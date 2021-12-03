На активистку Полюдову и ее соратников возбудили дело о создании экстремистского сообщества

час назад

Автор фото, Darya Polyudova/Facebook

ФСБ возбудило дело о создании экстремистского сообщества против основательницы "Левого сопротивления" Дарьи Полюдовой и пятерых ее соратников. Полюдова уже почти два года находится в СИЗО по другому обвинению.

Дело по статье о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК) завело управление ФСБ по Москве и Подмосковью, сообщает "Медиазона" (издание признано СМИ, выполняющим функции иностранного агента) со ссылкой на постановление о возбуждении дела. Речь в нем идет о деятельности "Левого сопротивления".

Помимо Полюдовой, в нем фигурируют участники движения Сергей Кирсанов, Кирилл Котов, Алена Крылова, Игорь Кузнецов и Андрей Романов. Первых трех добавили в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга 24 ноября, Полюдова уже была там. Обвинение им еще не предъявлено, сообщил адвокат Леонид Соловьев.

Полюдова, по версии ФСБ, создала "Левое сопротивление" для "подготовки и совершения преступлений, <…> а именно публичного оправдания терроризма и публичных призывов к <…> экстремистской деятельности", а остальные были администраторами группы движения во "ВКонтакте", где "осуществляли идеологическую пропаганду", а также организовывали митинги, шествия и пикетирования, "направленные на дискредитацию органов власти и провоцирование столкновений с сотрудниками полиции".

Полюдова находится в СИЗО, ожидая апелляции по другому делу. В мае этого года ей дали шесть лет по обвинению в публичном оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

Поводом стали ее публикация о чеченском полевом командире Шамиле Басаеве в соцсети "ВКонтакте", а также видеозапись, на которой речь шла о Евгении Манюрове, который в декабре 2019 года открыл стрельбу у здания ФСБ на Лубянке.

Защита Полюдовой обращала внимание на то, что публикации активистки были сделаны на заблокированной странице, где с ними никто не мог ознакомиться, а видео о Манюрове, найденное в ее телефоне при обыске, нигде не публиковалось.

Чем известна Полюдова

Полюдова начала заниматься политическим активизмом в Новороссийске, где организовывала акции "Стратегии-31". Из-за постоянных задержаний и увольнений Полюдова вынуждена была переехать в Краснодар, а позднее - в Москву.

Она выходила на пикеты в поддержку украинских и крымскотатарских политзаключенных, в поддержку фигурантов "московского дела" и дела "Сети" (признана в России террористической и запрещена), против строительства мусорного полигона в Шиесе и строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге.

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Наиболее известна Полюдова как первая в России фигурантка уголовного дела, возбужденного по статье о призывах к сепаратизму (статья 280.1 УК РФ). Такое обвинение ей предъявили за попытку провести в Краснодаре "Марш за федерализацию Кубани". В декабре 2015 года ее осудили на два года колонии-поселения.

В 2017 году Полюдова освободилась из колонии и создала движение "Левое сопротивление".

В январе 2020 года ее снова арестовали по обвинению в призывах к сепаратизму - на этот раз за одиночный пикет, на котором Полюдова стояла с плакатом "Курилы, хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!" Кроме того, ей предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за перепоста сообщения о Басаеве.