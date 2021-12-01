Лукашенко назвал Крым российским. Беларусь признала аннексию?

час назад

Автор фото, Sergei Bobylev/TASS Подпись к фото, Александр Лукашенко в лагере мигрантов на белорусско-польской границе. Ноябрь 2021 года

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что приедет в Крым - и это будет означать признание Беларусью российского суверенитета над полуостровом, аннексированным в 2014 году. В Кремле это прокомментировали сдержанно. Русская служба Би-би-си объясняет, почему на самом деле "обещание" Лукашенко может таковым и остаться.

Во вторник МИА "Россия сегодня" начало публиковать выдержки из интервью Лукашенко гендиректору агентства Дмитрию Киселеву - он же ведет на телеканале "Россия 1" программу "Вести недели".

Что сказал Лукашенко

Полный текст разговора до сих пор не опубликован. Часть выпущенных агентством новостей сообщала о том, что Лукашенко считает Крым российским.

О событиях 2014 года: "Мы все понимали, что Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским".

О поездке в Крым: "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем".

"Мы раза три об этом говорили. И он должен был сам определиться, когда удобнее будет время, там теплее, даже идеальное было. Я ему - когда пригласите, тогда и полетим".

"Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым".

О признании Крыма территорией России: "Если президент уже туда [в Крым] приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят".

"Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет".

Беларусь признает Крым российским или нет?

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Еще не состоявшаяся поездка формального главы государства на ту или иную территорию не означает признания или непризнания этим государством суверенитета такой территории.

Признание требует правового акта, а не формальных заявлений и уж тем более обещаний.

Альтернативной точки зрения, однако, придерживается российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Для этого не надо ничего делать, никаких законов принимать не надо", - сказал в среду Лавров (цитата по Интерфаксу), комментируя слова Лукашенко.

27 марта Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, признающую состоявшийся в Крыму 16 марта референдум о присоединении к России незаконным. За эту резолюцию проголосовали 100 стран, 58 государств воздержались, Позицию России поддержали 10 стран - Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

В прокремлевских СМИ трактовали позицию государств, проголосовавших против резолюции, а также не выступивших открыто против аннексии Крыма, как "фактическое признание" принадлежности полуострова России. Но лишь одна страна - Никарагуа - пошла дальше формальных заявлений.

Как некоторые страны заявляли о "признании" Крыма и чем это закончилось

Никарагуа

27 марта 2014 года посол Никарагуа в России Луис Молина заявил, что его страна "безоговорочно признает волеизъявление населения Крыма". В ноябре 2020 года в Крыму открыли почетное консульство Никарагуа, что вызвало протесты со стороны Украины и санкции Киева против этой страны. А в июле этого года министерство торговли Никарагуа и назначенное Москвой правительство Крыма подписали в Манагуа соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Афганистан

В конце марта 2014 года президент страны Хамид Карзай заявил: "Мы уважаем решение крымского народа, высказанное на референдуме о вступлении в состав Российской Федерации". В сентябре 2014 года к власти в Афганистане пришло новое правительство, и заявления о Крыме исчезли.

Казахстан и Кыргызстан

18 марта 2014 года на сайте МИД Казахстана появилось заявление: "В Казахстане восприняли прошедший в Крыму референдум как свободное волеизъявление населения этой Автономной Республики и с пониманием относятся к решению Российской Федерации в сложившихся условиях".

С аналогичным заявлением на следующий день выступил МИД Киргизии: "Результаты референдума в Крыму от 16 марта текущего года представляют собой волеизъявление абсолютного большинства населения Автономной Республики. И это тоже объективная реальность, какие бы полярные оценки ни давались этому референдуму".

При голосовании в ООН по резолюции о непризнании результатов референдума в Крыму Казахстан воздержался, а Кыргызстан не участвовал.

Боливия

28 марта 2014 года посол Боливии в России Мария Луиса Рамос заявила в интервью, что ее страна "cолидарна с Россией в вопросе о присоединении Крыма".

Северная Корея

30 декабря 2014 года директор департамента печати и информации МИД КНДР Чжон Дон Хак заявил, что "Пхеньян одобряет присоединение Крыма к России и считает этот шаг полностью оправданным".

Сирия

19 октября 2016 года спикер парламента Сирии Хадия назвала Крым "неотъемлемой частью России". На тот момент российские войска уже более года воевали в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Болгария

21 ноября новоизбранный президент Болгарии Румен Радев в интервью телеканалу bTV назвал Крым де-факто российским, Хотя он и оговорился, что считает возвращение полуострова в состав России нарушением международного права, его слова МИД Украины назвал "опрометчивыми изречениями" и "ударом по дружественным украинско-болгарским отношениям".

Официальных правовых актов о признании Крыма частью России со стороны этих стран не было.

Реакция Москвы

В Кремле слова Лукашенко приветствовали, но дали понять, что в ближайшее время ожидать анонсированной действующим президентом Беларуси поездки не стоит.

"Конечно, очень важное вчера было заявление сделано президентом Лукашенко о том, что в восприятии белорусской стороны Крым де-факто и де-юре является российским", - заявил в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что сейчас в Крыму не самое лучшее время для таких поездок. Погода из ряда вон, да и различные климатические аномалии дают о себе знать. Но у меня нет сомнений, что в подходящий момент два президента договорятся и приедут в Крым", - сказал представитель Кремля.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Путин мне ничего не советовал". Интервью Александра Лукашенко Би-би-си

А что Лукашенко говорил раньше?

За прошедшие после аннексии годы Лукашенко высказывался о проблеме Крыма неоднократно. О том, что полуостров является частью России, он в первый раз сказал еще в 2014 году.

"Де-факто Крым стал частью России. Ситуация развивается де-факто. И мы будем с РФ. Что будет де-юре - это будет потом". "Крым сегодня - это часть территории России. Можно признавать или не признавать, от этого ничего не изменится". "Мы будем проводить взвешенную политику, но если станет вопрос, всегда будем с Россией. И я об этом сказал Путину".

Он также возлагал ответственность за произошедшую аннексию на тогдашние украинские власти.

Спустя пять лет он отвечал на вопрос о статусе Крыма другим вопросом: "Крым официально был признан в моем присутствии территорией Украины. Этого никто не оспаривал. Я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?"