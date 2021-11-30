Бывшего схиигумена Сергия приговорили к 3,5 годам колонии

час назад

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Измайловский суд Москвы приговорил бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) к трем с половиной годам колонии общего режима по обвинению в самоуправстве, нарушении права на свободу вероисповедания и склонении к самоубийству.

Обвинение просило осудить Сергия на четыре года.

"Не суди, да не судим будешь", - заявил после оглашения Романов. Его защита пообещала обжаловать приговор.

Основателя Среднеуральского женского монастыря признали виновным в самоуправстве и нарушении права на свободу вероисповедания из-за того, что после запрета в священнослужении он не покинул обитель и не пускал туда представителей Екатеринбургской епархии, а также препятствовал инвентаризации объектов на его территории.

Суд также признал Сергия виновным в склонении нескольких монахинь к самоубийству. Признаки этого преступления следователи обнаружили в одном из выступлений бывшего схиигумена, выложенном на YouTube.

Перед оглашением приговора Сергий заявил, что не призывал монахинь к самоубийству, а спрашивал их о готовности к духовному патриотизму.

"Вот вы отец, вы разве можете призывать? Я задал вопрос, готовы ли они к духовному патриотизму", - ответил Сергий на вопрос журналиста (цитата по РИА Новости).

Автор фото, Valery Sharifulin/TASS

Еще одно дело, в котором фигурирует Среднеуральский женский монастырь, все еще расследуется Следственным комитетом России. Оно было возбуждено по факту истязания проживавших на территории монастыря детей.

Фейки о коронавирусе и отлучение от церкви

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Проблемы у основателя Среднеуральского женского монастыря и его обитателей начались весной прошлого года вместе с пандемией коронавируса.

В конце апреля Екатеринбургская епархия лишила Сергия права вести проповеди и высказываться на публике из-за видео, в которых он называл пандемию мифом и проклинал тех, кто из-за распространения коронавируса закрывал храмы.

Священнослужитель также выступал с антисемитскими заявлениями, обвинял власти в создании "фашистского концлагеря сатаны", а в июне 2020 года записал видео, в котором призвал бойкотировать голосование по поправкам к Конституции.

"Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия (то есть им нужна массовость) будет узаконена рабовладельческая власть. То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!" - говорил он.

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил Романова сана, признав виновным в нарушении монашеских обетов и священнической присяги. В том же месяце его оштрафовали по административному делу за фейки о коронавирусе на 90 тысяч рублей.

Автор фото, Donat Sorokin/TASS Подпись к фото, Сторонники Сергия протестовали против решения патриарха у Екатеринбургской митрополии

Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении Сергия сана 24 июля, а 10 сентября суд Екатеринбургской епархии принял решение об отлучении схимонаха от церкви. Епархия обязала Романова покинуть женский монастырь, однако он отказался это сделать, а вместе с ним в обители остались более 150 насельниц.

Митрополия называла действия Сергия захватом. В ночь на 29 декабря обитель взяли штурмом бойцы ОМОНа, а Сергия задержали и отправили в Москву.

Незадолго до этого Следственный комитет возбудил дело об истязании детей в Среднеуральском женском монастыре. По версии следствия, неизвестные лица на территории обители с 2004-го по 2019 год били детей и совершали в их отношении другие насильственные действия.

В Москве Сергию предъявили обвинение по ч. 3 ст. 148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), ст. 330 УК РФ (самоуправство) и ч. 3 ст.110.1 (склонение к самоубийству). Последнее обвинение Сергий получил из-за опубликованной на YouTube проповеди, в ходе которой спрашивал у прихожан, готовы ли они "пойти на крест" ради будущего, детей и России.