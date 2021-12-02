Дайджест: НАТО пытается понять намерения Кремля, женщин в США могут ограничить в праве на аборт

40 минут назад

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Конечно, необходимо оценить вероятность того, что Россия снова будет использовать силу, заявил глава НАТО Йенс Столтенберг

НАТО может перебросить в Латвию до 40 тысяч дополнительного контингента в случае необходимости. А от концентрации российских войск у границ Украины стоит ожидать худшего. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече глав МИД стран НАТО в Риге.

"Мы видим тяжелое вооружение, артиллерию, бронетехнику, дроны и системы радиоэлектронной борьбы. И десятки тысяч боеспособных войск, - сказал генсек НАТО. - Мы знаем послужной список России, она применяла силу против соседей Европы: Грузии, Украины, у них были войска в Молдове. Конечно, необходимо оценить вероятность того, что Россия снова будет использовать силу".

Встреча министров иностранных дел в Латвии проходит в преддверии утверждения новой стратегической концепции НАТО, которая не обновлялась с 2010 года. Однако главными вопросами мероприятия стали концентрация российских войск на границе с Украиной и миграционный кризис на границе стран ЕС и Беларуси.

Верховный суд США готов ограничить право на аборт

Автор фото, Getty Images

Верховный суд США, судя по заявлениям судей, готов принять новый закон штата Миссисипи, запрещающий аборты после 15 недель беременности, даже в случае изнасилования или инцеста. В среду на слушаниях по этому делу консервативные судьи дали понять, что большинство членов суда поддержало закон.

Вердикт ожидается в июне, он может привести к тому, что миллионы женщин потеряют возможность прервать беременность. Противники абортов в США призывают суд "защитить не родившихся детей", но эксперты предупреждают об угрозе роста смертности среди женщин, если возможности сделать аборт ограничат.

WTA отменяет все свои турниры в Китае

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Пэн Шуай исчезла три недели назад

Ассоциация женского тенниса (WTA) объявила о немедленной приостановке проведения своих турниров в Китае. Причиной стала обеспокоенность судьбой китайской теннисистки Пэн Шуай.

35-летняя Шуай не появляется на публике уже три недели после того, как в начале ноября рассказала в китайской соцсети Weibo, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост премьер-министра Китая в 2013-2018 гг.

Гаоли - близкий соратник председателя КНР Си Цзиньпина и видный партийный деятель.

Глава WTA Стин Саймон заявил, что у него есть серьезные сомнения в том, что Пэн Шуай свободна и не подвергается запугиванию. "Я не вижу, как с чистой совестью могу просить атлетов состязаться в этих турнирах", - сказал он. WTA неоднократно призывала к проведению расследования заявлений Пэн Шуай.

Алек Болдуин: я не спускал курок

Автор фото, Getty Images

В своем первом интервью после трагического случая на съемках фильма Rust актер Алек Болдуин заявил, что он не нажимал на спусковой крючок револьвера, и оружие выстрелило самопроизвольно.

"Я бы никогда не нажал на курок, направив пистолет на кого-либо. Никогда", - заявил Болдуин в интервью ABC News.

Алеку Болдуину в ходе съемок в Нью-Мексико дали револьвер, который оказался заряжен боевым патроном. Не зная об этом, как сообщалось, он выстрелил в сторону камеры, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэля Соузу.

Интервью было записано во вторник и выйдет в эфир в США в четверг вечером.

Суд над Саакашвили

Автор фото, Reuters

В четверг в Тбилисском городском суде рассматривается дело бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого растрате экс-президентом государственных средств в размере 9 млн лари (более $3 млн) с использованием служебного положения. Он был арестован 1 октября по возвращении в страну. Саакашвили отвергает все обвинения в свой адрес.

Грузинские СМИ назвали процесс в тбилисском городском суде историческим: впервые в истории Грузии и грузинского правосудия на скамье подсудимых бывший президент страны.

Где жизнь дорога

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Такой "взлет" Тель-Авива во многом относят на счет укрепления израильской валюты

Тель-Авив признан самым дорогим городом для жизни по результатам исследования, проведенного Economist Intelligence Unit - аналитическим отделом Economist Group. В прошлом году Тель-Авив занимал пятую строчку рейтинга.

