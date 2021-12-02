Корова, айфон и путевка в Сочи: какие подарки после обращения к Путину получали россияне

час назад

Автор фото, Mikhail Metsel/TASS Подпись к фото, Дарит не только Путин, но и ему: например, в 2017 году президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подарил ему щенка алабая

В четверг 2 декабря стало известно, что мальчику, попросившему во время "прямой линии" у Владимира Путина корову, доставили это животное. Корову назвали Кэскилээнэ.

13-летний Алеша Сокольников из села Арылах Чурапчинского района Якутии дозвонился на "прямую линию", которая проходила в июне этого года, и попросил помочь его семье купить корову. Его звонок не попал в прямой эфир, но был записан оператором.

Семья школьника получила от минсельхоза республики предложение участвовать в программе "Агростартап" и получить грант на покупку коровы. Однако позже его просьбу рассмотрели на совещании региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" - и мальчик получил животное.

Сообщения в СМИ о подобных подарках обычно появляются по итогам "прямых линий" или после писем детей президенту. С точки зрения пиара это беспроигрышная тактика, так как повышает лояльность населения и задействует воспитанную культурой сказок веру в чудо и "щедрого добродетеля" (или в доброго царя - кому что ближе).

Какие еще подарки получали россияне от Путина, вспоминает Русская служба Би-би-си.

Дрова вместо газа

На той же "прямой линии" 2021 года пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина пожаловалась президенту, что в ее дом уже около 20 лет не могут провести газ, хотя рядом якобы стоят "дачи мэров", где он проведен. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил разобраться в ситуации, проверку начали СК и прокуратура.

После этого в дом женщины привезли дрова. Газ к дому жительницы Краснотурьинска, как написал в "Инстаграме" мэр города Александр Устинов, проведут лишь в 2023 году, когда завершится строительство газопровода.

"По поручению губернатора съездили по адресу, встретились с семьей и рассказали о наших планах по газификации данного района и ее дома (2023 год). В этом году выполнен проект высокого давления по району, в следующем году - строительство, далее - разводящие сети по муниципальной программе", - написал Устинов на своей странице в "Инстаграме".

Евгений Куйвашев позже сообщил, что дачи у главы города в том районе нет. Видимо, она там, где газификация уже состоялась.

Футбольная форма

Владимир Путин в этом году подарил два комплекта футбольной формы десятилетнему спортсмену Макару Новосельцеву из Тамбовки. Форму мальчик попросил в письме.

В сентябре семью мальчика пригласили на ветеранский матч по футболу, приуроченный ко Дню села. Там Макару вручили два комплекта формы: белую тренировочную и именную, салатового цвета, для игр.

"Вообще сын с детства очень так по-детски любит нашего Президента. У него кружки, ручки, тетрадки с Владимиром Владимировичем. Поэтому, когда я предложила написать ему, Макар, конечно, сразу: "Да, давайте!", - цитирует маму мальчика пресс-служба правительства Амурской области.

Золотой айфон с портретом Путина

Школьник из Нефтеюганска Данила Прилепа во время "прямой линии" 2017 года спросил Путина, как тот решает проблему с коррумпированными чиновниками. И добавил, что на территории Ханты-Мансийского автономного округа медленно продвигается очередь на право получения субсидий на приобретение жилья сотрудниками МВД.

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По словам юноши, в этой ситуации оказалась и его семья. Президент уточнил, подготовил ли он заранее свой вопрос или кто-то ему рекомендовал. Прилепа ответил, что для этого вопроса его подготовила жизнь.

Школьник заявил, что ответ президента его не удовлетворил. "Не удовлетворил, как и многих граждан. Из-за отсутствия конкретики", - заявил он.

После "прямой линии" Прилепа получил золотой айфон с портретом Владимира Путина стоимостью в 184 тысячи рублей от ателье смартфонов Caviar. Таким образом компания решила наградить автора лучшего, по ее мнению, вопроса. Телефон был выпущен специально в честь "прямой линии" ограниченным тиражом из 85 экземпляров.

