В Баку полиция разогнала акцию в защиту российского гражданина

20 минут назад

Автор фото, Salekh Rustamov Подпись к фото, Салех Рустамов уехал из Азербайджана в 1995 году и получил российское гражданство

Азербайджанская полиция в среду разогнала акцию в поддержку находящегося в тюрьме российского гражданина Салеха Рустамова. Он уже 26 суток держит голодовку, которую объявил после того, как не попал под амнистию.

Акцию в центре Баку на Площади Фонтанов активисты объявили на 15:00 среды, но их начали задерживать еще до этого времени. Среди задержанных есть как молодые левые активисты, так и члены оппозиционной Партии народного фронта.

Врачи говорят, что Салех Рустамов находится в плохом состоянии, и голодовка опасна для его жизни.

"Врач сказал, что организм на грани полного истощения, некоторые органы уже близки к выходу из строя", - говорит его адвокат Бахруз Байрамов.

На 5 ноября была назначена амнистия по случаю годовщины победы в прошлогодней войне в Карабахе. По словам адвоката, Рустамов рассчитывал на эту амнистию, так как провел в тюрьме половину срока (3 года и 7 месяцев).

Кто такой Салех Рустамов?

Салех Рустамов – гражданин России, живший там с 1995 года и занимавшийся средним бизнесом. Ранее в Азербайджане он был членом Партия народного фронта, которая находилась тогда (1991-1993) у власти.

Рустамов приехал в Азербайджан летом 2018 года на похороны родственника и был арестован. В феврале следующего года он получил 7 лет и 3 месяца по обвинению в "незаконном предпринимательстве и отмывании денег" путем финансирования азербайджанской оппозиционной партии.

Местные правозащитники ведут списки политзаключенных, в которых находится и Рустамов. Как рассказал Би-би-си правозащитник Расул Джафаров, "с самого начало было ясно, что это дело политическое", так как ничего предосудительного в финансировании оппозиционной партии нет.