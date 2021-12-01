Коронавирус в мире: Британия бросает все силы на ревакцинацию

38 минут назад

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Омикрон": пустая паника или реальная угроза?

Британия усиленно ревакцинирует граждан и планирует избежать рождественского локдауна из-за штамма "Омикрон", а экономисты снижают прогнозы по мировому экономическому росту на следующий год. Главное о пандемии коронавируса на сегодня.

За последние 28 дней, по данным Университета Джонса Хопкинса, на планете коронавирусом заразились около 15 млн человек. На первом месте по числу заражений по-прежнему находятся США с 2,3 млн заразившихся за этот период, за ними - Германия (1,2 млн) и Соединенное королевство (1,1 млн) и Россия (1 млн).

По числу смертей диагностированных пациентов в этих четырех странах США и Россия намного опережают европейские государства. В США за последние 28 дней скончались более 30 тыс. человек, в России - 33 тыс.

В Британии (4024 смерти) и Германии (5763) число летальных исходов за этот период в разы ниже.

Пока страны континентальной Европы одна за другой вводят локдауны, Британия надеется избежать серьезных ограничений с помощью расширенной программы ревакцинации.

Британия: больше бустеров

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Британские политики наперебой призывают граждан вакцинироваться. В среду в "Твиттере" это в очередной раз сделал Борис Джонсон, прибегнув к непереводимой игре слов.

Поводом для усиленной ревакцинации стало возникновение варианта "Омикрон". В Соединенном королевстве сегодня зарегистрировано 22 случая заражения новым штаммом - 13 в Англии и девять в Шотландии. Медики установили один общий источник всех этих заражений. После обнаружения "Омикрона" в Британии были несколько ужесточены антивирусные ограничения - в транспорте и общественных местах снова нужно носить маски.

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Джонсон напомнил, что при помощи в том числе волонтеров, организованных таблоидом The Sun, Британии удалось привить большинство своих граждан быстрее, чем остальным странам Европы. "Теперь вы нужны нам опять", - написал премьер, обращаясь к волонтерам.

Выступая на пресс-конференции на Даунинг-Стрит, Джонсон сказал, что британское правительство бросит все силы на кампанию по ревакцинации. По замыслу правительства, до конца января прививки-бустеры должны получить все взрослые граждане Британии, которым вторую прививку сделали больше трех месяцев назад.

Волонтерам будут помогать около 400 военных, а прививки будут делать в 1500 аптеках по всему королевству.

"Временные центры дополнительной вакцинации будут вырастать на улицах как рождественские елки", - сказал Джонсон.

Относительно новых ограничений премьер-министр однозначно не высказывался, однако ему задавали много вопросов о том, можно ли будет британцам собираться большими группами в предрождественский период и на рождество.

Ранее глава британской Службы эпидемической безопасности доктор Дженни Харрис рекомендовала гражданам по возможности не собираться большими группами в предрождественский период. Джонсон подчеркнул, что рекомендации правительства не меняются и общение в группах разрешено.

"Мы не хотим, чтобы люди отменяли эти мероприятия, и считаем, что в целом детям лучше оставаться в школах", - сказал премьер.

Тем не менее в некоторых больницах Британии персонал попросили по возможности не собираться большими группами до Рождества.

Министр здравоохранения Британии Саджид Джавид в вышедшем в среду большом интервью тоже призвал граждан делать прививки-бустеры, подчеркнув, что третья прививка может предотвратить тяжелое протекание болезни.

Мировая экономика замедляется

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) снизила прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 5,6% с 5,7%. При этом прогноз на будущий год не изменился (4,5%). В 2023-м ОЭСР ожидает роста на 3,2%.

"Глобальное восстановление экономики продолжается, но становится медленнее и теряет баланс", - говорится в заявлении организации.

Тем не менее, в целом прогнозы агентства остаются осторожно оптимистичными.

Среди основных угроз мировой экономики аналитики ОЭСР называют нарушение цепей поставок, нехватку рабочей силы и инфляцию. " Ожидается, что инфляция достигнет пика на рубеже 2021-2022 годов, а затем постепенно снизится до примерно 3% в странах ОЭСР в целом к 2023 году", - говорится в заявлении агентства (цитата по Интерфаксу).

"Наш основной сценарий заключается в том, что восстановление мировой экономики продолжится, и мир будет лучше справляться с пандемией, а денежно-кредитная и фискальная политика останутся в целом поддерживающими в течение 2022 года", - полагают эксперты ОЭСР.

Что еще происходит в мире

Немецкий Институт Роберта Коха в среду объявил, что за последние сутки в стране умерли 446 больных ковидом. Это относительно немного для такой большой страны, как Германия, но в то же время такого уровня смертности от коронавируса в стране не было с середины февраля этого года. Общее число летальных исходов в Германии с начала пандемии - около 102 тыс. человек.

За последние сутки в стране зафиксировано более 67 тыс. заражений.

Немецкие эксперты предупреждают о растущей нагрузке на систему здравоохранения. По их прогнозам, к Рождеству число пациентов в отделениях интенсивной терапии может достигнуть шести тысяч человек, это больше пикового значения минувшей зимы.