Дайджест: Кремль проверяет Запад на прочность, Израиль требует прекратить переговоры с Ираном

час назад

Автор фото, TASS Подпись к фото, Встреча Энтони Блинкена (слева) и Сергея Лаврова напряженность не разрядила

Призрак кошмарного сценария

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился в Стокгольме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, пытаясь разрядить напряженность, возникшую вследствие высокой концентрации российских войск у границ Украины.

НАТО и разведки стран Запада предупреждают об угрозе российского вторжения в Украину. Российские власти заявляют, что не допустят нового расширения НАТО на восток, и обвиняют Киев намерении решить конфликт в Донбассе силой.

Блинкен предупредил Сергея Лаврова, что Россию ждут серьезные санкции в случае обострения конфликта с Украиной. На Западе опасаются, что Россия может начать военную операцию под предлогом защиты своих граждан в Донбассе, где в последние годы полмиллиона жителей получили российские паспорта.

"Возвращается кошмарный сценарий военного противостояния", - заявил Лавров, подчеркнув, что Россия не хочет конфликтов.

Российские власти стремятся получить от Запада гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО на восток. Брюссель считает неприемлемым заключение подобного пакта, по сути дела представляющего собой раздел сфер влияния.

"Но если наши партнёры из НАТО заявляют, что никто не имеет право диктовать любой стране, желающей вступить в НАТО, может она это сделать или нет, мы приводим положения международного права, которые гласят о том, что каждое государство вправе выбирать способы обеспечения своих законных интересов в области безопасности", - цитирует Интерфакс Сергея Лаврова.

Израиль требует прекратить переговоры с Ираном

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Нафтали Беннетт призывает принять меры в ответ на активность Ирана в ядерной сфере

Израиль призвал мировые державы немедленно прекратить переговоры с Ираном по его ядерной программе из-за того, что Тегеран, согласно новому отчету МАГАТЭ, принял решение начать производство 20%-го урана на 166 современных центрифугах "IR-6" на обогатительной фабрике в Фордо.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предупредил США, что Иран использует ядерный шантаж как тактику ведения переговоров. Иран в ответ заявил, что дипломаты в Вене (где проходят переговоры) не будут слушать "инструкции" Израиля.

Переговорщики пытаются спасти сделку с Ираном 2015 года, оказавшуюся на грани коллапса после того, как три года назад президент США Дональд Трамп решил, что Соединенные Штаты должны выйти из соглашения. Президент Байден заявил, что США вернутся к соглашению и снимут санкции с Ирана, если он выполнит необходимые требования.

Однако министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил в четверг, что Тегеран пессимистично настроен в отношении венских переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), возобновившихся в понедельник.

Автор фото, EPA

Ангела Меркель официально покинет пост канцлера Германии только на следующей неделе, но в четверг прошла прощальная официальная церемония - под музыку военного оркестра, почетный караул с факелами и песню пугавшей в свое время немцев своей экстравагантностью панк-певицы Нины Хаген. Почему именно Нины Хаген? Об этом подробнее в нашем материале:

Автор фото, EPA

Трафальгарская полуёлка

Каждый год в декабре на Трафальгарской площади в Лондоне появляется шикарная рождественская елка, по традиции привезенная из Норвегии. В этот раз главная елка страны, как сказал бы известный персонаж английской детской книжки, представляет собой печальное зрелище.

Guardian: Кремль проверяет Запад на прочность

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия имеет планы крупномасштабного вторжения в Украину, подтверждается как данными из открытых источников, так и оценками западных разведок, пишет британская Guardian.

"Под всем этим есть достаточно оснований", - цитирует газета неназванного инсайдера.

Говорят, что президент Байден уже несколько недель озабочен этой ситуацией, но попытки снизить напряженность, в том числе встречей в четверг Блинкена с Сергеем Лавровым, результата не принесли. Это позволяет предположить, что Россия хочет продолжения кризиса.

Компания Jane's, специалист по военной разведке, зафиксировала дислокацию российских танков, артиллерии и прочей техники от Крыма до Смоленска, ее эксперты хладнокровно описывают это как аномальную российскую военную активность.

Директор исследований в сфере международной безопасности аналитического института Rusi Нил Мелвин охарактеризовал концентрацию войск как намного более серьезную чем в апреле, потому что на этот раз есть признаки непосредственной подготовки к боевым операциям. Конкретный пример этому - полевые модификации бронетехники, представляющие собой похожие на металлические клетки конструкции, надстроенные сверху.

Как пишет газета, эти модификации - признак обеспокоенности российского командования недавними закупками Украиной западных образцов оружия. Особую озабоченность вызывают американские переносные противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" и турецкие ударные дроны TB2 "Байрактар". Эти системы поражают бронетехнику там, где она более всего уязвима, а именно сверху.

Все это, пишет газета, вызывает вопрос: почему Россия стремится форсировать события?

Guardian приводит мнение украинского аналитика лондонского Королевского института международных отношений Орыси Литцевич, считающей, что время играет на Украину, и Кремль не хочет наблюдать, как соседняя страна медленно, но верно дрейфует в сторону Запада.

Можно утверждать, что Москва таким образом проверяет решимость США и коллективного Запада, особенно в период, когда к власти в Германии приходят новое правительство. Но западные дипломаты подчеркивают, что Украина не является членом НАТО, и поэтому Запад не обязан защищать ее, если она подвергнется нападению. Именно поэтому Йенс Столтенберг подчеркнул, что Запад ответит экономическими санкциями.

Полномасштабное нападение трудно представить, считает Нил Мелвин, но цель России, по его мнению, другая - оживить забуксовавший Минский процесс.

"Россия хочет нейтрализовать Украину и превратить ее в буферное государство. Это будет оптимально для Кремля - иметь признанный автономный Донбасс с руководством, избранным под российским контролем и имеющим право вето на внешнюю политику Киева", - цитирует эксперта Guardian.

Такую интерпретацию Минских соглашений, однако, будет политически невозможно продать Украине, частично по этой причине этот процесс и забуксовал.

Тем временем западные лидеры вновь подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. В четверг об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс., также встретившаяся с Лавровым.

Так что эта проверка на прочность в противостоянии между Востоком и Западом еще далека от завершения, резюмирует британская Guardian.

"Дело пиджаков"

Автор фото, IRAKLI GEDENIDZE/POOL/AFP

В Тбилисском городском суде прошло заседание по делу о растрате бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили бюджетных средств. Грузинский суд рассматривает это дело еще с середины 2010-х годов, но впервые слушания проходили с участием главного обвиняемого.