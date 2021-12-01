Дайджест: мир закрывается от "Омикрона", страны НАТО опять предупреждают Россию

16 минут назад

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"Омикрон" пугает неопределенностью - и врачей, и бизнес

Правительства разных стран продолжают вводить ограничения и ужесточать карантинные меры, пытаясь предупредить распространение нового варианта коронавируса "Омикрон", обнаруженного в ЮАР. Специалистов тревожат неопределенности, связанные с новой, потенциально более заразной, волной пандемии.

Глава ВОЗ обеспокоен тем, что некоторые страны вводят малоэффективные ограничительные меры, не основанные на имеющейся информации и наказывающие африканские страны, оперативно сообщившие о новом варианте вируса.

Материалы британского Ученого совета по чрезвычайным ситуациям, с которыми удалось ознакомиться Би-би-си, рекомендуют властям приготовиться к "потенциально значительной" волне инфекции.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил во вторник, что бросит все силы на активизацию кампании по бустерным прививкам, призванным поддерживать эффективность вакцин. Эта программа была расширена в ответ на появление "Омикрона".

Специалисты говорят, что перспективы распространения и опасность "Омикрона" в стране остаются неопределенными, так как возрастная структура, количество ранее инфицированных и уровень вакцинации сильно отличаются от ЮАР.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Некоторые государства полностью прекращают авиасообщение с рядом африканских стран

В России штамм коронавируса "Омикрон" может появиться уже скоро, заявил главный внештатный инфекционист минздрава РФ Владимир Чуланов. Однако, как считает профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, пока нет оснований полагать, что он вызывает тяжелые заболевания и смертельно опасен.

"Все люди, у которых выделили этот вирус, перенесли эту коронавирусную инфекцию очень легко. Так что у нас пока нет оснований думать, что это очень опасный вирус с точки зрения его летального эффекта", - сказал Альтштейн в интервью российскому телевидению, подчеркнув, что новый штамм обнаружен совсем недавно.

Британские ученые также заявляют, что слишком рано говорить о том, как этот вариант вируса повлияет на зараженных и как в данном случае тяжесть заболевания будет зависеть от возраста. По их словам, первые данные лабораторных исследований эффективности вакцин против нового штамма должны появиться в ближайшие недели .

Тем временем "Омикрон" уже нанес ущерб благосостоянию людей во всем мире. Он лишил их уверенности в том, что самое страшное позади, и тем самым притормозил выход из масштабного экономического кризиса после двух лет пандемии коронавируса, пишет наш экономический обозреватель Алексей Калмыков:

Глава МИ-6: Путин не признает право Украины на независимость

Глава британской внешней разведки МИ-6 Ричард Мур в своих первых публичных выступлениях с момента вступления в должность в 2020 году предостерег страны Запада от уступок России, которую он назвал одной из самых серьезных угроз национальной безопасности Великобритании. Он также заявил Би-би-си, что ситуация вокруг Украины - это хроническая проблема из-за того, что президент Путин не признает право Украины на полную независимость.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Глава МИ-6: "Мы здесь не для того, чтобы выступать в роли противника России"

Переговоры с Ираном

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Иранская делегация требует полного снятия санкций, наложенных после выхода из договора США

В среду продолжатся проходящие в Вене переговоры о возвращении к сделке 2015 года по иранской ядерной программе и, возможно, завершится их первый раунд. Общие сроки завершения переговоров не установлены, но представители Великобритании, Франции и Германии - группы, известной как E3 - заявили, что стороны понимают важность скорейшего возрождения этого соглашения. Иран при этом требует снятия всех санкций, наложенных после выхода из договора Соединенных Штатов в 2018 году.

Выступление Зеленского в Раде

Президент Украины Зеленский выступит в парламенте страны. Его речь прозвучит в то время, когда министры иностранных дел стран НАТО встречаются в Риге, чтобы обсудить ситуацию, возникшую в связи со стягиванием российских войск к украинской границе. Ранее Зеленский заявлял, что 1-2 декабря на Украине при участии России готовится государственный переворот. Российские власти отвергли эти обвинения.

Жалоба Навального

Басманный суд Москвы должен огласить сегодня решение по жалобе Алексея Навального. Оппозиционный политик оспаривает возбуждение в отношении него дела об оскорблении судьи Веры Акимовой, признавшей его виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Прощание с Градским

В московском театре "Градский Холл" в среду пройдет прощание с народным артистом РФ Александром Градским. Гражданская панихида начнется в 10:00 и продлится до 12:00. Градского похоронят на Ваганьковском кладбище. Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни.

Лукашенко едет в Крым?

Автор фото, Reuters

Власти Украины предупредили руководство Белоруссии о серьезных последствиях в случае признания Крыма российским. Это заявление вызвано обещанием Александра Лукашенко посетить Крым, о чем, по его словам, есть договоренность с Путиным. Белорусский президент заявил это агентству РИА Новости, добавив, что полуостров, по его мнению, де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года, а его поездка будет означать признание региона частью России.

Киев, тем не менее, заявил, что будет оценивать в первую очередь поступки Александра Лукашенко, а не его слова.

"Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе", - заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По следам "железной леди"

Автор фото, PA Media

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе своего визита в Эстонию выступила в стиле Маргарет Тэтчер, снявшись на танке и дав новую пищу разговорам о ее лидерских амбициях, пишет британская Times.

Британский министр иностранных дел предостерегла Кремль, заявив, что Россия сделает стратегическую ошибку, если вторгнется в Украину, и обвинила Москву в "злонамеренной активности".

Трасс выступила на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Латвии, собравшихся там для того, чтобы обсудить ситуацию с мигрантами на границе Польши и Беларуси, а также чтобы решить, как реагировать на концентрацию российских войск у украинской границы.

Согласно опросам среди политиков-консерваторов, Лиз Трасс остается самым популярным членом кабинета министров.

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, которой, по ее собственному признанию, Трасс восхищается, в 1986 году снялась на танке, будучи с визитом в Западной Германии, и этот снимок стал одним из самых знаменитых фотографий "железной леди".

Лиз Трасс, как пишет Times, намерена призвать НАТО выступить единым фронтом против российской угрозы, но при этом сохранять каналы коммуникаций с Кремлем.

Она отвергла утверждения Москвы, что действия НАТО имеют провокационный характер. "Раньше мы уже видели этот сценарий Кремля, когда Россия ложно утверждала, что незаконная аннексия Крыма была ответом на агрессию НАТО".

"НАТО - это альянс, основанный на принципе обороны, а не провокаций. Любое предположение, что НАТО провоцирует Россию, явно ложное, - заявила Лиз Трасс. - Любые действия России по подрыву свободы и демократии наших партнеров была бы стратегической ошибкой".

Заявления Трасс, отмечает газета, последовали вслед за выступлением главы британской разведки МИ-6 Ричарда Мура, заявившего о наличии "хронической проблемы", связанной с Россией и Украиной.

Times: "Рисковая игра с Украиной"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Военная интервенция в Украину приведет к коллапсу отношений России с Западом, пишет Times

Сочетание самоуверенности, паранойи и злобы российского лидера может привести к тотальной войне. Так начинает свою статью под заголовком "Путин играет в рисковую игру с Украиной" дипломатический редактор Times Роджер Боуэс.

Это сезон войны на востоке. На российско-украинской границе холодно, но снег еще не покрыл землю. Русские дислоцировали рядом с Украиной 90 тыс. солдат. Белорусский диктатор Александр Лукашенко говорит, что если дойдет до войны, его войска будут сражаться вместе с российскими. И судя по всему, некоторые его части интегрированы в российскую командную структуру.

Время начать волноваться. Глава МИ-6 характеризует Москву как серьезную угрозу. Главы МИД стран НАТО, собравшиеся в Риге, пришли к тому же выводу. Владимир Путин как будто напридумывал дюжину причин для продолжающегося массированного присутствия НАТО в Европе. Он как будто хотел крикнуть: "Забудьте на время про Китай! Я здесь, готов, двигатели работают, отнеситесь ко мне серьезно!"

Путин посчитал, что военная кампания, которая началась несколько лет назад, отпугнет НАТО и альянс дважды подумает, прежде чем расширяться и открывать свои двери для беспокойного новичка.

Но по мере того, как Украина восстанавливает своё mojo, противостоит Кремлю политически и видит признаки возрождения экономики, членство в НАТО, почти полное, становится все более реальным. Российский президент, таким образом, может выстрелить себе в ногу.

То, что происходит или вот-вот произойдет, продолжает Роджер Боуэс, конечно, строго говоря, не является подготовкой к новой войне. Война, которая началась в 2014 году с российской аннексии Крыма и спонсирования сепаратистов в Донбассе, никогда не заканчивалась. Это уже старая война.

Пока что более 14 тыс. человек были убиты и почти миллион лишился крова. Редкий день проходит без стрельбы. Вопрос заключается в том, готовится ли Россия провести новое наступление, которое поможет ей добиться территориального урегулирования в свою пользу.

Есть три причины, по которым Путин может выбрать полномасштабную войну, пишет Роджер Боуэс. Во-первых, он хочет использовать Украину в качестве разменной монеты на переговорах с Джо Байденом. Будучи вице-президентом при Бараке Обаме, Байден считался специалистом по Украине и он льстит себе, думая, что глубоко понимает украинский менталитет.

Путин знает, что может облапошить Байдена в типичном для холодной войны противостоянии. Он считает "незападность" Украины жизненно важной. Для Путина почти невозможно принять полный государственный суверенитет Украины.

Во-вторых, Путина беспокоят сдвиги в военном балансе. Турецкие дроны сыграли решающую роль в победе Азербайджана над Арменией и теперь они есть и у Украины, которая уже применяет их в Донбассе. Они не меняют радикально правила игры, но для Путина это предзнаменование большой региональной борьбы между Россией и Турцией (членом НАТО) за влияние в черноморском регионе.

И наконец, Путин не может представить себе сколько-нибудь свободную и независимую внешнюю политику Украины. Он, может быть, готов рискнуть позором войны, хотя бы для защиты того, что Россия считает своей исключительной сферой интересов. Если Кремль не может сказать свое веское слово в Киеве, то и никто другой не должен этого делать.