Лионель Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч"

46 минут назад

Автор фото, Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси в седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту мира по итогам года по версии France Football.

Многие болельщики и специалисты ожидали, что в этом году "Золотой мяч" получит нападающий "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский, который показывает феерическую результативность уже который сезон подряд. В этом году он забил за "Баварию" уже 53 мяча.

Однако Левандовский занял в голосовании футбольных экспертов второе место. Он, правда, первым в истории получил новый приз - приз лучшему бомбардиру года.

Третье место занял итальянский бразилец Жоржиньо ("Челси"), четвертое - француз Карим Бензема ("Реал", Мадрид), пятое - еще один французский футболист Нголо Канте ("Челси").

Криштиану Роналду, с которым Месси целую футбольную эпоху делил титул лучшего футболиста мира, в этот раз занял шестое место.

Автор фото, Reuters

34-летний Лионель Месси в этом году перешел из "Барселоны" в которой провел всю карьеру, во французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ).

Дела у "Барселоны" уже шли довольно плохо, но сам по себе Месси провел очередной блестящий год.

Он побил рекорд Пеле по числу забитых мячей за один клуб, стал первым в истории игроком одной из пяти сильнейших лиг Европы, забивавшим по меньшей мере 20 мячей в течение 13 сезонов подряд и заодно побил рекорд Герда Мюллера - больше 30 голов в 12 сезонах подряд.

Кроме того, летом Месси, наконец, выиграл большой титул со сборной - в финале Копа Америки Аргентина победила Бразилию.

Впервые "Золотой мяч" был вручен в 1956 году. Обладателем награды тогда стал англичанин Стэнли Мэтьюз.