная" после трагедии

Квентин Тарантино взялся за перо

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Почитайте рецензию на дебютный роман Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" нашего корреспондента Елизаветы Подшиваловой. Книга основана на одноименном блокбастере, и на прошлой неделе вышла на русском языке.

Настоящий мир - в Голливуде, а внешнего мира, с политическими спорами, войнами и социальными проблемами здесь просто не существует, и это подчеркивается таким большим количеством подробностей, что в российской версии к книге приложен солидный справочник по Голливуду рубежа 1960-х-1970-х, подготовленный издательством.

Европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex выделит самолет для наблюдения за ситуацией на северном побережье Франции в попытке предотвратить незаконное пересечение людей. Об этом в воскресенье заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен по итогам совещания в Кале. Несколько дней назад резиновая лодка, перевозившая мигрантов, перевернулась, в результате погибли 27 человек.

О кризисе подробнее в нашем видео.