Второе место поделили Париж и Сингапур. В первой десятке также Цюрих и Гонконг (в прошлом году они делили первое место с Парижем, а теперь переместились на 4 и 5 строчки), за ними следуют Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

Лондон занял 17 место, поднявшись на три пункта. Москва - на 96 месте, но она вошла в десятку городов с самыми заметными тенденциями к росту (российская столица за год поднялась в рейтинге на 10 позиций).

Борщ как маркер идентичности

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Авторы проекта говорят, что День украинского борща на Украине могут отпраздновать уже в 2022 году

В украинской Верховной раде зарегистрирован проект постановления о введении национального праздника - Дня украинского борща. Его планируется отмечать каждую вторую субботу сентября.

Инициаторы проекта заявляют, что принятие этот праздник повысит туристический потенциал Украины и усилит ее позиции в ЮНЕСКО, где рассматривается альтернативное представление борща, поданное Россией.

Guardian: российские войска у границы с Украиной

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Энтони Блинкен предупредил Россию о высокой цене попытки вторжения в Украину

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Британская Guardian пишет о том, что у России готовы планы нападения на Украину, но не ясно, намерена ли Россия их реализовать. Тем не менее госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что НАТО заставит Москву дорого заплатить за попытку вторгнуться в Украину, пишет газета.

CША утверждают, что у них есть свидетельства наличия у России планов крупномасштабного нападения на Украину. Выступая на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге, Энтони Блинкен признал, что пока не ясно, принял ли Путин решение о нападении, но добавил: "Он создает возможность сделать это в короткий срок, если решит".

"Поэтому, несмотря на неопределенность по поводу намерений и сроков, мы должны приготовиться к любым неожиданностям и в то же время работать над тем, чтобы Россия сменила курс", - цитирует газета Энтони Блинкена.

"Если Россия пойдет по пути конфронтации с Украиной, мы дали ясно понять, что ответим решительно, включая ряд действенных экономических мер, от которых мы воздерживались в прошлом", - предупредил Блинкен.

Госсекретарь не назвал эти меры, но большинство обозревателей считают, что проект "Северный поток 2" будет закрыт в случае интервенции.

Блинкен указал и на некоторые свидетельства того, что Россия разработала агрессивные планы против Украины, включая дестабилизацию Украины изнутри, а также крупномасштабные военные операции.

По оценкам украинского правительства, у границ страны сконцентрировано от 90 до 100 тысяч российских солдат. Но дело не только в сосредоточении войск и техники у границ.

"В последнее время мы наблюдаем резкий - более чем в 10 раз - всплеск антиукраинской пропагандистской активности в соцсетях, которая приближается к уровню, наблюдавшемуся перед российской интервенцией в 2014 году", - заявил Блинкен.

Кремль, в свою очередь, заявляет, что Путин в скором времени проведет саммит с Байденом. В среду Путин предложил провести переговоры о гарантиях, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на восток.

Это предложение - по сути дела разделить сферы интересов между Россией и США, пишет Guardian, даже для Путина прозвучало необычно прямолинейно.

NYT: неприемлемое требование Путина

Напряженность вокруг Украины возросла, когда российский лидер потребовал юридических гарантий того, чтобы Североатлантический альянс не продвигался на восток, продолжает тему американская New York Times. Но эта позиция для НАТО неприемлема, отмечает газета.

Путин считает углубляющееся военное сотрудничество Украины с США и другими странами альянса экзистенциональной угрозой для России. Он заявил в среду на встрече с послами в Кремле, что Москва хочет начать переговоры с Западом о прекращении расширения альянса у российских границ.

Однако это требование Путина, отмечает NYT, изначально не имеет шансов быть принятым НАТО, руководство которой убеждено, что любая страна может самостоятельно выбирать, с кем заключать союзы.

"Только Украина и 30 стран НАТО решают, когда Украина готова вступить в НАТО, - заявил в Риге генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.- У России нет права вето, у России нет тут голоса, и у России нет прав устанавливать сферы влияния, чтобы контролировать своих соседей" .

Однако Путин, судя по всему, настаивает на прямых переговорах с президентом США Байденом, который ищет диалога с Кремлем и стабильных, предсказуемых отношений с Россией, пишет американская New York Times.

Что говорят шахтеры "Листвяжной"

Автор фото, EPA