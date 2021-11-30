Дайджест: Байден просит не паниковать из-за "Омикрона"; глава МИ-6 рассказал об угрозах из Китая и России

30 ноября 2021, 03:17 GMT Обновлено 11 минут назад

Автор фото, EPA

Компания Pfizer начала разработку адаптированной к штамму "Омикрон" вакцины и обещает, что она будет готова уже в начале следующего года. Специалисты компании заявили, что процесс займет около 100 дней.

Российский Центр имени Гамалеи также начал разработку модификации российской вакцины "Спутник V" под новый штамм коронавируса "Омикрон" и обещает выпустить ее уже через 45 дней.

При этом до сих пор не никаких подтвержденных данных о том, что существующие вакцины будут работать против "Омикрона" хуже, чем они работают против "Дельты".

Всемирная организация здравоохранения в понедельник выступила с предупреждением, что новый вариант коронавируса "Омикрон" уже представляет очень высокую угрозу глобального распространения с самыми тяжелыми последствиями.

ВОЗ призвала все 194 страны, которые входят в эту организацию, ускорить программу вакцинации наиболее подверженных риску заражения групп и быть готовыми к новому наплыву больных в медучреждениях.

Ученые сейчас подробно изучают мутировавший вирус, чтобы понять, насколько он все-таки опасен и нужно ли повсеместно ужесточать коронавирусные ограничения.

Как и в начале пандемии, каждая страна пока сама для себя решает что делать: одни, как Израиль, закрывают границы, другие, как Великобритания, возвращают обязательные маски в метро и в магазины, третьи вводят локдауны, четвертые, как например, США пока думают, что делать.

Президент США Джо Байден поспешил успокоить американцев, сказав, что новый штамм - не повод для паники и США не вернутся к строгому локдауну, несмотря на предупреждения ВОЗ.

"Родина" "Омикрона" - Южная Африка - продолжает критиковать правительства других стран за то, что они закрыли границы с ЮАР. Несправедливость, по мнению властей ЮАР, состоит в том, что их ученые первыми обнаружили новые мутации и предупредили мир об опасности, а в итоге страна поплатилась за это изоляцией.

Впрочем, на экстренной встрече министров здравоохранения "Большой семерки" в понедельник участники похвалили ЮАР за бдительность и пообещали работать сообща.

Автор фото, Reuters

Магдалена Андерссон все же стала первой в истории Швеции женщиной-премьер-министром - со второй попытки.

Андерссон в первый раз назначили на этот пост еще на прошлой неделе, но спустя всего семь часов она подала в отставку из-за решения "зеленых" выйти из коалиции с социал-демократами, партией Андерссон. Это решение, в свою очередь, стало следствием того, что в парламент отказался одобрить представленный бюджет страны.

В понедельник вечером парламент Швеции проголосовал за возвращение Андерссон, которая станет первым за 15 лет премьером, который будет работать в однопартийном правительстве только из социал-демократов.

Китайские власти создают систему распознавания лиц, которая могла бы использоваться для отслеживания "подозрительных людей". Иностранные студенты, мигранты и иностранные журналисты могут подпадать под такое определение. Систему, как пишут СМИ, опробуют в китайской провинции Хэнань.

Власти Китая разделят "подозрительных людей" по "светофорной" системе - на зеленых, желтых и красных. Следить за ними будут с помощью технологии распознавания лиц и тысяч камер.

Система будет срабатывать в зависимости от активности людей из разных списков. Так, если журналист из красного списка соберется ехать в Хэнань и купит туда билет, его задержат. За человеком из желтого списка будут просто следить на месте, а люди из зеленого списка считаются неопасными для государства, и к ним внимание будет минимальное.

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В США стартовал процесс над Гислейн Максвелл - британской светской львицей и бывшей подругой американского финансиста Джеффри Эпштейна. Ее обвиняют среди прочего в пособничестве в вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Сама Максвелл все обвинения отрицает. Суд над Максвелл начинается спустя два года после самоубийства Эпштейна. Финансист Джеффри Эпштейн был арестован в США в начале июля 2019 года. Его обвиняли в вовлечении несовершеннолетних девочек, некоторым из которых было 14 лет, в занятие проституцией. 10 августа 2019 года он был найден мертвым в камере. Следствие пришло к выводу, что смерть наступила в результате самоубийства.

Гислейн с прошлого года находится под стражей, ей грозит до 80 лет заключения.

Автор фото, Reuters

Аргентинский футболист Лионель Месси в рекордный седьмой раз стал обладателем "Золотого мяча" - приз лучшему футболисту года по версии французского еженедельника France Football. В итоговом голосовании он опередил нападающего "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовского.

"Это невероятное чувство - снова быть здесь. Два года назад я думал: все, это последний раз. Но победа в Копа Америка была ключевой, - сказал Месси.

Приговор экс-схиигумену Сергию

Автор фото, Basmanny court

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Измайловский суд Москвы во вторник огласит приговор бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) по делу о склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. В понедельник покурор попросил приговорить бывшего схиигумена к четырем годам колонии общего режима.

