СК возбудил уголовное дело о незаконной охоте - депутату Госдумы Рашкину грозит лишение свободы

31 минуту назад

Автор фото, Alexander Sherbak/TASS

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Дело, как подчеркивают информагентства, возбудил лично глава СК РФ Александр Бастрыкин - только у него есть право привлекать к уголовной ответственности депутатов Госдумы и сенаторов.

Рашкину грозит штраф от 500 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Валерия Рашкина обнаружили в лесу Саратовской области 29 октября с разделанной тушей лося в багажнике автомобиля Lada. На вопрос о том, откуда лось, Рашкин тогда ответил, что "гулял в лесу и нашел его, решил взять домой". В видео, выпущенном позже, он признался, что убил животное, но был уверен, что все необходимые разрешения были.

Как считает следствие, в ночь на 29 октября Рашкин застрелил из карабина лося в охотничьем хозяйстве "Лебедка" в Саратовской области, лицензии на отстрел животных у него не было. Затем депутат разделал тушу лося и спрятал ее в багажнике машины.

Во всем вышеперечисленном Рашкин признавался сам позже в опубликованном им видео с объяснениями. Однако там он говорил, что стал "жертвой стечения обстоятельств" и был введен в заблуждение "информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту".

"Силуэт упал"

По словам Рашкина, его друг, к которому он приехал в гости, сказал ему, что "охота открыта и разрешение на отстрел копытных есть".

"Не доверять этим словам у меня не было оснований, так как ранее никогда не было случаев, чтобы что-то не было оформлено для проведения охоты и участия в ней по приглашению", - говорил Рашкин на видео.

"Достал из машины треногу, расчехлил карабин, зарядил и всмотрелся в прицел. Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал", - рассказывал Рашкин.

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Изначально дело расследовалось по части 1 статьи 258 УК и по нему никто не проходил подозреваемым. Но 25 ноября Госдума по запросу Генпрокуратуры разрешила лишить Рашкина депутатской неприкосновенности. Тогда следователи возбудили дело в отношении Рашкина.

Рашкин после возбуждения уголовного дела написал в СКР письмо, в котором заявил о готовности сотрудничать со следствием, и отметил, что, по его мнению, дело обросло "множеством домыслов и догадок, высказанных журналистами, политиками и государственными деятелями".

В КПРФ считают, что дело о незаконной охоте может быть связано с деятельностью партии и с прошедшими в сентябре выборами, в том числе в Госдуму, результаты которых партия считает нечестными.

Сам Рашкин неоднократно принимал участие в акциях протеста - например, он критиковал пенсионную реформу и выходил на митинги против этой инициативы. В сентябре он критиковал выборы депутатов Госдумы, в которых он принимал участие, баллотируясь не только по списку КПРФ, но и по одному из одномандатных округов в Москве.