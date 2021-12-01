Москва и Вашингтон снова говорят о высылке дипломатов. Что происходит?

час назад

Автор фото, Vyacheslav Prokofyev/TASS

Сотрудники американского посольства, которые находятся в России больше трех лет, должны будут покинуть страну к 31 января, заявил российский МИД. Ранее о том, что 27 российских дипломатов с семьями будут вынуждены покинуть Вашингтон, заявлял посол в США. Американская сторона тогда настаивала, что это не высылка.

"Игру навязали американские партнеры"

Как заявила в среду представитель МИД России Мария Захарова, предстоящий отъезд из США российских дипломатов Москва рассматривает "именно как высылку" и намерена "реагировать соответствующим образом".

Сотрудники посольства США, находящиеся в командировке более трех лет, должны будут покинуть Россию к 31 января следующего года, а если до 1 июля Вашингтон не пойдет на компромисс, то из страны будет выслана еще одна группа дипломатов "в общем количестве, соразмерном объявленной цифре высылаемых россиян", сказала Захарова.

"Подчеркну, что выбор не наш. Нам подобную игру навязали американские партнеры. Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор", - добавила она (цитата по ТАСС).

"То, что происходит, не является высылкой"

В конце октября Захарова сообщала, что США требуют, чтобы в ближайшие месяцы страну покинули 55 российских дипломатов и сотрудников дипмиссий. На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов с семьями уедут из страны 30 января, и еще столько же 30 июня.

В Госдепартаменте США считают, что отъезд российских дипломатов следует рассматривать не как высылку, а как ротацию.

"То, что происходит, не является высылкой. Власти России, конечно, были предупреждены о замене тех, кто уходит, другими членами дипломатического корпуса. Эти процедуры не являются карательными, но они были введены для обеспечения паритета между дипломатическими миссиями США и России", - заявила 30 ноября представитель Госдепартаменте США Джалина Портер.

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По ее словам, и сама Россия предоставляет американским дипломатам именно трехлетний срок первоначального пребывания, и Вашингтон примерно год назад проинформировал Москву о том, что будет придерживаться таких же правил.

Посол Антонов в свою очередь заявлял, что Госдепартамент США год назад в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок для сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульств в Нью-Йорке и Хьюстоне.

По утверждению Антонова, американские власти намеренно затягивают продление виз и выдачу разрешений на въезд, а также "проводят политику разъединения семей", отзывая аккредитации у супругов дипломатов и не выдавая визы их детям. "Визовая проблема для нас не решена, мы сталкиваемся с серьезным кадровым голодом", - жаловался посол.

Антонов также заявлял, что США искажают факты, касающиеся отъезда 55 дипломатов, чтобы ввести в заблуждение мировую общественность. В отношении дипломатов других стран действует пятилетний период пребывания в США, поэтому "речь идет о фактическом выдворении", настаивал российский посол.

Сколько же осталось дипломатов?

Ситуацией в дипмиссиях недовольны и американские сенаторы. В начале октября они направили президенту США Джо Байдену письмо о том, что в стране, по их подсчетам, находятся более 400 российских дипломатов, тогда как американских в России - около 100.

Такая диспропорция, по мнению сенаторов, ставит под угрозу повседневную деятельность дипмиссии и способность Госдепартамента США удовлетворять нужды американцев, которые живут в России или едут в страну.

Сенаторы призвали Байдена "немедленно принять действия", чтобы нарастить число сотрудников посольства в Москве, а если российские власти откажутся сотрудничать по этому вопросу, то выслать из страны 300 российских дипломатов.

В МИД России с подсчетами американских сенаторов не согласны. По словам Захаровой, с американской стороны в России работают порядка 130 человек, а в российской миссии в Вашингтоне и двух генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне - менее 200.

Сокращение сотрудников в дипмиссиях России и США началось в апреле этого года, после того Вашингтон ввел новые санкции против Москвы и выслал 10 российских дипломатов, которые, по версии американских властей, имели отношение к спецслужбам.

Москва в ответ также выслала 10 дипломатов, включая пресс-секретаря американского посольства в Москве Ребекку Росс, а также внесла США в список "недружественных стран", запретив им нанимать в свои представительства сотрудников-россиян или граждан других государств.

После этого США сократили более 180 сотрудников в диппредставительствах Москвы, Владивостока и Екатеринбурга.