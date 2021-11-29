55 стран ОЗХО не удовлетворены ответом Москвы на запрос о Навальном

час назад

Автор фото, EPA Подпись к фото, Навального выписали из немецкой клиники "Шарите" в конце сентября прошлого года после лечения от предполагаемого отравления "Новичком"

Россия не предоставила достаточно информации для ответа на вопросы об отравлении политика Алексея Навального, которые были в запросе 45 стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), говорился в их заявлении. Россия в свою очередь заявила о "признаках провокации" и "политизации всего этого дела".

5 октября года США и еще 44 государства задали России вопросы в соответствии с п.2 ст.IX Конвенции о запрещении химического оружия. Она предусматривает, что страны-участники обмениваются информацией в установленные сроки по любому вопросу, который может вызвать сомнения в соблюдении конвенции.

Ответ был получен еще 7 октября. В нем, как говорится в заявлении, на этот раз подписанном уже 55 странами, "не были даны ответы на поставленные вопросы", а "Российская Федерация не предоставила информации, достаточной для ответа на сомнения и озабоченности".

Заявление было принято на 26-й сессии конференции государств-участников ОЗХО, которая проходит в Гааге с 29 ноября по 3 декабря.

Повторный запрос

5 ноября 45 государств снова задали вопросы, в том числе касающиеся того, какие действия Россия предприняла с 20 августа 2020 года в свете своих обязательств по конвенции.

"Мы призываем Российскую Федерацию дать необходимые разъяснения в соответствии с ее обязательствами по конвенции. Те, кто применяет химическое оружие, не должны оставаться безнаказанными. Лица, ответственные за применение химического оружия, должны быть привлечены к ответственности", - призвали Россию другие участники ОЗХО.

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин на 26-й сессии заявил, что "есть признаки провокации, политизации всего этого дела".

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"РФ исчерпывающие ответы дала. Нас спрашивали: какие шаги вы предпринимали, что вы делали? 230 свидетелей опросили, тех, кто контактировал с Навальным, тех, кто сопровождал его, 64 биохимических экспертизы провели, массу предметов изъяли, в том числе, для проведения следственного анализа", - сказал Шульгин в ходе сессии (его цитирует РИА Новости).

"Мы будем добиваться ответов от Франции, Швеции, Великобритании и Германии, и сделаем все, чтобы установить правду в этой мутной истории", - добавил постпред (цитата по ТАСС). По его словам, не только эти страны не ответили на вопросы, поставленные российской стороной, но и технический секретариат ОЗХО отклонил предложение Москвы о совместном исследовании биоматериалов Навального.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш написала в "Твиттере": "55 стран участниц ОЗХО подписали совместное заявление, что Россия вновь не ответила на вопросы по отравлению Навального. И это молчание - конечно, самый правдивый ответ на все вопросы".

6 октября 2020 года ОЗХО объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия.

Реакция России

Москва не признает сам факт отравления Навального, заявляет о провокациях и обвиняет западные страны в отказе от сотрудничества по этому вопросу.

"Вопросы по инциденту с Навальным следует адресовать не нам, а ФРГ, Франции и Швеции, чьи лаборатории якобы установили наличие в организме российского блогера следы отравляющего вещества нервно-паралитического действия из семейства, именуемого на Западе "Новичками", - говорил в октябре этого года постпред Шульгин.

Сейчас на конференции государств-участников ОЗХО он заявил, что российские специалисты не обнаружили следов органофосфорного соединения в анализах Навального и никаких следов вмешательства третьих лиц.

Навальный после возвращения с лечения в Германии был заключен под стражу и отправлен отбывать реальный срок по делу "Ив Роше" в колонию, в его поддержку в начале года в России проходили акции протеста.