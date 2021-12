Меркель уходит с поста канцлера под песню звезды панк-рока Нины Хаген

Но этот оркестр справлялся и не с такими задачами. В 2011 году уходящий министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг заказал Smoke On The Water группы "Deep Purple".

С канцлером Герхардом Шрёдером и другим министром обороны, Томасом де Мезьером, было попроще: первого в 2005 году провожали под культовую песню My Way Фрэнка Синатры, второго в 2014 году - под поп-хит восьмидесятых Life Is Life австрийской группы Opus.