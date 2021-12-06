Дайджест: Россию предостерегают от вторжения на Украину, а Байдена - от заигрываний с Путиным

53 минуты назад

Автор фото, Sergei Malgavko\TASS Подпись к фото, В октябре Россия провела военные учения в аннексированном Крыму, отрабатывая высадку морского десанта на побережье

Москву просят отвести войска

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Россию "выбрать деэскалацию" в украинском вопросе и отвести свои войска от границы.

Если этого не произойдет, то НАТО будет укреплять свой оборонительный потенциал, сказал Блинкен в интервью шведскому телевидению.

"Если оборонительные возможности НАТО необходимо будет укреплять в результате российской агрессии, [...] мы тоже это сделаем", - заявил Блинкен.

"Мы очень ясно дали понять, что будут серьезные, серьезные последствия. Мы рассматриваем, например, экономические меры, которые оказали бы очень сильное влияние, и шаги, от которых мы воздерживались в прошлом, когда у нас были глубокие разногласия с Россией", - добавил госсекретарь США.

Во вторник президенты США и России поговорят по видеосвязи - это будет первая официальная беседа Путина и Байдена с июля.

На прошлой неделе Блинкен заявил, что у США есть доказательства подготовки России к крупномасштабному вторжению на Украину.

"Мы не знаем, принял ли президент Путин решение о вторжении. Мы знаем, что он обеспечивает возможность сделать это в короткие сроки, если решение будет принято", - сказал Блинкен.

В октябре Россия провела военные учения в аннексированном Крыму, отрабатывая высадку морского десанта на побережье.

Москва последовательно отрицает планы вторжения на Украину, обвиняя Киев в наращивании собственных войск.

Путин посетит Индию

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Последний раз Путин встречался с Моди лично в 2019 году

Президент России Владимир Путин в понедельник посетит с рабочим визитом Индию и проведет переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Это будет первой личной встречей Путина и Моди с 2019 года, когда они встречались на саммите БРИКС в Бразилии. Российский президент планировал посетить Индию в 2020 году, однако из-за пандемии визит пришлось отложить.

По словам помощника Путина Юрия Ушакова, Моди устроит в честь приезда российского лидера ужин в формате "тет-а-тет".

Приговор Аун Сан Су Чжи

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сторонники Аун Сан Су Чжи требуют ее освобождения на демонстрации в Янгоне

В Мьянме вынесут приговор Аун Сан Су Чжи по делу о коррупции и нарушении закона о государственной тайне. Лауреат Нобелевской премии мира с 1 февраля находится под стражей после того, как власть в Мьянме захватили военные. Ее обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Сторонники Сан Су Чжи говорят, что дела против нее имеют политическую подоплеку. После ее свержения в Мьянме царит хаос, военная хунта изо всех сил пытается удержать власть в условиях протестов и вооруженного противостояния.

В США четырехдневный траур из-за смерти сенатора Доула

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В США скончался бывший сенатор и экс-кандидат в президенты от Республиканской партии Боб Доул. 98-летний политик умер от рака легких.

Доул с 1969 года почти 30 лет был сенатором от штата Канзас и трижды выдвигал свою кандидатуру на пост президента, став в 1996 году официальным кандидатом от Республиканской партии. Доул был также ветераном Второй мировой войны.

Президент Джо Байден в связи со смертью политика объявил четырехдневный траур в стране. Он назвал Доула своим дорогим другом и одним из величайших государственных деятелей в истории Америки.

В знак уважения к Доулу до 9 декабря будут приспущены государственные флаги на Белом доме и всех американских официальных зданиях, военных базах и кораблях.

Папа римский осудил обращение с мигрантами в Европе

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Папа римский Франциск назвал эгоизмом и национализмом то, как европейские страны относятся к нелегальным мигрантам.

Выступая на греческом острове Лесбос, папа Франциск сказал, что пренебрежение мигрантами является "крушением цивилизации".

"В Европе есть те, кто продолжает относиться к проблеме как к вопросу, который их не касается - это трагедия", - отметил понтифик.

"Легко влиять на общественное мнение, внушая страх", - сказал папа Франциск. Он призвал бороться с причинами миграционного кризиса, а не использовать "бедных людей для политической пропаганды".

Папа римский уже второй раз прилетел на Лесбос - в 2016 году он побывал в лагере Мориа, сгоревшем в 2020 году.

По официальным данным, в центре размещения мигрантов на Лесбосе сейчас проживает около 2 тыс. человек.

В прошлом месяце 27 человек погибли, когда их надувная лодка затонула в проливе Ла-Манш между Францией и Великобританией.

Победа Хэмилтона в Саудовской Аравии

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Льюис Хэмилтон стал победителем 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Саудовской Аравии.

Британский гонщик команды "Мерседес" обошел нидерландца Макса Ферстаппена и финна Валттери Боттаса, финишировавших соответственно вторым и третьим.

