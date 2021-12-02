Дело Пэн Шуай: Женская теннисная ассоциация отменила все турниры в Китае

50 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, После того, как Пэн Шуай написала в китайской соцсети Weibo, что до нее домогался бывший высокопоставленный китайский чиновник, она пропала на три недели

"Уход из Китая может стать финансовой катастрофой для Женской теннисной ассоциации, и я думаю о последствиях 24 часа в сутки. Но то, что происходит, больше, чем бизнес", - заявил глава Женской теннисной ассоциации Стив Саймон после объявления о том, что ассоциация приостанавливает все турниры в Китае, требуя должного расследования заявлений Пэн Шуай, которая ранее обвинила в сексуальных домогательствах бывшего высокопоставленного китайского чиновника.

После объявления WTA о бойкоте Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что его представители в среду 1 декабря еще раз поговорили с Пэн Шуай по видеосвязи и она выглядела здоровой и была в безопасности.

При этом в сообщении также сказано, что звезда тенниса находится в "сложной ситуации", но никаких подробностей о том, что это за ситуация, МОК не разглашает.

МОК также заявил, что договорился о личной встрече с теннисисткой в январе 2022 года.

Китайская теннисная ассоциация в четверг выразила возмущение заявлением WTA, сообщает государственная газета Global Times.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь заявил, что страна выступает категорически против политизации спорта.

Все упоминания о приостановке турниров WTA в Китае были немедленно удалены цензурой со всех незаблокированных в стране сайтов, хотя учетная запись WTA в китайской социальной сети Weibo по-прежнему доступна.

Чжан Гаоли, партийный функционер, ушедший на пенсию в 2018 году, до сих пор никак не прокомментировал обвинения Пэн Шуай в сексуальных домогательствах.

Что случилось с Пэн Шуай

Автор фото, Rea Подпись к фото, "Где Пэн Шуай?" Такой хэштег запустили в соцсетях коллеги теннисистки

В начале ноября в своем сообщении в китайской соцсети Weibo Пэн Шуай рассказала, что ее принуждали к сексу с Чжаном Гаоли, занимавшим пост вице-премьера Госсовета КНР в 2013-2018 гг. Чжан считался близким соратником председателя КНР Си Цзиньпина.

Сообщение было быстро удалено, а теннисистка перестала выходить на связь.

Это обеспокоило ее коллег по теннисному спорту, и они стали требовать выяснить, что происходит с Пэн Шуай. В социальных сетях появился хэштег #WhereisPengShuai чтобы привлечь внимание публики и властей к исчезновению теннисистки.

Через несколько недель китайское государственное телевидение показало письмо от Пэн Шуай, где она утверждала, что "просто отдыхает дома"

Это письмо мало кого успокоило, и глава МОК Томас Бах созвонился с теннисисткой по видеосвязи. Во время звонка она также утверждала, что "в безопасности и здорова".

"Недостаточные доказательства"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Глава МОК Томас Бах разговаривал с теннисисткой по видеосвязи уже дважды с момента ее поста с обвинениями в сексуальных домогательствах

Несмотря на это, глава WTA Стив Саймон сказал, что у него есть серьезные сомнения в том, что Пэн свободна, в безопасности и ее никто не запугивает. WTA также неоднократно призывала к объективному и публичному расследованию обвинений Пэн.

"Но руководство Китая пока не показало, что будет делать это каким-либо заслуживающим доверия образом", - сказал он.

В итоге Стив Саймон заявил о приостановке женских теннисных турниров в Китае. Бойкот также включает соревнования в Гонконге. Объясняя свое решение, Саймон заявил, что очень обеспокоен рисками, с которыми могут столкнуться игроки и персонал, если мероприятия будут проводиться в Китае в 2022 году.

"Если влиятельные люди в Китае имеют право затыкать женщинам рот и скрывать обвинения в сексуальном насилии, то WTA, чья основа основ - это равноправие женщин - не может ни в каком виде с этим взаимодействовать. Я не допущу, чтобы что-то подобное случилось с игроками WTA", - сказал Саймон.

"Смелое решение"

Автор фото, EPA Подпись к фото, Национальный теннисный центр в Пекине, где проводятся международные турниры

Первая ракетка мира Новак Джокович поддержал поступок WTA и заявил, что благополучие Пэн имеет огромное значение для мира тенниса.

Бывшая ракетка номер один в мире и основательница WTA Билли Джин Кинг также похвалила организацию за принципиальную позицию.

"Это еще одна причина, по которой женский теннис является лидером женского спорта", - написала Кинг в Твиттере.

С такими же заявлениями выступили двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова и четвертьфиналистка US Open Шелби Роджерс.

Еще одна бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разряде Мартина Навратилова назвала смелым заявление Стива Саймона о том, что он ставит принципы и безопасность всех женщин и отдельно - безопасность Пен Шуай - выше денег.

"Но что на это скажет МОК? МОК, что-то я пока ничего не слышу", - написала теннисистка в своем "Твиттере".

"Дело Пэн больше, чем бизнес"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Глава WTA готов пересмотреть свое решение о бойкоте турниров в Китае, если по обвинениям Пэн Шуай будет проведено расследование

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В последние два года в Китае турниры WTA не проводились из-за пандемии коронавируса.

Однако до этого ассоциация в значительной степени полагалась на китайские инвестиции, проведя в стране ряд прибыльных турниров.

Так, в сезоне 2019 года в Китае прошли девять турниров, в том числе финал WTA, с общим призовым фондом в 30,4 млн долларов.

Стив Саймон заявил Би-би-си, что его серьезно беспокоят финансовые последствия того, что он отказывается от турниров в Китае, но ситуация с Пэн "больше, чем бизнес".

"Мы не можем просто взять и закрыть глаза. Если мы сделаем это, то тем самым скажем миру, что это нормально - не воспринимать всерьез обвинения в сексуальном домогательстве. Но это не нормально", - заявил глава WTA.

Стив Саймон также сказал, что не будет просить Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) занять такую же позицию, но отметил, что ее руководство полностью поддерживает решение WTA.

"Я не думаю, что если ATP не приостановит турниры, это как-то подорвет нашу позицию. Мы в WTA действуем исходя из того, что лучше для женщин-спортсменок. Другие принимают решения, которые, по их мнению, подходят им", - говорит Стив Саймон.

Он добавил, что по-прежнему надеется, что китайские власти предпримут шаги для рассмотрения обвинений Пэн.

'"Я очень сожалею, что ситуация дошла до такого, но лидеры Китая не оставили WTA выбора", - заявил Саймон.

"Равноправие и защита прав женщин всегда были предметом особого контроля в WTA с момента ее создания 48 лет назад. Вся эта работа пойдет насмарку, если ассоциация сейчас просто сделает вид, что никаких обвинений Пэн в сексуальном насилии не было. Очевидно, что для Стива Саймона здесь нет никаких возможностей для компромисса", - считает корреспондент Би-би-си по теннису Рассел Фуллер.