Технически это подарок не Путина, а от частной компании. Но при обосновании подарка в компании заявили, что "Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей".

"Данилой был задан серьезный, смелый вопрос, который требовал четкого и конкретного ответа. Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь. (...) Нам показалось, что Данила - это отличный пример нашего молодого поколения, неравнодушного, смелого, образованного, вовлеченного в жизнь общества. Нам хочется, чтобы об этом парне узнало как можно больше людей, он этого достоин", - прокомментировали свой подарок представители Caviar.

Нетрудно догадаться, что таким образом больше людей узнало и о существовании Caviar.

Портрет Путина

Жительница Кирова, преподаватель кафедры химии ВятГУ Анна Фокина 5 августа этого года написала письмо в адрес Владимира Путина и попросила его портрет. Уже в сентябре ее пригласили в приемную президента в Приволжском федеральном округе и подарили фотографию Путина с автографом.

Как сообщило издание "Беz формата", женщина рассказала, что поддерживает политику Владимира Путина и уважает его неординарную личность. "Педагог планирует повесить портрет у себя дома, она надеется, что ее уважение к главе государства передастся и ее 12-летнему сыну", - написало издание.

В марте этого года в региональной приемной президента портрет Путина получил также 10-летний кировчанин Артем Новиков. На вопрос о том, зачем ему портрет, мальчик ответил "потому что он [Путин] целеустремленный, он в жизни всего сам добился и достиг такого".

Путевка в Сочи

В 2017 году президент подарил на день рождения жительнице Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая в ходе "прямой линии" 15 июня пожаловалась ему на аварийное жилье, путевку в Сочи.

По данным РИА Новости, Путин приехал в Ижевск с рабочей поездкой и решил лично посмотреть, как живет Анастасия. Она рассказала президенту, что вместе с сестрой и тремя детьми живет в аварийном доме, у них лишь одна комната и трехметровая кухня. Тогда же она призналась, что ни она, ни ее семья никогда не были на море.

Путин во время визита подарил ей цветы и поездку в Сочи для нее и ее семьи, заявив, что это "простой, но хороший" подарок. Вотинцева в ответ назвала "самым главным подарком" самого Путина.

Автор фото, Mikhail Metsel/TASS Подпись к фото, Анастасия Вотинцева осталась довольна подарком Путина

"Это был самый лучший отпуск в нашей жизни, отдыхали на море в августе, я с сестрой и с детьми. Впечатлений хватило на целый год, дети очень радовались, и я впервые увидела море. Отдых был по самому высшему разряду, мы получили и лечение, нас очень вкусно кормили, организовывали различные экскурсии", - рассказывала она о впечатлениях РИА Новости.

В 2018 году Вотинцевой с сестрой дали по квартире. "И мне выделили квартиру-студию, и сестре с детьми. Раньше впятером жили в комнатке 22 квадратных метра, а сейчас у каждой из нас просторные и уютные квартиры. Очень рады, что проблема жилья так решилась", - говорила Вотинцева агентству.

Акустическая гитара

Июньская "прямая линия" 2017 года была богата на подарки от Путина. Школьник из псковской глубинки Иван Волков обратился тогда к президенту с просьбой подарить ему акустическую гитару. В июле он получил новый инструмент.

Во время встречи с Путиным губернатор Псковской области Андрей Турчак передал ему фотографию Волкова с новой гитарой. На оборотной стороне фотографии Путин написал ответ: "Ваня, как бы ты ни построил свою жизнь: с музыкой, с наукой, производством - главное - это чтобы ты был здоров, успешен и счастлив!"

Лыжи на Новый год

Две школьницы из Челябинска в 2017 году получили от президента России лыжи на Новый год.

Младшая из сестер, одиннадцатилетняя Арина, написала Путину письмо с просьбой подарить им с сестрой лыжи и необходимую экипировку, потому что обе серьезно занимаются лыжным спортом.

"Убежден, что все наши планы обязательно осуществятся, надо только верить в свою мечту, не бояться трудностей и настойчиво добиваться поставленной цели. В добрый час", - говорилось в ответе Путина, отправленном вместе с лыжами.