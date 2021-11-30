Индия поздравляет нового главу Twitter Парага Агравала

57 минут назад

Автор фото, Twitter Подпись к фото, Агравал сменил на посту сооснователя компании Джека Дорси, объявившего о своем уходе в понедельник

Индийская пресса взорвалась хвалебными заголовками в адрес Парага Агравала, выходца из Индии, назначенного на пост главы компании Twitter. 37-летний Агравал сменил на этом посту сооснователи Twitter Джека Дорси.

Агравал работает в Twitter с 2011 года и уже через шесть лет после прихода стал директором компании по технологиям.

Парага Агравала называют надежным управленцем и ему предстоит большая работа. Но для индийской прессы и соцсетей - а в Индии у "Твиттера" более 30 млн пользователей - это назначение стало поводом порадоваться за соотечественника.

Агравала поздравили тысячи пользователей из Индии. Многие отметили, что он стал самым юным главой компании из рейтинга S&P 500. Другие напоминали о длинном списке глав крупных технологических компаний - выходцев из Индии.

"Я глубоко доверяю Парагу как новому гендиректору. За последние десять лет, что он работает в Twitter, он преобразил компанию", - цитируют Дорси мировые агентства.

Вскоре после публикации письма Дорси, Агравал ответил.

"Спасибо, Джек. Это для меня честь. Я благодарен тебе за дружбу и наставничество, - написал он. - Я пришел в эту компанию, когда здесь было меньше тысячи сотрудников. Это было десять лет назад, а кажется, будто все это было вчера".

Агравал - выпускник престижного Индийского и нститута технологий. Кроме того, он получил степень в Стэнфордском университете в США.

До "Твиттера" он успел поработать в компаниях Microsoft, Yahoo и AT&T. В Twitter он отвечал за техническую безопасность, его работа позволила усовершенствовать процесс разработки продуктов и алгоритмы машинного обучения.

Теперь Агравалу досталась публичная должность, и к нему приковано много внимания.

Журналисты уже нашли твит Агравала из 2010 года, цитату из американского телешоу Daily Show, и теперь на ее основании считают, что политически Агравал скорее левый. А некоторые на основании того же самого твита заподозрили его в расизме.