"Квартирное дело": суд заменил Любови Соболь условное наказание на реальное

40 минут назад

Автор фото, Sergei Karpukhin/TASS

Соратнице Алексея Навального Любови Соболь ужесточили наказание по делу о проникновении в квартиру предполагаемого сотрудника ФСБ. Год исправительных работ условно ей заменили на реальные исправительные работы.

Решение вынес Симоновский суд Москвы по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) - в отсутствие Соболь, местонахождение которой неизвестно.

По словам адвоката Соболь Владимира Воронина, которого цитирует "Эхо Москвы", надежд на иной исход рассмотрения почти не было, все закончилось так же, как и в феврале, в случае жалобы ФСИН на Навального, когда оппозиционного политика, вернувшегося из Германии, отправили в колонию. Правда, в отличие от Навального, Соболь в суде не присутствовала.

В апреле этого года мировой судья судебного участка московского района Новокосино назначил Соболь условное наказание в виде года исправительных работ с удержанием 10% дохода. Согласно решению суда, она должна была раз в месяц отмечаться в уголовной инспекции.

Кроме того, Соболь приговорена к 1,5 года ограничения свободы по "санитарному делу".

Где сейчас находится Любовь Соболь, неизвестно. СМИ сообщали, что она покинула Россию, однако сама Соболь эту информацию не подтверждала и не опровергала. В октябре ее фамилия появилась в базе розыска МВД.

Дело о проникновении в жилище

Соболь обвиняли по ч. 2 статьи 139 УК ("нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия").

События, которые стали поводом для дела, произошли 21 декабря 2020 года, когда Алексей Навальный опубликовал видео с записанным разговором с человеком, которого он идентифицировал как Константина Кудрявцева, сотрудника ФСБ, военного химика и которому он звонил под видом помощника секретаря Совбеза России. Его собеседник признался, что удалял следы боевого отравляющего вещества из группы "Новичок" с нижнего белья оппозиционера.

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Кудрявцев, согласно расследованию Bellingcat (включено минюстом России в реестр СМИ - иностранных агентов), с другими силовиками участвовал в слежке за лидером оппозиции и мог быть причастным к его отравлению.

После публикации расследования Соболь поехала к дому, где живет Кудрявцев, чтобы поговорить с ним. На место событий приехала полиция, и Соболь и двух ее помощников задержали.

Соболь обвинили в том, что она незаконно проникла в квартиру семьи Кудрявцева, которого соратники Навального считают соучастником отравления оппозиционера, и применила силу к его теще Галине Субботиной.

При этом сам Кудрявцев, который по документам является владельцем квартиры, в процессе не участвовал и потерпевшим признан не был - в отличие от тещи, жены Ирины и сына-школьника Евгения.

"Соболь, осознавая противоправный характер своих действий, против воли проживающих в квартирах 37 и 38 умышленно, с целью незаконного проникновения, обладая превосходящей силой, применила в отношении Субботиной насилие, сдавив ей руку, после чего попыталась протолкнуть Субботину в тамбурную дверь, чем подавила волю Субботиной к сопротивлению, - говорилось в приговоре. - Соболь улучила удобный момент и, воспользовавшись беспомощностью Субботиной в результате причиненного ей насилия, проникла в квартиру 37".

Физический вред, нанесенный Соболь, выразился в "объективных изменениях в области левого предплечья" Субботиной и болезненностью при пальпации, которые не причинили вред ее здоровью. Потерпевшим также был причинен моральный вред, решила судья.

Автор фото, Anna Ustinova/TASS Подпись к фото, Соболь не раз заявляла, что дело против нее - это "месть Навальному" (который сейчас находится в колонии)

Сама Соболь, если не считать эфира в "Твиттере", никогда прямо не отвечала на вопрос о том, заходила ли она в чью-либо квартиру 21 декабря.

Ее адвокат Владимир Воронин говорил, что Соболь "действительно была" в "межквартирном пространстве" (тамбуре), но "ни в какие квартиры не заходила".