Бывшего схиигумена, который фактически захватил Среднеуральский женский монастырь, арестовали в декабре 2020 года. Его отлучили от церкви и лишили сана, но он оставался в монастыре вместе со своими сторонниками в течение нескольких месяцев.

Мы подробно рассказывали, что творилось в этом монастыре и как арестовывали бывшего схиигумена, тут "Хочешь в царство небесное? Падай на колени, кайся!" Как жили дети в монастыре схиигумена Сергия

Приговор Аун Сан Су Чжи

Автор фото, Reuters

В Мьянме должны огласить приговор Аун Сан Су Чжи. Бывшая лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи, отстраненная от власти хунтой, проходит обвиняемой сразу по нескольким делам. Во вторник ожидается приговор по делу о подстрекательстве к массовым беспорядкам (максимальный срок наказания - 3 года заключения).

Аун Сан Су Чжи, получившая в 1991 году Нобелевскую премию мира, с 1 февраля находится под стражей, после того как власть в Мьянме захватили военные.

Французский ультраправый публицист Эрик Земмур во вторник, как ожидается, объявит о намерении побороться за пост президента Франции. Некоторые опросы прочат Земмуру выход во второй тур вместе с нынешним президентом Франции Эммануэлем Макроном.

О том, почему Земмура некоторые сравнивают с Трампом и каковы его взгляды, читайте тут Французский Трамп. Станет ли борец с исламом и феминизмом угрозой для Макрона?

Глава МИ-6: Россия и Китай с помощью искусственного интеллекта могут произвести революцию в геополитике

"Наши противники вкладывают деньги и усилия в овладение искусственным интеллектом, квантовыми вычислениями и синтетической биологией, потому что они знают, что освоение этих технологий даст им рычаги воздействия", - цитирует главные постулаты первой речи нового главы британской службы внешней разведки МИ-6 Ричарда Мура агентство Рейтер.

Противниками в данном случае названы Москва и Пекин, которые с помощью новейших технологий бросают вызов многолетним традиционным шпионским методам.

Для МИ-6 традиции - не последняя вещь. Именно здесь работали самые известные в мире вымышленные шпионы - герой Джона ле Карре Джордж Смайли и Джеймс Бонд, которого создал Ян Флеминг.

Мур, бывший дипломат, ставший главой МИ-6 в 2020 году, сказал, что технический прогресс в следующем десятилетии может опередить весь технический прогресс, произошедший за последнее столетие.

"Как общество, мы еще не осознали этот очевидный факт и его потенциальное влияние на глобальную геополитику. Но МИ-6 уделяет ему особое внимание", - сказал он.

Подпись к фото, В этом здании в Лондоне находится штаб-квартира британской разведки МИ-6

Газета Guardian также обращает внимание на эту тему и приводит конкретные примеры того, что волнует МИ-6 в российских и китайских разработках.

Так, по мнению главы британской разведки, Китай уже скоро сможет догнать и обогнать технологическое преимущество, которым обладает Запад и которое лежит в основе его разведывательной деятельности.

Киберразработки Пекина в последние пять лет позволят в скором времени установить глобальное наблюдение за другими странами, опасаются в МИ-6.

Что касается России, то она быстро развивает свои хакерские возможности, убеждены в британской разведке.

Власти западных стран, например, уверены, что именно российские хакеры взломали одну из самых известных и старейших компаний США по производству программного обеспечения SolarWinds. По состоянию на декабрь 2020 года эта компания имеет около 300 тысяч клиентов, включая почти все компании из списка Fortune 500 и многочисленные федеральные агентства США.

Хакеров из России также подозревают в том, что именно они вымогают деньги у британских предприятий с помощью установки на их компьютерные системы вирусных программ-вымогателей.

"Невозможно не отметить, что кардинальные изменения уже произошли в культуре, духе и способах работы МИ-6 за счет того, что мы традиционно полагались в первую очередь на наши собственные возможности для разработки технологий мирового класса, необходимых нам, чтобы оставаться в секрете и обеспечивать выполнение нашей миссии. Но сейчас мы должны стать более открытыми, чтобы и дальше успешно нести нашу секретную службу", - приводит газета слова Ричарда Мура.

"Круг добра", что это?

Автор фото, ALEXEI NIKOLSKY/RUSSIAN PRESIDENTIAL PRESS AND INF

Почитайте о созданном российским президентом Владимиром Путиным фонде "Круг добра". Год назад, за два дня до голосования по поправкам в Конституцию страны, Путин объявил о повышении налога для самых состоятельных россиян. Деньги от него, говорил президент, пойдут в фонд - на лечение больных детей. Так появился "Круг добра" - единственная в России организация с правом покупать не зарегистрированные в стране лекарства на государственные деньги. Но пока фонд делает это неактивно, а система покупки зарегистрированных препаратов от редких заболеваний с его появлением стала сложнее. Как работает "Круг добра", какую роль играет его руководитель священник Александр Ткаченко и что фонд покупает на налоги с богатых россиян, в тексте наших корреспондентов "Народный бюджет" в руках удачливого священника. Как придумали и кому помогает созданный Путиным фонд "Круг добра"

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