"Компания готова двигаться дальше". Отец-основатель Twitter Джек Дорси ушел с поста гендиректора

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Джек Дорси возглавлял Twitter почти непрерывно с 2006 года. Его состояние - почти 12 млрд долларов

Twitter в понедельник сменил руководство: сооснователь сервиса микроблогов миллиардер Джек Дорси ушел с поста генерального директора. Компания хочет реформироваться и выдержать конкуренцию с Facebook и TikTok.

В понедельник компания Twitter, Inc. объявила, что Джека Дорси на посту генерального директора сменит индиец по происхождению Параг Агравал, который в последние четыре года был директором Twitter по технологиям.

"Я решил покинуть Twitter, потому что считают, что компания готова оставить позади ее основателей и двигаться дальше. Я глубоко доверяю Парагу как новому гендиректору. За последние десять лет, что он работает в Twitter, он преобразил компанию", - цитируют Дорси мировые агентства.

В собственной соцсети Дорси вывесил прощальное письмо сотрудникам компании и сопроводил его просто подписью: "Не уверен, все ли уже слышали, но я ушел из Twitter".

Днем в понедельник (утром по калифорнийскому времени), когда телекомпания CNBC и вслед за ней мировые агентства сообщили со ссылкой на анонимные источники об уходе Джека Дорси, цена акций Twitter подскочила на 9%, а цена акций компании интернет-платежей Square, которую также возглавляет Дорси - на 3%. Из-за этого скачка биржа Nasdaq приостановила торговлю этими акциями до появления официальных сообщений.

Как напоминает агентство Рейтер, в прошлом году совладельцы Twitter, корпорация Elliott Management, требовала отставки Дорси, обвиняя его в том, что он слишком мало времени уделяет Twitter, а вместо этого сосредоточился на руководстве своей компанией Square.

Дорси отбил ту атаку, предложив Elliott Management и ее союзнице, фирме Silver Lake Partners, места в правлении.

Twitter, ведущий битву за рынок с соцсетями Facebook и TikTok, надеется основательно перестроиться и к 2023 году удвоить выручку.

Сейчас у Twitter - почти 400 млн пользователей по всему миру. У Facebook их 2,8 млрд, у TikTok - 1 млрд.