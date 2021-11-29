"Мне страшно, и я не знаю, что делать". Блогер Хованский заявил об угрозах следователя его близким

час назад

Автор фото, Andrei Gryaznov/TASS

Видеоблогер Юрий Хованский, арестованный по обвинению в оправдании терроризма, написал из СИЗО письмо, в котором заявил, что ему предлагали сделку со следствием, а когда он отказался - пригрозили реальным сроком и проблемами его девушке.

"Я был готов терпеть и ответить за свою песню по закону, но то, что со мной происходит, никак не подпадает под определения законности", - говорится в письме, опубликованном в телеграм-канале группы поддержки блогера.

По словам Хованского, некоторое время назад к нему тайком пришел следователь, который потребовал от него отказаться от адвокатов и дать показания, что песня, из-за которой его обвинили в оправдании терроризма, якобы была исполнена не в 2012-м, а в 2018 году.

В противном случае, как заявляет блогер, следователь пообещал ему реальный срок, а также пригрозил "проблемами" его девушке. По словам Хованского, ранее ей уже угрожали подкинуть наркотики.

"Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда еще мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора", - говорится в его письме.

Блогер утверждает, что отказался признаваться в том, чего не совершал, и через два дня после этого его компьютеры были отправлены на повторную экспертизу.

"Я прошу, нет, я умоляю - помогите мне. Не дайте им причинить вред моей семье. Не дайте им подкинуть что-то на компьютер или посадить меня по показаниям лжесвидетелей", - говорится в его письме.

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По словам Хованского, показания на него дали четверо подставных свидетелей.

"Каждый третий в "Крестах" сидит исключительно по "показаниям" таких вот "свидетелей". Это может быть ваш муж, ваш брат, ваш сын. Сейчас решается не просто моя судьба, сейчас определяются рамки вседозволенности, которую позволяют себе следственные органы", - заявил блогер.

Хованского арестовали в июле по обвинению в публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Обвинение касается песни о теракте на мюзикле "Норд-Ост". "В свое время исполнял песню с оправданием терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - говорил блогер на видео, опубликованном Следственным комитетом.

Следствие утверждает, что в 2018 году Хованский, "находясь в квартире одного из домов по улице Пушкинской города Санкт-Петербурга, обращаясь к другим лицам, с целью формирования идеологии терроризма, убежденности в ее привлекательности осуществил выход в сеть Интернет и исполнил песню, содержащую, согласно экспертному заключению, признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности".

Сам блогер и его защита настаивают на том, что он исполнил эту песню в 2012 году, когда в законе об оправдании терроризма еще не было второй части, в которой упоминается интернет.

О том, кто именно утверждает, что слышал песню Хованского в 2018 году, Би-би-си рассказал собеседник из окружения блогера. Двое из них могли работать в прошлом оперуполномоченными в полиции Петербурга, причем - одного и того же района, установила Би-би-си.