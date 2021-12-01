Стрельба в школе в Мичигане: 15-летний нападавший застрелил трех человек

23 минуты назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, В последние годы случаи стрельбы в американских школах заметно участились

15-летний подросток застрелил трех школьников и ранил еще восемь человек, в том числе учителя, в одной из школ штата Мичиган в США.

Жертвами нападения стал 16-летний школьник и девочки в возрасте 14 и 17 лет. Двоих пострадавших прооперировали, еще шесть человек находятся в стабильном состоянии с огнестрельными ранениями. Учитель, получивший пулевое ранение в плечо, был выписан из больницы.

По сообщениям полиции, стрелявший использовал полуавтоматический пистолет, который в минувшую пятницу купил его отец.

Точная последовательность событий пока остается неясной: следователи предполагают, что подросток мог принести оружие в рюкзаке и достать его в школьном туалете. Школьники рассказали, что во время нападения они прятались под партами.

Первые звонки в полицию из средней школы в городе Оксфорд, находящемся в 65 километрах от Детройта, поступили в 12:51 по местному времени. В течение нескольких минут на номер экстренной помощи 911 позвонили более ста раз.

Стрелок сдался через пять минут после того, как группа полицейских окружила его в коридоре. В полиции заявили, что во время задержания подросток не оказывал сопротивления и сам не был ранен. При задержании у него был обнаружен пистолет, в котором оставалось семь патронов.

Шериф округа Окленд Майк Бушар заявил, что пока следствию не удалось объяснить, что могло стать причиной этого "чудовищного и непростительного" нападения, добавив, что стрелок отказался сотрудничать со следствием. По данным полиции, родители сказали нападавшему, чтобы он не общался с правоохранительными органами; в его доме прошел обыск. "Человек, который знает о произошедшем больше всех, молчит", - сказал шериф.

Все школы в округе будут закрыты до конца недели, школьникам и родителям окажут психологическую помощь.

Перед нападением школьники решили остаться дома

По данным местной газеты Detroit Free Press, за пару дней до случившегося в школе ходили слухи о возможном нападении, и некоторые учащиеся во вторник решили остаться дома.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Во вторник вечером в местной церкви состоялась церемония памяти погибших во время стрельбы

Отец одного из школьников рассказал этому изданию, что его сын не пошел в школу, "потому что почувствовал, что может произойти что-то неладное".

Местная жительница по имени Робин Реддин рассказала агентству Associated Press, что ее сын также пропустил занятия из-за опасений относительно безопасности. "Сегодня его не было в школе, он просто сказал: мам, у меня нехорошее чувство. Никто из ребят, с которыми мы обычно ходим на уроки, не пошел сегодня в школу".

Полиция предостерегла от спекуляций до завершения расследования. Президент Джо Байден выразил соболезнования учащимся и их семьям.