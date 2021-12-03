Умерла актриса Нина Ургант

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Автор фото, Nikolai Naumenkov/TASS Подпись к фото, Нина Ургант в роли Маи в спектакле "Час пик" Академического театра драмы имени Пушкина (сейчас - Александринский театр). 1970 год

Народная артистка РСФСР Нина Ургант умерла в возрасте 92 лет в Петербурге. Она сыграла множество ролей в театре, а в историю советского кино вошла благодаря фильму "Белорусский вокзал".

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни", - сообщили ТАСС в пресс-службе Александринского театра. Информация о прощании и похоронах будет обнародована позднее.

Одна из самых известных киноролей Нины Ургант - медсестры в "Белорусском вокзале".

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. После школы поступила в Ленинградский театральный институт им. Островского, после института работала в Академическом театре им. Волкова в Ярославле.

C 1954 года - актриса ленинградского "Ленкома", а с 1962 года служила в Ленинградском академическом театре драмы им. Пушкина - теперь это Александринский театр.

Первую большую роль в кино Нина Ургант сыграла в 1962 году (мелодрама "Вступление"). В 1966 году был фильм "Я родом из детства", в 1970 году - "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова.