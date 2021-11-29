Коронавирус: ВОЗ предупреждает о потенциальной глобальной опасности "Омикрона"

7 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Омикрон": пустая паника или реальная угроза?

Всемирная организация здравоохранения в понедельник выступила с предупреждением, что новый вариант коронавируса "Омикрон", впервые зарегистрированный в Южной Африке 24 ноября, уже представляет очень высокую угрозу глобального распространения с самыми тяжелыми последствиями.

ВОЗ призвала все 194 страны-члены этой организации ускорить программу вакцинации наиболее подверженных риску заражения групп и быть готовыми к новому наплыву больных в медучреждениях.

Хотя на сегодняшний день не зарегистрировано еще ни одной смерти от нового варианта ковида, ВОЗ отмечает, что множественные мутации, которые претерпел "Омикрон", могут помочь ему обходить иммунную систему людей, получивших вакцины или переболевших другими разновидностями ковида.

"Рост числа случаев заражения, вне зависимости от тяжести протекания болезни, может создать дополнительную нагрузку на системы здравоохранения, что, в свою очередь, способно привести к росту смертности, - предупреждает ВОЗ. - Поэтому удар по группам риска может оказаться весьма существенным, особенно в странах с низким уровнем вакцинации".

На сегодняшний день случаи заражения "Омикроном" выявлены уже в Великобритании, Голландии, Дании, Австралии, Германии, Израиле и ряде других стран, что заставило многие правительства срочно принимать дополнительные меры защиты, в первую очередь - усиление контроля на границах.

Автор фото, PA Media

Первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала население не стесняться и чаще делать анализы после того, как в Шотландии было зарегистрировано шесть случаев заражения вариантом "Омикрон".

Некоторые из заболевших никуда не выезжали и, судя по всему, заразились вирусом недалеко от дома. К счастью, никому из них пока не понадобилось стационарное лечение, и все заразившиеся находятся в самоизоляции.

Стерджен и ее валлийский коллега Марк Дрейфорд хотят, чтобы Лондон ввел новые, более строгие требования к пребывающим в Великобританию из-за рубежа, однако Даунинг-стрит пока отказывается ужесточать политику.

В настоящее время шотландские медики отслеживают все контакты заразившихся, чтобы установить источник болезни и выяснить, кто еще мог заразиться, но, возможно, пока не проявил характерных симптомов. Всем, кто мог общаться с заболевшими, рекомендовано самоизолироваться на 10 дней вне зависимости от того, получили они вакцину или нет.

Стерджен также пообещала ввести дополнительное тестирование в районах, где был обнаружен новый вариант коронавируса, отметив, что говорить о дальнейшем распространении или, наоборот, сдерживании инфекции пока слишком рано.

Сбежавшая из карантина пара арестована в Голландии

Автор фото, Reuters

Полиция Нидерландов арестовала в аэропорту Схипхол пару, которая сбежала из карантина и намеревалась вылететь в Испанию.

Ранее 13 человек, прибывших в Амстердам двумя рейсами из Южной Африки, дали положительный анализ на новый вариант коронавируса.

Власти не сообщают, прибыла ли сбежавшая из карантина пара (гражданин Испании и гражданка Португалии) из Африки, но в карантине они были в том же районе, где находились в самоизоляции прибывшие из ЮАР пассажиры.

Нарушителям грозит судебное разбирательство за нарушение закона о карантине.

С начала пандемии в Голландии было зарегистрировано почти 20 тысяч связанных с ковидом смертей, это один из самых низких показателей смертности в Западной Европе.

Австралия не спешит открывать границы

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В международном аэропорту Сиднея пассажиров проверяют перед посадкой на рейсы

Австралия приостановила дальнейшее ослабление правил для прибывающих в страну иностранцев после того, как у пяти пассажиров была выявлена самая опасная на сегодня новая вариация коронавируса.

С 1 декабря там планировали начать пускать сделавших прививки квалифицированных трудовых мигрантов и иностранных студентов, однако появление "Омикрона" заставило премьер-министра страны Скотта Моррисона отложить послабления на две недели.

До недавнего времени в Австралии сохранялись самые жесткие меры пограничного контроля, по которым даже гражданам страны запрещалось покидать ее пределы без веских причин.

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Власти высоко оценили тактику Австралийской крепости в деле сдерживания инфекции, однако она вызвала немало нареканий, в том числе и потому, что привела к разъединению некоторых семей на долгие сроки.

Впрочем, новая отсрочка не подразумевает, что власти хотят вернуть жесткие меры. На сегодняшний день в Австралию можно приезжать ее собственным гражданам, а также вакцинированным путешественникам из Новой Зеландии и Сингапура.

В понедельник Япония также отреагировала на предупреждение ВОЗ о глобальном риске "Омикрона" и запретила въезд для всех иностранных граждан, хотя в Японии еще не отмечено ни одного случая заражения новым вариантом.

Премьер-министр Фумио Кисида не уточнил, как долго будут действовать эти меры, но дал понять журналистам, что готов принять критику со стороны тех, кто считает его чрезмерно осторожным.