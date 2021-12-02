"Я не нажимал на курок". Алек Болдуин дал первое интервью после трагедии на съемках

час назад

Автор фото, Jeff Neira

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажимал на курок револьвера, из которого по трагической случайности на съемочной площадке была убита оператор Галина Хатчинс.

Инцидент произошел в октябре этого года на съемках вестерна "Раст", в котором Болдуин выступает как актер и продюсер.

"Я бы никогда не направил оружие на человека и не спустил бы курок. Никогда", - сказал актер в первом с момента трагедии большом интервью телеканалу Эй-би-си. Оно было записано в минувший вторник, анонсировано в эфире телеканала в среду, а полностью будет показано в четверг вечером.

Ранее Болдуин лишь один раз коротко прокомментировал случившееся на камеру поджидавшим его журналистам и попросил их не преследовать его и его семью до окончания следствия.

До сих пор основная версия прокуратуры заключалась в том, что Алек Болдуин направил на Хатчинс реквизитный револьвер и во время репетиции сцены выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевым патроном. Еще одна пуля из револьвера попала в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузе.

В интервью известному американскому журналисту Джорджу Стефанопулосу Болдуин сказал, что не знает, как боевой патрон мог оказаться в револьвере.

"Кто-то его туда засунул. Такой патрон вообще не должен был находиться на площадке", - сказал актер.

По словам Джорджа Стефанопулоса, их полуторочасовая беседа была болезненной по содержанию и глубоко эмоциональной.

"Я взял тысячи интервью за 20 лет работы на Эй-би-си. Это было самое напряженное в моей практике", - сказал Стефанопулос.

По его словам, актер произвел на него впечатление чрезвычайно опустошенного, но очень откровенного и прямого человека.

В интервью Алек Болдуин сказал, что трагедия на съемках "Раста" - самое страшное из всего, что с ним когда-либо происходило.

"До сих пор не верю"

В материалах следствия говорится, что оружие на съемочной площадке Болдуину передал помощник режиссера Дэйв Холлс, который, в соответствии с процедурой, выкрикнул "cold gun", что на жаргоне киношников означает - оружие безопасно (не заряжено боевым патроном).

Сам Холлс получил револьвер от менеджера по оружейному реквизиту, 24-летней Ханны Гутьеррес-Рид. Ее адвокаты утверждают, что она не знает, как в оружии оказался боевой патрон.

В настоящий момент это самый главный вопрос, на который пытается ответить следствие.

"Даже сейчас я все еще не могу поверить, что это произошло на самом деле. Есть ощущение нереальности", - сказал актер в интервью Эй-би-си.

На этой неделе следователям удалось получить ордер на обыск в одной из компаний, поставляющих боеприпасы для киносъемок.

"Ее любили все"

42-летняя Галина Хатчинс была доставлена на вертолете в больницу с огнестрельным ранением груди и вскоре скончалась.

Она родилась и выросла на Украине и до конца сохраняла украинское гражданство.

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Закончила Киевский государственный университет по специальности "международная журналистика", а затем работала на съемках документальных фильмов в Великобритании.

В 2015 году получила кинематографическое образование в США и сделала успешную карьеру оператора и художника по изображению в Голливуде

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее одной из восходящих звезд американской кинематографии. В числе прочего она снимала ленту о супергерое "Макс Фист" ("Archenemy") и фильм ужасов "Дорогуша" (Darlin').

По словам Алека Болдуина, они с Галиной дружили за пределами съемочной площадки.