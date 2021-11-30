СМИ: преподавателя СПбГУ Майкла Фриса уволили и депортировали

56 минут назад

Автор фото, Petr Kovalev/TASS

Преподавателя факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, гражданина США Майкла Фриса уволили и депортировали из России, сообщают СМИ.

Как пишет "Фонтанка", причиной депортации стало участие в деятельности организации, признанной российскими властями нежелательной. Фрис курировал академический обмен с Бард-коледжем - он стал "нежелательной организацией" 21 июня этого года. Официальной информации о причинах депортации преподавателя пока нет.

Фрис уже покинул территорию России, пишет издание. Информацию о нем удалили с сайта СПбГУ. Из сообщений в студенческом сообществе следует, что Фрис 10 лет жил в России, у него русская жена и ребенок.

"Преподаватели факультета подтвердили студентам информацию об аресте и депортации. По их словам, по дороге в университет Майкла "приняли" и арестовали на 72 часа, после чего стало известно о расторжении его контракта и аннулировании рабочей визы", - говорится в посте.

"Мы не знаем официальной причины [увольнения и депортации]. Реальную тоже можем лишь предполагать", - сообщил факультет свободных искусств и наук в "Инстаграма".

В Смольном Фрис преподавал язык и мышление, английский язык, актёрское мастерство, волонтерство и роль человека в обществе, уточнили в сообществе.

Би-би-си обратилась к Майклу Фрису с просьбой о комментарии и ожидает ответа.

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Согласно сохранившейся копии страницы на сайте университета, Фрис ранее в качестве стипендиата программы Фулбрайта преподавал английский язык в Калмыцком государственном университете имени Б. Б. Городовикова. В 2011 году он получил степень магистра по российским и евразийским исследованиям в рамках международной программы IMARES в Европейском университете в Санкт-Петербурге, а в 2015 году - степень магистра по программе "Межкультурное образование" на факультете свободных искусств и наук СПбГУ. Можно также найти список его научных работ, которые касались методик образования и способов коммуникации в образовательной среде.

Нежелательная организация

Генпрокуратура России признала деятельность американской образовательной организации Бард-колледж нежелательной 21 июня этого года. Американский вуз участвовал в создании факультета свободных искусств и наук СПбГУ, который возглавляет председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Присвоить такой статус Бард-колледжу потребовал "Координационный совет некоммерческих организаций России". Он пожаловался на "тесную аффилированность" создаваемого в Петербурге факультета свободных искусств с иностранными НКО, "подконтрольными Джорджу Соросу". В обращении говорилось, что Бард-колледж совместно с Фондом Сороса, "Открытым обществом" и Центральноевропейским университетом используют факультет свободных искусств СПбГУ как "часть глобальной сети подконтрольных образовательных учреждений для воспитания молодежи в прозападном ключе, формирования протестного электората, насаждения враждебной идеологии по отношению к своей стране".

Ранее фонд американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса признали нежелательным в России.

СПбГУ и Бард-колледж сотрудничали с 1997 года. В ноябре 2019 года в Бард-колледж был открыт представительский офис СПбГУ. В 2021 факультет стал самостоятельным учебным заведением.