Меркель уходит с поста канцлера под песню звезды панк-рока Нины Хаген

20 минут назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Нина Хаген и Ангела Меркель - почти ровесницы, и обе родились в ГДР. Но на этом сходство, в общем-то, заканчивается

Ангела Меркель официально покинет пост канцлера Германии только на следующей неделе, но уже в этот четверг пройдет прощальная церемония под музыку военного оркестра. Музыку Меркель выбирала сама - и выбрала,, в том числе, песню знаменитой немецкой панк-рокерши Нины Хаген.

Правда, песня, которую выбрала Меркель - это по стилю не панк-рок, а вполне мелодичный ранний поп-хит Нины Хаген "Du hast den Farbfilm vergessen" ("Ты забыл цветную пленку").

В Германии ведущих политиков традиционно провожают на покой церемонией Grosser Zapfenstreich - старинной военной церемонией вечернего отбоя, которая теперь превратилась в пышный парад марширующего оркестра или оркестров.

Мелодии заказывают сами виновники торжества, и выбор Меркель немало позабавил немцев.

Меркель, по ее собственным словам, очень любит музыку, но в основном классическую. Она, например, регулярно ездит на знаменитый фестиваль музыки Рихарда Вагнера в Байройте. Поэтому выбор песни Нины Хаген стал для публики сюрпризом.

Две другие композиции вполне традиционны: это романтическая песня 1968 года Für mich, soll's rote Rosen regnen ("Для меня должен идти дождь из красных роз") актрисы Хильдегард Кнеф и псалом XVIII века.

Зато песенка Нины Хаген гораздо больше похожа на марш, чем эти две композиции, что должно понравиться военному оркестру. Хотя его дирижер подполковник Райнхард Кьяука сказал прессе, что у них нет нот ни Хаген, ни Кнеф.

Но этот оркестр справлялся и не с такими задачами. В 2011 году уходящий министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг заказал Smoke On The Water группы "Deep Purple".

С канцлером Герхардом Шрёдером и другим министром обороны, Томасом де Мезьером, было попроще: первого в 2005 году провожали под культовую песню My Way Фрэнка Синатры, второго в 2014 году - под поп-хит восьмидесятых Life Is Life австрийской группы Opus.

У Ангелы Меркель и Нины Хаген общего совсем немного, но оно есть: они почти ровесницы и обе родились в ГДР. Но Хаген в 21 год, в 1976 году, перебралась в Западную Германию.

Песенка "Ты забыл цветную пленку" была написана в 1974 году. Меркель тогда было 20 лет, Хаген - 19.