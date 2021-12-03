Смертность с Covid-19 в октябре в 1,5 раза превысила предыдущий максимум

59 минут назад

Автор фото, Anton Semyonov/TASS

В октябре в России умерли 74 893 пациента с Covid-19, следует из данных Росстата. Это максимальная ковидная смертность за месяц за все время пандемии (данные за ноябрь пока не обнародованы). В сентябре умерли 44 721 человек, заразившихся коронавирусом. Число жертв Covid за весь период пандемии в стране перевалило за 530 тысяч.

Основной причиной смерти в октябре Covid-19 стал у 58 822 пациентов. В 9 912 случаях он предполагается как основная причина смерти (для подтверждения нужны дополнительные медицинские исследования), следует из данных Росстата, опубликованных вечером в пятницу. Еще у 1 141 человека Covid-19 вызвал смертельные осложнения. В 5 018 случаях коронавирус был сопутствующим заболеванием, не повлиявшим на наступление смерти.

Росстат также уточнил статистику за сентябрь. По обновленным данным, в сентябре по всем этим четырем группам пациентов умерли 44 721 человек (а не 44 265).

Это максимальная месячная смертность, связанная с коронавирусом, за время пандемии. Предыдущий максимум статистическое ведомство фиксировало в июле, когда умерли 50 421 человек с коронавирусной инфекцией. До этого максимум был в декабре 2020 года.

Таким образом, число умерших с Covid-19 в полтора раза превысило предыдущий июльский максимум.

Данные Росстата по смертности более чем в два раза превышают цифры, которые дает оперативный штаб. Власти объясняли это более тщательным сбором данных и разницей в методологии.

В пятницу штаб сообщал, что за время пандемии в России умерли 278 857 человек. Из данных Росстата следует, что общее количество смертей среди больных коронавирусом за все время пандемии достигло 537,7 тысячи человек.

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Октябрь стал рекордным месяцем за все время пандемии не только по числу смертей от коронавируса в качестве основной причины, но и по общей смертности среди заболевших коронавирусом, отмечает РБК. С учетом октябрьских данных, непосредственно от коронавируса за весь период умерли более 460 тысяч человек, из них 315,5 тысяч в этом году (в прошлом году - 144 тысячи).

Осенью в России произошел резкий скачок заболеваемости Covid-19 и числа регистрируемых за сутки смертей. Уже почти месяц ежедневно в стране регистрируют более 1,2 тысячи летальных исходов в сутки. По данным оперативного штаба, за последние сутки выявили еще 32 930 случаев, умерли 1 217 пациентов.