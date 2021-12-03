Умерла актриса Нина Ургант
Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет в Петербурге. Она сыграла множество ролей в театре, а в историю советского кино вошла благодаря фильму "Белорусский вокзал".
"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", - сообщили ТАСС в пресс-службе Александринского театра. Информация о прощании и похоронах будет обнародована позднее.
Одна из самых известных киноролей Нины Ургант - медсестры в "Белорусском вокзале".
Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. Островского, после института работала в Академическом театре им. Волкова в Ярославле.
C 1954 года - актриса ленинградского "Ленкома", а с 1962 года служила в Ленинградском академическом театре драмы им. Пушкина - теперь это Александринский театр.
Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году (мелодрама "Вступление"). В 1966 году был фильм "Я родом из детства", в 1970 году - "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова.
Сын актрисы Андрей Ургант стал актером, внук Иван Ургант - популярным телеведущим, автором телешоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.