Spotify и Apple Music подвели итоги года. Мир слушает поп, Россия - Моргенштерна

час назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Тейлор Свифт - на втором месте по прослушиваниям в Spotify

Эд Ширан, Тейлор Свифт и Bad Bunny возглавили итоговые хит-парады года стриминговых сервисов Apple Music и Spotify. В Британии и в целом в мире в этом году новой сенсацией стала поп-певица Оливия Родриго. В России самым популярным треком года стала песня "Cristal & МОЁТ" рэпера Моргенштерна.

Оливия Родриго, по версии обоих сервисов, заняла в этом году первое место в Бриании по числу стримов с поп-панк песней Good 4 U, получившей популярность в "Тиктоке". Ее хит Drivers License стал самой популярной песней в мире по версии Spotify.

Среди пользователей Apple Music более популярен южнокорейский бойбенд BTS. Их песня Dynamite стала по версии сервиса самой популярной песней в мире.

Британские артисты в целом хорошо представлены в мировых чартах - Дуа Липа с альбомом Future Nostalgia заняла второе место в Spotify после диска Оливии Родриго Sour.

Песня Эда Ширана Bad Habits, выпущенная во время летней отмены локдаунов, заняла третье место в мире по версии Spotify, но лишь 53-е в Apple Music, большая часть аудитории которого - американцы.

Российских исполнителей в первых десятках нет. Не успели туда войти и новый альбом и сингл певицы Адель, однако за последний месяц 2021 года певица еще вполне может попасть в десятку: ее четвертый альбом 30 занимает первые строчки хит-парадов в США и Британии.

По версии Spotify, самым популярным исполнителем в мире в целом стал пуэрториканский рэпер Bad Bunny. На втором месте - Тейлор Свифт, выпустившая в нынешнем году новые версии своих старых альбомов.

В России в чартах доминируют рэперы. По версии Spotify, самым популярным в стране исполнителем стал Алишер Моргенштерн. Российский топ-5 песен в Spotify выглядит так:

Моргенштерн - "Cristal & МОЁТ"

Kizaru - "Дежавю"

Miyagi & Andy Panda - "Патрон"

10AGE - "Нету интереса"

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

Российская "пятерка" Apple Music выглядит немного иначе:

HammAli & Navai - "Птичка"

Slava Marlow - "Снова я напиваюсь"

Ваня Дмитриенко - "Венера-Юпитер"

Ramil - "Сияй"

Masked Wolf - Astronaut In The Ocean

На Spotify и Apple Music приходится около 48% мирового стримингового рынка. Все песни в глобальном хит-параде Spotify за последние 12 месяцев набрали более миллиарда прослушиваний.