Семьи жертв давки на выступлении рэпера Трэвиса Скотта отказались от его помощи

2 часа назад

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Пять семей жертв давки, которая произошла 5 ноября на фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас, и где погибли 10 человек, отказалась принять финансовую помощь от рэпера Трэвиса Скотта. На прошлой неделе музыкант, которому грозят многочисленные иски, предложил им оплатить все расходы на похороны.

Представители четырех семей сообщили журналу, что их клиенты последуют примеру семьи 9-летнего Эзры Блаунта, самого младшего из погибших (самому старшему было 27 лет) которые отказались от денег рэпера.

По словам адвокатов, предложение Скотта - это попытка снизить общественное давление, которое оказывается на него после трагедии, а не искреннее проявление раскаяния.

А адвокат семьи 14-летнего Джона Хилгента Ричард Митхофф в интервью журналу Rolling Stone назвал предложение рэпера унизительным и неприемлемым.

"Бумажка от юриста"

Адвокат Скотта Дэниел Петрочелли еще 23 ноября, на следующий день после похорон Эзры Блаунта, написал письмо семье мальчика с предложением оплатить счета за церемонию.

"Трэвис потрясен трагедией, которая произошла на фестивале Astroworld и скорбит вместе с семьями, в которых погибли или получили травмы их любимые, - говорилось в этом послании. - Трэвис хотел бы со своей стороны оказать помощь семьям пострадавших и оплатить расходы на похороны Эзры Блаунта".

Семья мальчика немедленно отвергла это предложение.

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"Я не сомневаюсь, что господин Скотт раскаивается, - написал в ответном письме адвокату музыканта представитель семьи Блаунт Боб Хильярд. - Ему предстоит болезненный путь, и я надеюсь, что он понесет определенную ответственность за эту трагедию".

Семьи других жертв также увидели в предложении рэпера попытку поправить свой пострадавший имидж.

"Если он хотел убедить эти семьи в своей искренности и в том, что он заботится о них и понимает, что похороны это дорого, то его юристы явно не преуспели в выполнении этой задачи, - заявил адвокат Филип Корбой, представляющий интересы родственников двух молодых людей, погибших в давке. - Вы не отправляете по почте бумажку от юриста в Беверли Хиллз, в которой говорится, что он представляет Трэвиса Скотта. Эти семьи без ума от горя, и такой обезличенный подход тут не годится".

Позже сам рэпер выступил в "Инстаграме" с видеообращением, в котором призвал всех пострадавших напрямую обращаться к нему, отметив, что "отчаянно хочет выразить свои соболезнования и предложить помощь".

Скотт также признался, что ему не было известно о критической ситуации, сложившейся на концерте. "Я даже представить себе не мог, как все было плохо", - сказал он.

"Время печали"

Тем временем другой рэпер, уроженка Хьюстона Меган Ти Стэллион, в знак соболезнования жертвам фестиваля Astroworld отменила свое турне, которое должно было начаться в пятницу.

"Хьюстон еще приходит в себя, очень важно, чтобы людям дали время на скорбь, - говорится в заявлении Стэллион, которая сама выступала на фестивале Скотта в 2019 году. - Сердцем я со всеми семьями, которые страдают в это тяжелое время".