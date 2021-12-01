Американская писательница Элис Сиболд извинилась перед мужчиной, которого она обвинила в изнасиловании. Он отсидел 16 лет

40 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Популярная американская писательница подробно рассказала о своем изнасиловании в романе "Счастливая"

Американская писательница Элис Сиболд извинилась за обвинения в изнасиловании, из-за которых ни в чем не повинный человек провел 16 лет за решеткой.

В своем автобиографическом романе Lucky ("Счастливая") Сиболд в подробностях рассказала о том, как ее изнасиловали в возрасте 18 лет, когда она была студенткой. Спустя несколько месяцев писательница увидела человека на улице, в котором узнала своего насильника. Им оказался темнокожий мужчина по имени Энтони Бродуотер, он был арестован.

Хотя во время процедуры опознания преступника Элис Сиболд указала на совершенно другого мужчину из группы подозреваемых, Бродуотера признали виновным на основании ее рассказа и микроскопического анализа волос.

Осужденный провел 16 лет за решеткой и был освобожден в 1998 году (его имя осталось в реестре лиц, совершивших преступления сексуального характера).

22 ноября Энтони Бродуотер был оправдан после повторного рассмотрения дела. Оказалось, что мужчина был осужден на основании недостаточных и теперь признанных несостоятельными форм доказательств.

Узнав о своей реабилитации, Бродуотер сообщил агентству Associated Press, что плакал от счастья и облегчения.

Элис Сиболд заявила, что последние восемь лет ее не покидала мысли о том, как такое могло произойти. "Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли прожить, была несправедливо отнята у вас. Я знаю, что никакие извинения не смогут изменить то, что с вами произошло", - говорится в ее заявлении.

"Я также должна свыкнуться с мыслью о том, что мой насильник, судя по всему, никогда не будет найден, что возможно, он продолжил насиловать других женщин и конечно, что он никогда не будет отбывать срок в тюрьме, как господин Броудуотер", - добавила она.