В России срок действия ПЦР-теста сократят до 48 часов

17 минут назад

Автор фото, EPA/TASS

Российские власти объявили о мерах по защите от нового варианта коронавируса "Омикрон". Во-первых, срок действия ПЦР-теста будет сокращен в полтора раза. Во-вторых, вернувшихся из стран, где обнаружен "Омикрон", посадят на двухнедельный карантин. А Новый год власти предлагают встречать дома.

Карантин для несколько сотен граждан

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, в России будет введен 14-дневный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым вариантом.

В большинством из этих стран не возобновлялось регулярное авиасообщение, и "граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы", отметила Попова.

Карантин, по ее оценкам, может затронуть несколько сотен граждан.

48 часов

Кроме того, в России будет ограничен срок действия ПЦР-теста, заявила главный санитарный врач. Теперь вместо 72 часов он будет действителен 48 часов.

"С учетом особенности нового штамма "Омикрон", его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение, ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48 часами",- сказала Попова (цитата по РИА Новости).

При этом глава Роспотребнадзора признала, что не во всех регионах страны соблюдают установленный ее ведомством лимит по тестированию на коронавирус за 48 часов. Она попросила "граждан, которые вовремя не получили результат", обращаться в таких случаях на "горячую линию" Роспотребнадзора.

Пока же, как заявила Попова, "Омикрон" в России не выявлен.

"Омикрон"

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Вариант B.1.1.529, получивший название "Омикрон", был обнаружен в Южной Африке на прошлой неделе. Вскоре его зарегистрировали в Ботсване, Израиле и ряде стран Европы.

Новый вариант имеет более 30 мутаций в спайк-белке, что теоретически может помочь ему обходить иммунную систему людей, получивших вакцины или переболевших другими разновидностями ковида.

Мутации, которые присущи "Омикрону", повышают заразность вируса, "потенциально усиливают проникновение вируса в клетки и влияют на увеличение инфекционности", рассказала о новом варианте Попова.

Однако, по ее словам, все существующие вакцины "в той или иной степени" защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболевания после встречи с новым вариантом коронавируса.