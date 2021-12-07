"Мы их бросили, и они погибли". Бывший сотрудник Форин-офиса обвинил власти Британии в провале эвакуации афганцев из Кабула

21 минуту назад

Автор фото, MOD via PA Media Подпись к фото, Тысячи человек ежедневно пытались сесть на эвакуационные рейсы из Кабула

Эвакуация сотрудничавших с британскими властями афганцев из Кабула после прихода талибов осуществлялась британской стороной хаотично, выборочно и неэффективно, заявил во вторник бывший сотрудник британского Форин-офиса Рафаэль Маршалл на заседании парламентской комиссии по международным делам.

В дни эвакуации Маршалл работал в отделе МИД, координировавшем этот процесс. Он уволился в сентябре. По его словам, десяткам тысяч афганцев было отказано в помощи, в результате чего некоторые из них были убиты боевиками.

Маршалл раскритиковал процесс отбора людей на эвакуационные рейсы. По его словам, системы приоритетов не существовало, выбор, как правило, был случайным. Тысячи имейлов от афганцев, в которых они описывали свои обстоятельства, остались непрочитанными.

Автор фото, LPhot Ben Shread/MoD Подпись к фото, По словам Маршалла, процесс отбора пассажиров на рейсы был случайным

По подсчетам Маршалла, из 150 тысяч афганцев, которым угрожала реальная опасность за сотрудничество с британцами в годы присутствия в стране международной коалиции, помощь получили менее 5%.

"Ясно, что некоторые из тех, кого мы бросили, погибли от рук "Талибана", - написал он в своем заявлении для парламентской комиссии. ("Талибан" - организация признана террористической и запрещена в России)

До выхода в отставку в сентябре этого года Рафаэль Маршалл был старшим сотрудником отдела по делам международной политики и стран Содружества. Он заявил, что кризисный центр его бывшего департамента уже долгое время страдает от нехватки персонала.

Полный перечень прозвучавших обвинений:

Из 150 тыс. обращений о помощи было удовлетворено около 5%

Ни один из членов команды, рассматривавшей обращения, никогда не изучал Афганистан, не имел глубоких знаний о стране и никогда там не работал

Никто из членов команды не говорил ни на одном из афганских языков. С афганцами, ожидавшими помощи, говорили по телефону по-английски

Отбор на эвакуационные рейсы осуществлялся случайным образом, тысячи заявок вообще не были рассмотрены

Плохая организация IT-поддержки. Восемь солдат, присланных на помощь, делили один компьютер

Доминик Рааб долго принимал решения по сложным случаям и не до конца понимал ситуацию.

Животным из благотворительной организации Nowzad, которой руководил бывший морпех, ничто не угрожало, и их эвакуация была осуществлена за счет людей, которым грозила смерть, и не соответствовала критериям Форин-офиса

Доминик Рааб отвергает критику

Автор фото, Anadolu Agency Подпись к фото, Доминик Рааб настаивает, что самым сложным был отбор людей на местах и их безопасная доставка в кабульский аэропорт, а не к решения, принимавшиеся в Лондоне

Доминик Рааб, бывший в то время главой МИДа, отверг критику Маршалла, заявив, что правительство проделало колоссальную работу в сложнейших условиях, осуществив крупнейшую на памяти нынешних поколений эвакуационную операцию и сделав все возможное на тот момент.

Он указал на то, что Рафаэль Маршалл занимал относительно невысокую должность и мог быть недостаточно осведомлен об истинном положении дел. Доминик Рааб объяснил, что основная трудность заключалась не в принятии решений в Лондоне, а в проведении операции на месте - проверке личностей афганцев и их безопасной доставке в аэропорт.

"Я не сомневаюсь, что были проблемы, что из произошедшего можно будет извлечь уроки, но если смотреть на факты, я думаю, мы хорошо поработали с учетом условий и по сравнению с другими странами", - заявил Рааб телепрограмме BBC Breakfast.

Подпись к фото, 25-летний Маршалл, по словам Доминика Рааба, занимал относительно невысокую должность и мог быть недостаточно осведомлен о ситуации

Британцы смогли экстренно эвакуировать из Афганистана 15 тыс. человек - больше, чем любая другая страна, кроме США.

Парламентской комиссии по международным делам еще предстоит сделать свои выводы, но ее глава Том Тугендат уже заявил: "Главный вопрос, на который надо ответить прежде всего, - где были все нужные люди?"

По его словам, из рассказанного Рафаэлем Маршаллом получается, что молодые сотрудники с недостаточным опытом работы и недостаточными знаниями о ситуации и специфике происходившего временами оставались один на один со шквалом запросов, без должного руководства со стороны более старших коллег.

Он также сказал, что не считает новый формат работы на удаленном доступе причиной промахов.