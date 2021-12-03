Прокурор потребовал увеличить срок историку Юрию Дмитриеву до 15 лет

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Автор фото, OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Дважды оправданный по делу о педофилии, но в итоге осужденный на длительный срок Юрий Дмитриев снова предстал перед судом. Обвинение требует ужесточить 65-летнему историку приговор еще на два года - до 15 лет колонии строгого режима.

В дополнение к уже вынесенному приговору - 13 лет колонии строгого режима - Дмитриев обвиняется еще по трем статьям: в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

Первый день прений по этому делу прошел в городском суде Петрозаводска. Как сообщил Интерфаксу адвокат Дмитриева Роман Масалев, прокурор настаивает на увеличении подсудимому срока заключения до 15 лет.

Историк отрицает вину по всем обвинениям. Сторонники Дмитриева убеждены, что все дела против него сфабрикованы и являются местью властей.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 30-40-е годы прошлого века. Он обнаружил места массовых захоронений людей, расстрелянных в Сандармохе и Красном бору, занимался поисками других мест массовых внесудебных казней в Карелии, а в 2016 году готовился закончить книгу, посвященную карельским спецпоселенцам.

Довести работу до конца Дмитриеву не удалось.

Дела на историка

В конце 2016 года против Дмитриева было возбуждено первое дело - его обвинили по статьям о порнографии и развратных действиях. Внимание следователей привлекли снимки его приемной дочери в обнаженном виде.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первый суд оправдал историка по "педофильским" статьям, но наказал за незаконное хранение оружия

Дмитриев объяснял, что фотографировал девочку без одежды "для контроля ее физического развития" на случай, если органы опеки заинтересуются здоровьем ребенка.

Экспертизы, проведенные в ходе первого процесса, заключили, что снимки не являются порнографическими, а сам Дмитриев не имеет наклонностей педофила. В апреле 2018 года суд оправдал его по "педофильским" статьям, но приговорил к 2,5 годам ограничения свободы за незаконное хранение оружия - в деле имелось и такое обвинение.

Второй суд

Сторона обвинения осталась недовольна приговором. В июне 2018 года историк был снова арестован, ему выдвинули новое, более тяжкое обвинение - в насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. Первый приговор суда был отменен и дело о порнографии и развратных действиях стало рассматриваться вновь.

Второе дело против Дмитриева шло два с лишним года в закрытом режиме. В июле 2020 года суд признал его виновным в насильственных действиях сексуального характера, назначив ему 3,5 года колонии.

По статьям об изготовлении и хранении порнографии, развратных действиях и даже о хранении оружия, по которому первый суд вынес обвинительный приговор, историк был оправдан.

По подсчетам адвоката, с учетом отбытого под стражей времени Дмитриев должен был выйти на свободу в ноябре того же года.

Третий суд

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В сентябре 2020 года Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию и неожиданно ужесточил приговор Юрию Дмитриеву. Судьи отменили решение суда нижестоящей инстанции и назначили историку 13 лет колонии строгого режима. Решение Верховного суда означало и отмену оправдательного приговора по другим обвинениям, дело было направлено на новое рассмотрение.

Теперь Дмитриева снова обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении оружия.

В феврале 2021 года Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге оставил в силе приговор Дмитриеву. Защита обратилась с жалобой в Верховный суд России.

В марте юристы правозащитного центра "Мемориал" (внесен в российский реестр НКО-иноагентов, прокуратура направила в суд иск о его ликвидации) подали в Европейский суд по правам человека жалобу на приговор Дмитриеву.

Специалисты утверждают, что в его деле нарушены четыре статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод: статья 6 (право на справедливое судебное разбирательство), статья 7 (наказание исключительно на основании закона), статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни) и статья 18 (пределы использования ограничений в отношении прав).

Кто такой Дмитриев

Имя Дмитриева связано прежде всего с обнаружением расстрельного полигона в Сандармохе, близ города Медвежъегорска. Там были найдены и исследованы 236 коллективных могил, в которых содержатся более шести тысяч тел заключенных, казненных в годы Большого террора.

Те, кто поддерживал Дмитриева и заявлял о его невиновности, говорят, что причиной его преследования могла быть публичная деятельность историка, писавшего и выступавшего на тему сталинских репрессий и привлекавшего зарубежные делегации для памятных визитов в Карелию.

В последние годы это все больше шло вразрез с позицией карельских властей. С 2016 года республиканские чиновники перестали посещать мемориал в Сандармохе в день поминальной церемонии 5 августа.

"Именно то, что Сандармох стал столь известным, что там происходили церемонии и туда приезжало столько людей, и стало одной из главных причин преследования Дмитриева, - считает председатель общества "Мемориал" Ян Рачинский. - В первую очередь потому, что эта известность стала международной. Наши власти стремятся историю репрессий считать нашим, внутренним делом и никого больше не касается. На самом деле это касается всего мира, это преступления против человечности".

Вскоре после ареста Дмитриева стала все чаще обсуждаться гипотеза о том, что в Сандармохе могли быть расстреляны и советские военнопленные из финских лагерей, стоявших у Медвежъегорска в годы войны.