Ультраправый публицист Эрик Земмур подтвердил, что будет баллотироваться в президенты Франции

49 минут назад

Автор фото, SOPA Images

Французский ультраправый публицист Эрик Земмур, как давно ожидалось, официально выдвинулся на пост президента страны. В политических взглядах и манере поведения у него много черт сходства с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

"Долгое время я довольствовался ролью журналиста..., но я больше не верю, что у политика хватит мужества спасти страну от трагической судьбы, которая ее ожидает, - заявил 63-летний Земмур в видеообращении, размещенном в соцсетях. - Вот почему я решил баллотироваться на пост президента".

Эрик Земмур уже много лет в своей публицистике предрекает конец "французской цивилизации".

Вышедшая в 2014 году книга "Французский суицид" - самая известная из его работ. В ней автор клеймит "халялизацию" и "феминизацию" своей страны и призывает вернуть прежние ценности и иерархии - семью, работу, нацию, государство и школу.

Одна из самых скандальных позиций Земмура - попытка оправдать коллаборационистский режим Виши маршала Анри Петена, сотрудничавший с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Так, политик утверждал, что режим Виши выдавал нацистам для депортации в концлагеря лишь тех евреев, которые не имели французского гражданство. Это неправда: режим Виши не только сотрудничал с нацистами в преследованиях евреев, но и самостоятельно издал ряд законодательных актов, лишавших евреев большинства гражданских прав.

Кроме того несколько женщин обвиняют Земмура в харрасменте. Признавать вину и извиняться он отказывается.

Президентские выборы во Франции должны пройти в апреле 2022 года.

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Опросы показывают, что действующий президент Эммануэль Макрон уже не так сильно, как в 2017 году, опережает Марин ле Пен. Эти политики вероятнее всего выходят во второй тур; в первом туре ни один из кандидатов абсолютное большинство голосов не набирает.

Именно на это рассчитывает Макрон: все последние годы, когда во второй тур выходил представитель крайне правых, сторонники остальных политических сил объединялись вокруг другого кандидата.

По опросу IFOP, если соперником Макрона во втором раунде будет Ле Пен, которая в последние годы много работала над расширением электората своей партии, то Макрон опередит ее, набрав около 54% голосов.

Вместе с тем, считается, что французское общество правеет. Макрон все последние месяцы стремился привлечь к себе правый электорат, выступая, в частности, против прогрессивных идеологий, таких как BLM.