Компания Алишера Усманова продает VK "Согазу" Юрия Ковальчука

35 минут назад

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Компания USM российского миллиардера Алишера Усманова выходит из капитала VK - это бывшая Mail.ru, сменившая название в октябре. Акции приобретает группа "Согаз", ее крупнейшие акционеры - совладелец банка "Россия" и давний знакомый Владимира Путина Юрий Ковальчук, его супруга и их деловые партнеры. Ковальчук - владелец телеканалов и газеты "Известия", а теперь он будет контролировать и соцсеть "ВКонтакте".

Совет директоров "Согаза" одобрил 45%-ное участие в капитале АО "МФ Технологии", контролирующего 57,3 процента голосующих акций VK, сообщила пресс-служба компании. Через "Мегафон" холдингу USM Усманова принадлежало 45% "МФ Технологии". В USM подтвердили факт сделки, не уточнив ее сумму.

После объявления о продаже депозитарные расписки VK на Московской бирже резко выросли в цене - больше чем на 6%.

"Я бы не ожидал принципиальных изменений в бизнесе VK после сделки - по крайней мере, в краткосрочном периоде", - сказал Би-би-си аналитик "Атона" Виктор Дима. По его мнению, "уйдет много времени", пока рынок увидит какие-то изменения в стратегии VK.

12 октября холдинг Mail.ru объявил о том, что сменит название на VK. Ребрендинг в компании назвали логичным продолжением развития своей экосистемы, в центре которой оказалась социальная сеть "ВКонтакте".

В конце ноября Сбербанк также продал свою (вторую по размеру) долю в VK Газпромбанку. Таким образом, у структур, так или иначе связанных с "Газпромом", консолидируется абсолютное большинство голосующих акций VK, отмечает "Коммерсант" (издание также принадлежит структурам Усманова). Еще 10% "МФ Технологии" принадлежат "Ростеху".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, возглавляющий совет директоров "Согаза", заявил, что считает приобретение доли в VK "перспективной стратегической инвестицией".

Миллер не уточнил сумму, которую "Согаз" заплатит за VK, сообщив лишь, что "сделка осуществляется на рыночных условиях".

"Согаз", Ковальчук и СМИ

Группа "Согаз" - один из крупнейших в России страховщиков и уже давно не ассоциируется только с газовой промышленностью, отмечает издание. Ее крупнейшим акционером с долей 32,3% выступает ООО "Аквила", половина которого принадлежит основному акционеру банка "Россия" Юрию Ковальчуку и членам его семьи, доля "Газпрома" - 21,2%.

Ковальчук - давний знакомый президента Путина и его экс-партнер по дачному кооперативу "Озеро" в Ленинградской области. С 2014 года он находится под американскими санкциями.

Весной этого года "Согаз" стал акционером Первого канала.

"Согазу", согласно отчетности за 2019 год, принадлежит 21,22% в головном АО "Национальная медиа группа" и напрямую 18% в РЕН ТВ и 3% в "Пятом канале" (принадлежат этому холдингу).

Банк "Россия" был одним из основателей этой медиагруппы, которая помимо этих двух телеканалов контролирует газету "Известия", а также десяток тематических каналов (Discovery Channel, Animal Planet, Eurosport, Cartoon Network и другие).

Ковальчук занимает 47-ю строчку в рейтинге российского Forbes с 3,3 млрд долларов. Усманов же занимает седьмое место в рейтинге богатейших людей России, его состояние журнал оценивает в 18,4 млрд долларов.