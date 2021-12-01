НАТО готов реагировать на агрессию России и Беларуси

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

1 декабря 2021, 16:46 GMT Обновлено 14 минут назад

Автор фото, Sean Gallup/Getty Images Подпись к фото, НАТО готов перебросить дополнительный контингент в Прибалтику, но Украине никаких обещаний не дает

НАТО может перебросить в Латвию до 40 тысяч дополнительного контингента в случае необходимости. А от концентрации российских войск у границ Украины стоит ожидать "худшего". Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече глав МИД стран НАТО в Риге.

Встреча министров иностранных дел в Латвии проходит в преддверии утверждения новой стратегической концепции НАТО, которая не обновлялась с 2010 года. Однако главными вопросами мероприятия стали концентрация российских войск на границе с Украиной и миграционный кризис на границе стран ЕС и Беларуси.

Отвечая на вопрос о потенциальном увеличении присутствия НАТО в Латвии, генсек НАТО заявил, что альянс может оперативно перебросить в регион более 40 тысяч солдат.

"За последние годы мы провели самое масштабное укрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны, включая четыре боевые группы в Польше и Балтийских странах, а также увеличение присутствия на море, воздушное патрулирование, повышенную готовность. Мы утроили численность сил быстрого реагирования НАТО до 40 тысяч солдат, которые могут быть быстро переброшены в случае необходимости", - сказал Столтенберг.

По его словам, в страны региона будут отправлены специалисты, которые помогут разрешить миграционный кризис на границе.

"Мы видим, как режим Лукашенко использует уязвимых людей для оказания давления на Польшу, Латвию и Литву. Это цинично и бесчеловечно. Мы солидарны со всеми партнерами по альянсу, которых это затронуло. Мы сотрудничаем с ЕС - ни у ЕС, ни у НАТО по одиночке нет всех нужных инструментов, но вместе мы можем обеспечить крепкий ответ", - заявил генсек НАТО.

США пока молчат

Автор фото, Sergei Bobylev\TASS via Getty Images Подпись к фото, Латвия уже обратилась напрямую к США с просьбой увеличить присутствие там американских войск на фоне кризиса на белорусской границе

Президент Латвии Эгилс Левитс также обратился к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой увеличить присутствие американских войск в связи с последними событиями на белорусской границе.

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Блинкен в публичных выступлениях не дал однозначного ответа на эту просьбу: по его словам, вопрос находится на стадии обсуждения.

"Наши обязательства по пятому пункту договора НАТО о том, что нападение на одного члена альянса - нападение на всех, остаются высеченными в камне. Мы знаем, что когда наши союзники в безопасности и сильны, тогда и мы в безопасности, - заявил Блинкен во время пресс-конференции. - Мы координируемся с ЕС для того, чтобы привлечь режим к ответственности за гибридные действия и нарушение международных норм в области прав человека".

Столтенберг напомнил, что военное присутствие США в Европе уже выросло, к тому же, согласно новой доктрине, США сняли лимит на численность войск, размещенных в Германии.

"Больше войск, больше техники, больше учений. Только в этом регионе есть боевая группа в Польше, есть новая бронетанковая бригада", - добавил генсек НАТО.

В связи с миграционным кризисом Польша, Латвия и Литва выразили готовность привести в действие четвертый пункт договора НАТО, который подразумевает консультации внутри альянса. Пятый пункт, в свою очередь, говорит об общем координированном военном ответе в случае военной агрессии против одного члена альянса.

По словам президента Латвии Эгила Левитса, страны региона ждут действий со стороны Польши, поскольку именно там наблюдается обострение. "Если Польша запросит о приведении в действие четвертого пункта, мы ее поддержим. Но до сегодняшнего момента Польша этого не сделала, то есть, мы ждем инициативы от нее".

"У России нет права голоса"

Автор фото, Christian Marquardt - Pool/Getty Images Подпись к фото, Йенс Столтенберг обещает, что Россия заплатит высокую цену в случае агрессии, но в странах Балтии сомневаются в "сильном ответе"

Йенс Столтенберг также неоднократно повторил, что Россия "заплатит высокую цену" в случае военной агрессии в отношении Украины. По его словам, речь идет о политических и экономических последствиях.

Он также подчеркнул, что Украина - союзник НАТО, но для вступления в альянс страна должна провести ряд реформ. То, что НАТО готов сделать в случае агрессии по отношению к государству-члену альянса, и то, что альянс готов сделать в случае агрессии по отношению к союзнику - не одно и то же, добавил Столтенберг.

"Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, бронетехнику, дроны и системы радиоэлектронной борьбы. И десятки тысяч боеспособных войск, - сказал генсек НАТО. - Мы знаем послужной список России, она применяла силу против соседей Европы: Грузии, Украины, у них были войска в Молдове. Конечно, необходимо оценить вероятность того, что Россия снова будет использовать силу".

Страны восточного фланга НАТО считают, что альянс недостаточно энергично реагирует на маневры России вокруг Украины. По словам министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича, НАТО даже близко не подошел к тому, что можно было бы считать "сильным ответом".