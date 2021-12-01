Экстремальная погода в Москве и по всей России: падающие деревья, поврежденные машины, отмененные авиарейсы

час назад

Автор фото, MAXIM SHIPENKOV/TASS

В Москве календарная осень завершилась приходом генуэзского циклона "Бенедикт". Во вторник 30 ноября в столице России выпало около 40% месячной нормы осадков, а 1 декабря в мегаполисе объявлен желтый уровень погодной опасности. Экстремальные погодные условия наблюдались и в других регионах страны. Более 90 тысяч человек в 13 регионах из-за непогоды остались без света.

Это самые сильные осадки за последние 69 лет. Экстремальные погодные условия наблюдались не только в российской столице, но и на Дальнем Востоке и в аннексированном Крыму. А в Санкт-Петербурге снегопад начался на день раньше, чем в Москве.

Ночью и утром 30 ноября в Москве сначала прошли интенсивные дожди, а затем начался снегопад. Погодные условия вызвали серьезные пробки в мегаполисе - до девяти баллов.

Московский зоопарк заявил о временном закрытии из-за непогоды. Почти 160 деревьев упали из-за ветра, повреждено около 90 машин.

В аэропортах Москвы и Подмосковья задержано или отменено более 40 рейсов, объявлен желтый уровень опасности.

Автор фото, Vasily Fedosenko/TASS

"В Москве местами продолжается снег, на дорогах очень скользко. По возможности мы просим пользоваться городским транспортом сегодня - так коммунальные службы смогут быстрей расчистить город", - сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры утром в среду.

Автор фото, Mikhail Dzhaparidze/TASS Подпись к фото, Утром 1 декабря снегоуборочная техника выехала на улицы Москвы

Дождь и снегопад в Москве вечером 30 ноября сопровождались сильным ветром до 20-22 метров в секунду.

Автор фото, Vasily Fedosenko/TASS

Автор фото, Vasily Fedosenko/TASS

Сильные снегопады были и в Ленинградской и Новгородской областях, в Карелии, Вологодской области и на Дальнем Востоке. Международный аэропорт "Южно-Сахалинск" в среду 1 декабря отменил 11 рейсов на прилет и вылет из-за метеоусловий, сообщили "Интерфаксу" в аэропорту.

Автор фото, Alexander Demianchuk/TASS Подпись к фото, Санкт-Петербург: Дворцовую площадь занесло

Примгидромет сообщил о рекордной скорости ветра, зафиксированной 1 декабря во время циклона во Владивостоке.

Снежный циклон нарушил авиасообщение в Хабаровском крае, два аэропорта закрыты, сообщил аэропорт Хабаровска в своем телеграм-канале.

"Аэропорт Комсомольска-на-Амуре сегодня закрыт в связи с очисткой взлетно-посадочной полосы. По этой же причине закрыт аэропорт Советской Гавани до 17:00", - сказано в сообщении.

Трасса Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре закрыта для всех видов транспорта из-за циклона.

Штормовое предупреждение объявлено в Сахалинской области - 1 и 2 декабря регион окажется под влиянием очередного циклона, который принесет дожди с мокрым снегом, метели и ураганный ветер, сообщила пресс-служба МЧС региона со ссылкой на Сахалинское управление Росгидромета.

Автор фото, Yuri Smityk/TASS Подпись к фото, Снегопад накрыл и Владивосток - там выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы

Одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести при падении деревьев в четырех регионах страны, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. Травмы зафиксировали у жителей Москвы, Тульской области, а также в аннексированном Крыму.

Собеседник уточнил, что три человека пострадали от стихии в Москве, один - в Тульской области, двое - в Севастополе и пятеро - в Крыму.

На Крымском полуострове тем временем прошел шторм. Во второй половине дня вторника погода во многих городах полуострова резко испортилась, пошел дождь и усилился ветер. Шторм оставил без света жителей семи муниципальных образований.

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS Подпись к фото, В Крыму шторм повалил множество деревьев

Утром 1 декабря в Симферополе и его окрестностях выпал первый снег. Из-за плохих погодных условий принято решение временно закрыть движение на плато Ай-Петри со стороны Ялты и Бахчисарайского района, сообщила пресс-служба минтранса Крыма.

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS Подпись к фото, Первый снег в окрестностях Симферополя

Шторм накануне прошел в Сочи - правда, бушевало лишь море.

Главное управление МЧС России по Дальневосточному федеральному округу сообщило, что девятиметровые волны ожидаются в Охотском, Беринговом морях и Тихом океане у берегов Камчатки.