Гислейн Максвелл: как судят подругу Джеффри Эпштейна

42 минуты назад

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл в 2005 году

Федеральный суд в Нью-Йорке всю неделю слушал дело Гислейн Максвелл, британской светской львицы, которую обвиняют том, что она вовлекала несовершеннолетних девочек в сексуальную эксплуатацию. Близкий друг Максвелл, американский миллиардер Джеффри Эпштейн не только сам занимался с подростками сексом, но и предлагал услуги несовершеннолетних своим друзьям. Некоторым жертвам Эпштейна было 14 лет.

59-летняя Максвелл с прошлого года находится под арестом в США. Ей грозит до 80 лет тюрьмы, если ее признают виновной. Она не признает свою вину.

Судебный процесс начался в понедельник и продлится как минимум до начала января 2022 года.

В первую неделю суда показания давали девять свидетелей, включая бывшего пилота Эпштейна, управляющего домом миллиардера в Палм-Бич, а также одной из предполагаемых жертв миллиардера, которая выступала под псевдонимом "Джейн".

Эпштейн покончил с собой в возрасте 66 лет в тюремной камере на Манхэттене в 2019 году в ожидании суда по обвинению в сексуальном насилии.

Прокуратура утверждает, что Максвелл с 1994 по 2004 год подыскивала Эпштейну девочек-подростков, которых он использовал в сексуальных целях.

Адвокаты Максвелл говорят, что прокуроры делают ее козлом отпущения, потому что Эпштейна больше нет в живых. Они утверждают, что жертвы Эпштейна никогда не упоминали о роли Максвелл, пока тот был жив.

В первый день судебного процесса прокурор заявила, что британская светская львица заманивала несовершеннолетних девушек к покойному финансисту Джеффри Эпштейну.

"Она охотилась на уязвимых молодых девушек, манипулировала ими и в результате они подвергались сексуальному насилию", - сказала прокурор Лара Померанц в своем вступительном слове.

В качестве свидетелей обвинения на суде выступят четыре женщины, которые утверждают, что они, будучи подростками, много лет назад стали жертвами сексуальных домогательств со стороны Эпштейна. Они намерены рассказать о роли Максвелл в организации их встреч с Эпштейном.

"Много, много женщин"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Бывший управляющий домом Эпштейна на суде заявил, что Гислейн Максвелл вела себя в доме как хозяйка

Кроме того, суд допросит людей, работавших на Джеффри Эпштейна. Один из них, управляющий домом миллиардера в Палм-Бич, Хуан Алесси давал свои показания на этой неделе.

Он заявил, что в доме Эпштейна было "много, много женщин", некоторые из них казались несовершеннолетними. Алесси, который работал управляющим с 1991 по 2002 год, заявил, что сам показывал дом девушкам, которым было 14-15 лет.

Он также подтвердил, что однажды отвел одну из девушек в помещение, где она осталась наедине с Максвелл и Эпштейном. Кроме того, он сказал что имя этой девушки было в списке массажисток Эпштейна, которым он звонил по указанию Максвелл.

Алесси описал девушку как "поразительно красивую". Он также рассказал, что возил ее из Палм-Бич в аэропорт и видел, как она садится в самолет с Эпштейном, Максвелл и собакой Максвелл, йорком по кличке Мак.

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Этой девушке сейчас около 40 лет и она уже выступила свидетельницей обвинения под псевдонимом "Джейн".

Показания Джейн длились восемь часов. Впервые в дом Эпштейна она попала в 1994 году, когда ей было 14 лет. Вместе с ней в дом приехала ее мать.

Джейн заявила, что в период с 14 до 16 лет у нее были многочисленные сексуальные контакты с Эпштейном в доме на Палм-Бич и на ранчо Эпштейна в Нью-Мексико. Во время встреч с Эпштейном, рядом с ними была Максвелл, иногда она тоже становилась участницей их сексуальных контактов.

Джейн - первая из четырех обвинительниц Максвелл, которые, как ожидается, дадут показания в суде.

Адвокаты Максвелл уже ее допросили, сравнив ее показания в суде с более ранними заявлениями, которые она делала во время интервью с сотрудниками правоохранительных органов. По итогам допроса, адвокаты Максвелл заявили, что воспоминания женщины со временем стали искажаться.

Один из них, Бобби Стернхейм сказал что Джейн "профессионально играла роль" и хочет обвинить Максвелл, чтобы получить большую компенсацию из фонда для жертв Эпштейна.

Ранее на этой неделе Джейн сказала, что Эпштейн представил ее Дональду Трампу, когда ей было 14 лет. Она также утверждает, что была на одном самолете с принцем Эндрю. При этом она не обвиняет бывшего америкаснкого президента и члена британской королевской семьи в совершении противозаконных действий.

Бывший личный пилот Эпштейна Ларри Висоски, перевозивший девушек на остров миллиардера в Карибском море, заявил, что среди гостей Эпштейна были Дональд Трамп, Билл Клинтон, Билл Гейтс и британский принц Эндрю. Также на остров летала и Максвелл.

"Не смотреть в глаза Эпштейну"

Автор фото, Press Association Подпись к фото, В правилах дома, которые раздавали всем работникам, было указание никогда и никому не говорить, где находятся и чем занимаются Эпштейн и Максвелл

Во время слушания дела прокуратура представила инструкцию, которую якобы давали всем, кто нанимался на работу в дом Джеффри Эпштейна в Палм-Бич.

"Помните, что вы ничего не видите, ничего не слышите, ничего не говорите", - главная мысль буклета на 58 страницах.

В нем также написано, что работники "НИКОГДА и никому не могут раскрывать информацию о деятельности или местонахождении господина Эпштейна или госпожи Максвелл".

В буклете было требование, чтобы заряженный пистолет всегда лежал в прикроватной тумбочке в спальне Эпштейна.

Буклет с правилам датирован 2002 годом. Уже упомянутый бывший управляющий домом Эпштейна Хуан Алесси подтвердил, что во время его службы он пользовался буклетом с аналогичным содержанием.

Хуан Алесси также заявил, что Максвелл всегда вела себя как хозяйка дома, устанавливая огромное число правил, одно из которых запрещало Алесси смотреть Эпштейну в глаза.

Некоторые из тех, кто обвиняют Эпштейна и Максвелл, говорят, что к сексу их склоняли во время массажа.

Адвокаты Максвелл во время перекрестного допроса в пятницу попытались представить Алесси не заслуживающим доверия. Они спросили его, рассказывал ли кто-нибудь ему о насилии во время массажей Эпштейна.

"Если бы, - ответил Алесси. - Тогда я бы сделал все, чтобы это остановить".

Кто такая Гислейн Максвелл?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Гислейн Максвелл и ее отец Роберт Максвелл в 1984 году

Гислейн Максвелл родилась под Парижем в 1961 году. Она - первый ребенок ныне покойного британского медиамагната Роберта Максвелла. С отцом у нее были очень близкие отношения. Он даже назвал свою роскошную яхту Lady Ghislaine в ее честь.

Максвелл выросла в загородном особняке, поступила в Оксфордский университет и говорит на нескольких языках.

Вскоре после смерти отца, в 1991 году она покинула Великобританию и переехала в США. Там она работала в сфере недвижимости и вскоре встретила Джеффри Эпштейна.