Российский гонщик Никита Мазепин попал в аварию на 16 круге и выбыл из гонки.

Саудовская Аравия впервые принимала у себя Гран-при "Формулы-1".

Инцидент с российским сухогрузом

У берегов Польши в субботу едва не сел на мель российский сухогруз "Руслана". Он не отвечал на обращения к нему по радиосвязи. В результате пришлось вмешаться пограничной охране. Офицеры дежурного патруля поднялись на борт российского судна и обнаружили там пьяный экипаж, пишут польские СМИ.

Бастрыкин против рэперов

Автор фото, Yekaterina Shtukina, Sergei Petrov/TASS

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по предположению российской прессы, всерьез отреагировал на пародийное обращение "группы патриотов" и поручил проверить творчество популярных рэперов Oxxxymiron и Noize MC на предмет "экстремизма и реабилитации нацизма".

Российские издания не нашли такого обращения ни в одном из традиционных средств массовой информации, а его автор Дмитрий Якушев написал: "Остановитесь. Не было никакого "Обращения группы патриотов". Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время".

Как видится американцам путинский план вторжения на Украину

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Администрация Байдена всерьез озабочена потенциальной возможностью вторжения российских войск на Украину уже в начале нового года, поскольку половина необходимых для такой операции войск - около 175 тыс. - уже, по сведениям США, сосредоточена на границе.

Хотя американское руководство подчеркивает, что путинские планы в отношении Украины пока неясны, а разведданные не позволяют с точностью утверждать, что Россия собирается развязать войну, тем не менее российская армия к такой войне готова, и если она разразится, то, по мнению экспертов, у Украины почти нет шансов, пишет New York Times.

Опасения американцев усиливаются еще и тем, что в последнее время российские СМИ активизировали кампанию по дезинформации, утверждая, что НАТО и Украина сами угрожают России, и тем самым, по мнению издания, подготавливая повод для вторжения.

Как отмечает газета, российское вторжение на Украину создаст серьезнейший кризис в вопросе национальной безопасности как для Европы, так и для администрации Байдена, заявлявшей о своем ''железном намерении'' обеспечить сохранность украинских границ и ее независимость.

Хотя американцы по-прежнему верят в то, что кризисы лучше всего решать дипломатическим путем, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Стокгольме с Сергеем Лавровым подчеркнул, что США ответят на агрессию России против Украины ''сильнодействующими экономическими мерами, которые они в прошлом воздерживались применять''.

Однако, как пишет New York Times, никто не знает, способны ли остановить Путина такие угрозы. Тем более что российский министр иностранных дел уже отмахнулся от них, напомнив, что США в последние годы не раз применяли против России санкции без видимых, по его словам, результатов.

Почему Байдену не стоить играть в одну игру с Путиным

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Подобно крестному отцу мафии, Путин сначала создает проблему, а потом предлагает ее решить, если Запад согласится на уступки, пишет обозреватель Times Эдвард Лукас.

Вот и намеченная на вторник телефонная беседа между Путиным и Байденом обещает поднять международный престиж российского лидера и позволит ему огласить список пожеланий к Западу, среди которых - требование прекратить расширение НАТО, ограничить военное присутствие Запада и по сути дать России расчленить Украину, считает Лукас.

Но настоящие цели куда шире, предостерегает он - это конец сложившемуся после 1991 года европейскому порядку, когда Россия больше не считает себя связанной прошлыми обещаниями и стандартами.

И Путин не остановится на Украине, продолжает обозреватель. Заставив нас принять свою параноидальную точку зрения, он может потребовать демилитаризации соседних с Россией стран, прекратить там военные учения и, быть может, даже вывести натовские войска из Польши и стран Балтии.

Но ведь НАТО расширялось на восток вовсе не в рамках какого-то секретного плана по взятию России в кольцо, напоминает автор статьи, все было совсем наоборот. Это постоянные угрозы соседям со стороны России заставили их искать членства в НАТО или укреплять связи с альянсом.

Да и сам блок, когда принимал бывших членов Варшавского договора, поначалу консультировался с Россией, вовлекал ее в принятие решений и даже воздерживался от отправки туда своих контингентов и проведения военных учений, чтобы не настораживать Москву.

Поведение НАТО поменялось лишь в 2010 году, после кибератаки на Эстонию, войны с Грузией и военных учений 2009 года, в ходе которых Россия отрабатывала вторжение в страны Балтии и ядерный удар по Варшаве. И даже тогда этот ответ был в основном на бумаге, а первые (очень ограниченные) контингенты были направлены в страны Балтии и Польшу лишь после вторжения России на Украину в 2014 году.

Так что нам, пишет Лукас, давно пора было сказать Путину, что все его жалобы - полная чепуха, однако мы вместо этого думаем о том, как бы замирить его.

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