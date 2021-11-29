Массовые задержания на стадионе ЦСКА. Что говорят болельщики, клуб и МВД

час назад

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS Подпись к фото, Во втором тайме поле накрыл густой дым - по мнению фанатов ЦСКА, использование файеров было "единственным светлым пятном на протяжении всего матча". Московский клуб с сухим счетом проиграл петербургскому "Зениту"

Воскресный матч между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом" привел к большому скандалу из-за использования пиротехники. Десятки или сотни (по версии разных сторон) болельщиков были задержаны, фанаты при этом в обиде на свой клуб даже больше, чем на полицию. Как так получилось?

Накануне футбольный клуб ЦСКА играл на домашнем стадионе "ВЭБ Арена" в Москве с петербургским "Зенитом". Ближе к концу матча поле погрузилось в густой дым. Еще больше его было на фанатских трибунах, где, как выяснилось, болельщики массово зажгли файеры.

Полиция ответила на этим массовым задержанием тех, кто находился на фанатских трибунах. По мнению болельщиков, не выборочным - задерживали всех подряд.

СМИ сообщили примерно о 400 задержанных. Часть болельщиков ЦСКА более трех часов не могла покинуть трибуны, передавал корреспондент РИА Новости с места событий.

Затем их держали в подтрибунных помещениях, а потом на автобусах-автозаках отвозили в полицию - в несколько ОВД.

Что говорят в полиции

Пресс-центр МВД России подтвердил задержание по меньшей мере 51 болельщика - именно столько было составлено административных протоколов.

Половину протоколов - точнее, 25 - полицейские составили по ст. 20.31 КоАП РФ (нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований).

Среди этих протоколов 14 - за использование пиротехники на трибунах. По этой статье нарушителям грозит не только штраф, но и запрет на посещение матчей от шести месяцев до трех лет. Еще на 23 болельщиков составили протоколы об употреблении алкоголя в общественных местах, двое фанатов были задержаны за мелкое хулиганство, еще один - за уклонение от исполнения административного наказания, говорится в пресс-релизе МВД.

Автор фото, Sergei Fadeichev/TASS

Там не прокомментировали возмущенные комментарии болельщиков по поводу массовых задержаний и блокировки людей на стадионе после окончания матча.

Болельщики сообщали, что среди задержанных были женщины и дети. 12 несовершеннолетних были задержаны после матча, подтвердила Интерфаксу уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Что заявил клуб

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"Клуб пытается разобраться в ситуации. Мы находимся на связи с правоохранительными органами и нашими болельщиками", - заявили еще ночью в футбольном клубе ЦСКА.

При этом второй абзац заявления начинался с критики в адрес болельщиков, а не полиции.

"К сожалению, впервые за всю историю "ВЭБ Арены" во время матча в таком масштабе была использована пиротехника. Мы осуждаем тех, кто совершил эти противоправные действия, но в то же время считаем, что невиновные страдать не должны. Мы продолжим контактировать с правоохранительными органами, чтобы как можно быстрее разрешить сложившуюся ситуацию", - говорилось в нем.

Позиция РПЛ - руководства Российской премьер-лиги - оказалась более жесткой по отношению к полиции. "Считаем, что в случае с инцидентом на "ВЭБ Арене" меры, предпринятые полицией, очевидным образом нарушили комфорт и поставили под угрозу здоровье людей. С сожалением констатируем, что подобные события крайне негативно влияют не только на имидж РПЛ, но и всего российского футбола", - заявили в РПЛ.

РПЛ также сообщила, что ее представители, контактируя с компетентными органами, принимали максимальные усилия к тому, чтобы болельщики смогли как можно быстрее отправиться по домам.

Что думают болельщики

Заявление объединения фанатов ЦСКА "Люди в черном" вышло уже в понедельник днем. Болельщики осудили не столько полицию, сколько реакцию руководства своего клуба.

"Куда более шокирующим и неожиданным для нас стал выстрел в спину от собственного клуба, который мы поддерживали всегда, даже несмотря на растущее недовольство широких масс спортивными результатами", - говорится в обращении, опубликованном в "Инстаграме".

"Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов", - утверждают авторы заявления.

Дымовую завесу во втором тайме они называют "ярким пиротехническим шоу", которые якобы нравятся "одному из руководителей клуба (по его собственному признанию в одном из интервью)". По их мнению, использование файеров было "единственным светлым пятном на протяжении всего матча".

Матч закончился со счетом 0:2 в пользу "Зенита". Несмотря на активные действия московских футболистов в начале первого тайма, далее инициативой завладела гостевая команда.

"Весь нижний ярус трибуны А оказался под арестом на холоде на три-четыре часа после финального свистка, полтысячи людей были доставлены космическими экипажами по отделениям Северного округа столицы, не получая никакой поддержки - ни моральной, ни продовольственной, ни юридической. Первые лица клуба, вообще-то имеющие прямые обязательства по оказанию комфортного пребывания владельцев абонементов и билетов на домашних матчах (не говоря уже о чисто моральной стороне вопроса), просто самоустранились и зарыли головы в песок, молча наблюдая за произволом силовиков из панорамных окон своих вип-кабинетов", - возмущены болельщики.

Ночью один из них так описывал действия полицейских телеканалу РЕН ТВ: "Ничего подписывать не давали, никакие протоколы не составляли, просто откатали пальцы, проверили данные, может, по какой-то базе своей пробили, и все".

Куда смотрели камеры?

В заявлении МВД подчеркивается, что стадион "не соответствовал требованиям, предъявляемым правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований" - "в частности, не проводилась видеосъемка секторов, на которых находились наиболее активные болельщики".

Президент РПЛ Ашот Хачатурянц ответил на эту претензию так: по его версии, "ВЭБ Арена" подверглась хакерской атаке, которая и привела к отключению камер видеонаблюдения.

"Пока не удалось получить отчет от полиции по вчерашним действиям. Понятно только, что это была спланированная хакерская атака, отключившая камеры", - сказал он корреспонденту "Матч ТВ".